Viele Stars in Trailer zu neuem „Tribute von Panem“-Film

Teilen

Schauspieler Peter Dinklage übernimmt im Film eine Rolle als Bösewicht. © Jens Kalaene/dpa

Erst im November erscheint die Vorgeschichte zur erfolgreichen Filmreihe in den Kinos. Einen Vorgeschmack liefert jetzt ein erster Trailer mit vielen bekannten Gesichtern.

Los Angeles - Ein erster Trailer zur „Tribute von Panem“-Vorgeschichte zeigt Oscarpreisträgerin Viola Davis („The Woman King“) und „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage als Schurken hinter den gefürchteten Hungerspielen.

Nach Angaben der Leonine Studios vom Freitag spielen in dem neuen Film auch deutsche Stars wie Clemens Schick, Dimitri Abold, Irene Böhm und Luna Kuse mit. Demnach wurde der Film zu großen Teilen im Studio Babelsberg und an verschiedenen Orten in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Polen gedreht.

Star-Besetzung

„West Side Story“-Star Rachel Zegler ist als junge Kämpferin Lucy Gray Baird aus Distrikt 12 zu sehen, ihren Mentoren Coriolanus Snow, der später zum tyrannischen Präsidenten Snow wird, spielt der britische Schauspieler Tom Blyth („Benediction“).

„Es ist mir eine Ehre, euch den Schöpfer der Hungerspiele höchstpersönlich vorzustellen“, sagt Davis in dem Trailer in ihrer Rolle als Spielmacherin (englisch: „Gamemaker“) Volumnia Gaul, bevor Dinklage ins Bild tritt. Den jungen Snow fragt sie, ob er sehe, „wie schnell unsere Panik davor, zur Beute zu werden, Raubtiere aus uns macht“. In dem Trailer ist auch „Euphoria“-Star Hunter Schafer zu sehen, Jason Schwartzman („Marie Antoinette“) stellt sich in dem Clip als „allererster Moderator der Hungerspiele“ vor.

Die ersten vier Filme aus der fiktiven Welt namens Panem hatten von 2012 bis 2015 weltweit rund drei Milliarden Dollar eingespielt. Darin hatte Jennifer Lawrence die Figur Katniss Everdeen gespielt, die von einem totalitären Regime unter dem machthungrigen Anführer Snow (Donald Sutherland) gezwungen wird, gegen Jugendliche aus anderen Distrikten in Kampfspielen bis zum Tod anzutreten. Der neue Film, der wie seine Vorgänger auf Romanen von Suzanne Collins basiert, spielt 64 Jahre vor diesen Ereignissen.

„Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes“ soll am 16. November in die deutschen Kinos kommen. dpa