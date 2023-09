„Udo Lindenberg & das Panikorchester“: Legenden gehen nicht in Rente

Von: Tilmann P. Gangloff

Teilen

Im Jahr 1996 formierte sich wieder der „alte Kern der Gang“ und begleitet seitdem Lindenberg auf seinen Tourneen, so auch 2022 in der Barclays Arena in Hamburg. © Frank Bartsch

In diesem Dokumentarfilm, der auch ein Konzertfilm ist, spielt Udo Lindenberg nur eine Nebenrolle: Seine Combo wird 50.

Frankfurt - Dass Udo Lindenberg den mittlerweile abgeschafften Musikpreis „Echo“ für sein Lebenswerk bekommen hat, ist im Grunde kaum der Rede wert. Einigermaßen absurd wirkt im Rückblick allerdings, dass er die Auszeichnung bereits 1992 erhalten hat. Drei Jahrzehnte und einige Comebacks später ist der Sänger immer noch da und nach wie vor kein bisschen leise. Natürlich ist „Udo Lindenberg & das Panikorchester“ auch ein musikalisches Denkmal für den Westfalen, der seit den Siebzigern ein Hamburger ist, aber Hannes Rossacher, Frank Bartsch und Marek Weinhold feiern in erster Linie „50 Jahre Rock’n’Roll in der bunten Republik“, wie der Titelzusatz lautet. Lindenberg ist hier nur Teil eines Ensembles. Zentrale Figuren sind jene, die in all’ diesen Jahren in seinem Schatten standen, aber erheblichen Anteil an seinem Erfolg hatten: Bassist Steffi Stephan ist Lindenbergs ältester Weggefährte, Jean-Jacques Kravetz (Klavier) ist ebenfalls seit 1973 dabei, Bertram Engel (Schlagzeug) stieß 1976 dazu; der Star des Films ist die Mannschaft:

Die erhebliche Bedeutung von Udo Lindenberg für die deutschsprachige Rockmusik wird deutlich

Trotzdem geht es in erster Linie um Lindenbergs Lebensweg, schließlich war er die treibende Kraft. Von seinem früh gefassten Vorsatz, reich und berühmt zu werden, haben auch die Band-Mitglieder profitiert; wer weiß, was ohne seine Popularität aus ihnen geworden wäre. Dennoch ist es spannend, die gemeinsame Karriere aus anderer Perspektive zu erleben: das anfängliche Scheitern mit einem auf Englisch gesungenen Album, der erste Versuch mit deutschen Liedern, der Überraschungserfolg mit „Andrea Doria“ (1973) und all’ die anschließenden Aufs und Abs, die Streits und Versöhnungen, die Trennungen und Wiedervereinigungen. Frühere und spätere Weggefährten, die zu Freunden wurden, darunter Otto Waalkes, Jan Delay, Clueso und Johannes Oerding, erzählen von den ersten Begegnungen; prominente Kollegen wie Peter Maffay und Wolfgang Niedecken steuern weitere Schlaglichter und Momentaufnahmen bei. Spätestens in diesen Wertschätzungen wird die erhebliche Bedeutung Lindenbergs für die deutschsprachige Rockmusik deutlich: Anfang der Siebziger waren deutsche Texte abgesehen von einigen linken Liedermachern den „Schwachsinnsliedern der Schlageraffen“ vorbehalten, wie Lindenberg das in seiner unverblümten Art damals formulierte; er war schon authentisch, bevor das Etikett inflationär vergeben wurde.

Udo Lindenberg (3.v.r.) und das Panikorchester 1973 in ihrer Stammkneipe Onkel Pö. © Udo Lindenberg Archiv

Musik spielt in diesem Film, durch den Ben Becker mit seiner unverkennbaren Stimme führt, selbstredend eine große Rolle; viele mitreißende Konzertausschnitte sorgen dafür, dass Lindenberg-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Aber das Autorentrio erzählt auch die Geschichte der letzten fünfzig Jahre. Claudia Roth, einst Musikmanagerin (Ton Steine Scherben), bevor sie in die Politik ging, rühmt Lindenbergs Texte als „Einbruch in die deutsche Spießigkeit“, außerdem sei er Wegbereiter der heutigen Diversität gewesen. Maßgeblichen Anteil daran hatten die vielen Figuren im Panik-Universum, die stets auch die Bühne bevölkerten. „Das Auge hört mit“, haben Lindenberg und Stephan früh als Devise ausgegeben. Der Veranstalter Fritz Rau sorgte dafür, dass die Konzerte zum „Event“ wurden; selbst der nicht minder legendäre Theaterregisseur Peter Zadek hat einst eine „Rock-Revue“ für Lindenberg inszeniert.

Erlebt Udo Lindenberg gerade seine fünfte Fan-Generation?

Doch der Film fesselt dank vieler Fotos, uralter Interviews und zeitgenössischer TV-Auftritten nicht nur als Reise durch die Musikhistorie, selbst wenn gerade die mit westfälischem Mutterwitz vorgetragenen Anekdoten Stephans vorwiegend heiter sind. Unter anderem erinnert sich, wie seine Mutter strickend am Bühnenrand saß, wenn er als Teenager mit seiner Band in einem Münsteraner Tanzcafé aufgetreten ist, damit er zumindest bis Mitternacht Musik machen konnte. Wesentlich ernster ist das deutsch-deutsche Kapitel: Kein anderer hat ähnlich beharrlich darauf gedrängt, in der DDR aufzutreten, wie Lindenbergs, weshalb seine Beziehung zu Ostdeutschland („Sonderzug nach Pankow“) einen besonderen Stellenwert einnimmt. 1983 war es endlich soweit, er durfte im Ostberliner Palast der Republik spielen. Eine bereits fest geplante Tournee im Jahr drauf wurde vom SED-Regime jedoch wieder abgesagt; das Panikorchester holte sie nach dem Mauerfall nach.

Roth glaubt, dass Lindenberg mittlerweile seine fünfte Fan-Generation erlebe. Tatsächlich ist ihm mit dem Lied „Komet“, einem Duett mit dem Rapper Apache 207, das Kunststück gelungen, im Alter von 77 Jahren zum ersten Mal ganz vorn in den Single-Charts zu landen. Diesen Platz belegte das Lied 18 Wochen, so lange wie kein anderes je zuvor. Legenden gehen nicht in Rente. (Tilmann P. Gangloff)

„Udo Lindenberg & das Panikorchester: 50 Jahre Rock’n’Roll in der bunten Republik“ Freitag, 15. September, 21.45 Uhr, Arte