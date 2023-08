„Unparteiisch“: Verständnis für den Prügelknaben auf dem Platz

Von: Moritz Post

Deniz Aytekin beim Bundesliga-Eröffnungsspiel 2022/2023 zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. In der ARD-Doku „Unparteiisch“ stehen Schiedsrichter im Fokus. © osnapix/Imago

Die ARD-Dokureihe „Unparteiisch“ gibt hautnahe Einblicke in die Kabine von Deutschlands Top-Schiedsrichtern. Doch kann sie das Verhalten von Fans und Spielern ändern?

Frankfurt am Main – Es soll bekanntlich Menschen geben, die sich gerne Niederlagen von Eintracht Frankfurt anschauen. Allein aus diesem Grund lohnt es sich, die ARD-Dokumentation „Unparteiisch“ am Samstagabend einzuschalten. Denn im ersten der fünf Teile kann das Publikum nochmals die Auftaktpartie der vergangenen Bundesligasaison zwischen der Frankfurter Eintracht und den Bayern aus München nacherleben. Doch aus einem ganz anderen Blickwinkel: Denn in „Unparteiisch“ stehen – wie der Titel bereits vermuten lässt – die Schiedsrichter im Fokus des Interesses.

Die DFB-Elite-Schiedsrichter gewähren in der fünfteiligen Doku-Serie hautnahe Einblicke in die Schiedsrichterkabine, die die Zuschauer:innen noch nicht einmal vom Sportplatz in der Kreisliga kennen. Dabei weiß doch jeder und jede Fußballenthusiastin, was ein Schiedsrichter so treibt? Weit gefehlt! „Unparteiisch“ zeigt das Schiedsrichterwesen als knallharten Leistungssport, der in höchstem Maße professionalisiert ist. Unparteiische, die ihr Handeln als Spielleiter:innen auf dem Platz stets hinterfragen. Und das auf authentische Art und Weise.

„Unparteiisch“ (ARD): Doku-Serie gibt hautnahe Einblicke in die Schiedsrichter-Kabine

Es tut dem deutschen Fußball sicherlich gut, dass nun eine solche Dokumentation derartige Einblicke gewährt. Denn eines ist von der Kreisliga bis zur Bundesliga klar: Der Schiedsrichter ist immer der Prügelknabe auf und neben dem Platz. Die Schiedsrichterin im Zweifel dijenige, die als Prellbock von Frustration über die eigene Leistung beziehungsweise über die Leistung der eigenen Mannschaft herhalten muss. Egal ob für Spieler, Trainer oder Fans. Zu Recht sanktioniert der Deutsche Fußballbund (DFB) auch verbale Vergehen gegen seine Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter hart.

Dennoch muss die Diskussion um die Schiedspersonen des DFB möglich sein: Der Wettskandal um Robert Hoyzer im Jahr 2005 veranlasst die Fans in den Stadien noch heute, den Nachnamen des Skandal-Schiedsrichters zu rufen, wenn Schiedsrichter fragwürdige Entscheidungen treffen. 2010 folgte der Schiedsrichterskandal um den mittlerweile entmachteten DFB-Vize-Präsidenten Rainer Koch und den Schiedsrichter-Funktionär Manfred Amarell. Und der Video-Assistant-Referee (VAR) hat für noch mehr Diskussionen gesorgt, dass man geneigt ist, den Fans Verständnis entgegenzubringen, wenn diese „Scheiß DFB!“ skandieren.

Schiedsrichter sind Prügelknaben: Auch „Unparteiisch“ kann das nicht ändern

Die Serie hat an diesem Punkt das Potential aufzuklären, das Verständnis für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen beziehungsweise ihre Entscheidungen zu erhöhen, und kann sicherlich auch in der Breite Lust auf das Schiedsrichterwesen machen. Dazu trägt nicht zuletzt die zeitgemäße Aufmachung der Doku-Serie bei. Die Verwendung der Tonaufnahmen, durch die das Publikum auf einmal zum Videobild die Ansagen der Schiedsrichter an die Spieler und die Beratungen mit seinem Team Funk hört, sind besonders zu erwähnen. Sie lassen all jene, die noch nie in einem Ligaspiel auf dem Fußballplatz standen, erfahren, wie der Umgang auf dem Platz vonstatten geht.

„Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter“ Samstag, 26. August ab 22 Uhr im Ersten oder in der ARD-Mediathek

„Unparteiisch“ wird die Schiedsrichter mit Sicherheit nicht davor bewahren, auch weiterhin der Prügelknaben auf dem Feld und für die Fans im Stadion zu sein. Doch die Doku-Serie könnte bei all jenen, bei denen die erste Aufregung über eine Schiedsrichterentscheidung verflogen ist, dazu führen, die ganze Situation ein wenig ruhiger anzugehen. Und im Idealfall strahlt das bis in die untersten Ligen aus, damit dort, wo Spieltag für Spieltag Ehrenamtliche die Parteien an- und abpfeifen, den Unparteiischen mit dem notwendigen Respekt begegnet wird. Denn: Ohne Piff, kein Spiel. (Moritz Post)