Böhmermann legt im ZDF-Magazin heiße Luft der Business-Coaches offen

Von: Max Schäfer

Jan Böhmermann spielt im ZDF Magazin Royale Verbraucherschützer und zeigt die Praktiken der „Business-Coaches“. Wirklich neu ist das nicht. Die TV-Kritik.

Frankfurt - Liebe Leser:innen, wenn Sie schnell und ohne viel Aufwand Geld verdienen möchten, um sich wie die Superreichen einen Bunker zum Schutz vor der Klimakrise leisten zu können, dürfen Sie sich nicht auf die Personen einlassen, die Jan Böhmermann in seinem ZDF Magazin Royale behandelt: „Business-Coaches“. Grundsätzlich gilt, dass man ohnehin nicht Geld verdienen kann, ohne zu arbeiten. Zumindest, wenn man nicht gerade Vermieter:in mehrerer Wohnungen ist oder für die AfD im Bundestag sitzt.

Die sogenannten Business-Coaches behaupten dagegen, viel Geld verdienen zu können, ohne viel dafür zu tun. Von 3000 bis 5000 Euro in 30 Tagen oder gar 3 Millionen Euro in drei Monaten ist in den Videos die Rede. Dafür seien nur das richtige „Mindset“ und ein Coaching nötig. Beim durchaus teuren Coaching lernen die Leute, ebenfalls Menschen anzuwerben, um wiederum das Coaching zu verkaufen. Ein Schneeballsystem eben.

Jan Böhmermann wird im ZDF Magazin zu „Captain Obvious“

Ein wirklich neues Thema hat Böhmermann mit den Möchtegerncoaches nicht gefunden. In der Vergangenheit hat sich die Redaktion des ZDF Magazin Royale deutlich innovativer gezeigt. Das zeichnet die Sendung – häufig – aus: tiefere Recherchen zu bisher unbekannteren Themen, publikumsfreundlich mit Witzen verpackt. Das ist am 24. Februar 2023 nicht der Fall, trotz eines Hauchs von investigativer Recherche. Böhmermann spielt also erneut den „Captain Obvious“, den Verkünder des Offensichtlichen.

Jan Böhmermann selbst weiß übrigens, dass er nicht einen neuen Skandal aufdeckt: „Ich darf ganz offen sprechen: Diese ganzen Business-Coaches [...] sind – ich sage es mal ganz vorsichtig – eher zwielichtig. Das könnte man ahnen.“ Mit ironischem Grinsen fügt er hinzu: „Wer hätte das gedacht?“

Böhmermanns ZDF Magazin wird zu Service-Sendung WISO mit Witz

Zugutehalten kann man Böhmermann, dass Schneeballsysteme von merkwürdigen Gestalten in den sozialen Medien immer eine Geschichte wert sind, solange das Problem existiert. Für eine Folge wird das ZDF Magazin also zur Verbraucherschutzsendung, also quasi WISO mit Witz.

Aber keine Angst, die ZDF-Sendung ist trotzdem unterhaltsam. Das liegt letztlich an den selbsternannten Coaches und ihren wirren Weisheiten. Sie bieten damit mehr Angriffsfläche als die Abwehr von Hertha BSC. Böhmermann selbst muss dabei fast nichts machen. Die Einspieler sprechen für sich.

Business-Coaches machen die Witze für Böhmermann selbst

„Egal, wie viel Umsatz du machen willst, in dem Wort ‚Umsatz‘ steckt ‚umsetzen‘. Wenn du nichts tust, wird nichts passieren“, lautet die „Weisheit“ des Coaches Max Weiss. Böhmermann denkt das Geschwurbel weiter: „Und im Namen von Max Weiss steckt das Wort ‚ISS‘, also International Space Station. Und dorthin, also nach oben in die Unendlichkeit, skaliert dein Erfolg [...]. Das ist reine Physik, Business-Physik.“ Wen bringen solche Sprüche nicht weiter?

Bei seiner Erklärung des Geschäftsmodells der Heißluftproduzenten kann sich Jan Böhmermann keinen Seitenhieb auf Alice Schwarzer verkneifen, die selbst schon Thema im ZDF Magazin war: Der Moderator sagt zuerst, jede:r könne Coach sein und erklärt Schwarzer unter anderem zum Friedens- und Steuersparcoach. Schwarzer hatte 2016 einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung erhalten.

Böhmermann versucht im ZDF Magazin den konstruktiven Ansatz

Zurück zum eigentlichen Thema der Sendung – und ihrem tatsächlichen Mehrwert. Beim investigativen Teil, bei dem die Redaktion selbst ein Coaching für 3570 Euro gekauft hat, hat die ZDF-Magazin-Redaktion erfahren, dass das Unternehmen Cope Cart die finanzielle Abwicklung für die Coaches übernimmt. „Immer, wenn es für die Internet-Business-Coaches um irgendetwas geht, für das mit ein bisschen Ahnung von Business haben muss [...], dann übernimmt ein Unternehmen wie Cope Cart“, erklärt Böhmermann.

Cope Cart fällt damit besonders durch die Praxis auf, dass Käufer:innen auf ihr Widerrufsrecht verzichten müssen, um die Coachings überhaupt kaufen zu können, wie Böhmermann zeigt. Der Ausstieg aus dem Programm wird damit erschwert. Diese Praxis habe laut ZDF Magazin auch Verbraucherschützer:innen und Ermittlungsbehörden auf den Plan gerufen. „Cope Cart ist quasi sowas wie ein Beschissdienstleister“, schließt der Moderator.

Böhmermann präsentiert noch einen Anwalt, der anzweifelt, ob überhaupt ein rechtswirksamer Vertrag zustande gekommen ist und diesen, falls es so sein sollte, unter bestimmten Gesichtspunkten für angreifbar hält. Böhmermann präsentiert am Ende einen Clip, der als Werbung vor die Videos der Möchtegerncoaches geschaltet werden soll, um Leute zu warnen oder ihnen einen Ausweg zu ermöglichen. Wie der konkret aussieht, bleibt leider offen. Wenn sich jedoch genug Opfer zusammentun, hatte die Sendung ihren Sinn – auch wenn Schneeballsysteme wirklich nichts Neues mehr sind. (Max Schäfer)