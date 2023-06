Unter Bestien, im Wald, in Neapel

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Was sonst noch in dieser Woche in die Kinos kommt.

Transformers 7 – Aufstieg der Bestien

Wer mit den variablen Spielfiguren aufwuchs, hat vielleicht jetzt selbst schon Kinder. Aber auch Optimus Prime und die Transformers sind nicht mehr dieselben: Neue Gefährten zeigen ihnen, wie man sich auch in Lebensformen anderer Universen verwandeln kann. (USA 2023, Regie: Steven Caple, Jr.)

Mavka – Hüterin des Waldes

Schon im ukrainischen Original fand der Animationsfilm seit April in Deutschland 100 000 Zuschauerinnen und Zuschauer, nun ist die bonbonbunte Waldgeistfantasie auch auf Deutsch zu sehen, inspiriert von Lessja Ukrajinkas romantischem Drama von 1911. (Regie: Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban, Ukraine/USA 2023)

Nostalgia

Mario Matrones Cannes-Beitrag vom vergangenen Jahr erzählt von einer nostalgischen Rückkehr nach Neapel: Nach 40 Jahren besucht Felice seine sterbende Mutter – und begegnet zugleich dem wieder, was ihn einst aus der Heimatstadt vertrieben hatte – der organisierten Kriminalität. (I 2023)

Die Verachtung

Jean-Luc Godards Flirt mit dem starbesetzten Breitwandkino kommt nun selbst wieder auf der breiten Leinwand zurück: Michel Piccoli kommt als ehrgeiziger Autor an den malerischen Drehort eines Fritz-Lang-Films, wo sich der von Jack Palance gespielte Produzent aber nur für seine von Brigitte Bardot gespielte Ehefrau begeistert. (F 1963)