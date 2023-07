Tour de France: Besser als jede Frankreichreise

Von: Moritz Post

Die Tour de France ist ein Spektakel - und das Fernsehen liefert Sehnsuchtsbilder. © Daniel Cole/dpa

Während der Tour de France gibt es nur eins: Begeben Sie sich auf eine von Ihrem Rundfunkbeitrag finanzierte Urlaubsreise.

Frankfurt - Waren Sie schon einmal im Baskenland? Standen in Bilbao vor dem weltberühmten Guggenheim Museum? Haben den Wind im Gesicht gespürt, während sie die Promenade am Strand von San Sebastian entlangradeln? Und erkundeten von der geschichtsträchtigen Stadt Gernika ausgehend das baskische Hinterland?

Diese Möglichkeit bekam das Fernsehpublikum dieser Tage zum Start der Tour de France in der ARD und bei Eurosport geboten. Vier Tage ging es durch die spanische Autonomie-Region. Nun rollt der Tross um die 176 Männer, die stundenlang im Sattel sitzen und in die Pedale treten können, auf französischem Terrain durch die Pyrenäen. Und die Gebirgskette, die die iberische Halbinsel vom Rest Europas trennt, ist jede Kameraperspektive wert. Grüne, saftige Wiesen, dichte Wälder und strampelnde Männer auf ihren Fahrrädern - Sehnsuchtsbilder für Stadtbewohner:innen!

Machen Sie während der Tour de France Urlaub auf der Couch.

Wenn also am Wochenende das Thermometer wieder auf über 30 Grad klettert und der Asphalt in den deutschen Großstädten weich wird, gibt es nichts Besseres, als zu Hause den Ventilator auf die Couch auszurichten, sich ein kühles Getränk zu nehmen und den Fernseher anzuschalten. Stürzen sich die wagemutigen Profisportler auf den zwei dünnen Rädern mit fast 100 km/h, dürfen die Zuschauer:innen den Ventilator gerne auch mal eine Stufe höher drehen. Gänsehaut garantiert!

Häufig erklingt der Vorwurf: „Das ist einfach nur langweilig, einer Gruppe gedopter Profisportler beim Radfahren zuzuschauen!“ Doch weit gefehlt! In der ARD begrüßen zu diesem Spektakel tagtäglich der Frankfurter Journalist Florian Naß und der ehemalige Radprofi Fabian Wegmann das Publikum. Und obwohl Naß die Tour de France seit nunmehr 16 Jahren live kommentiert, so hat er sich eine juvenile Begeisterung für das Radsportspektakel behalten, die ihresgleichen sucht.

Machen Sie sich deshalb also gerne schon zum Start der Übertragung gegen 15 Uhr ein Bier auf. Manchmal ist Florian Naß‘ Passion für die Tour de France nicht auszuhalten. Aber auch das ist in Ordnung. Schließlich machen Sie Urlaub auf der Couch. Und was bei der Tour de France zu sehen ist, ist großer Sport. Die besten Rennradfahrer der Welt auf einem dreiwöchigen Tortur-Trip mit sportlichen und renn-taktischen Highlights.

Begeben Sie sich bei der Tour auf eine von Ihrem Rundfunkbeitrag finanzierte Urlaubsreise

Vermeiden Sie es in dieser Zeit tunlichst das Haus zu verlassen. Denn dort draußen sind sie nun in Großstädten wie Frankfurt wieder unterwegs: Rollende Banden von uncharismatischen Männern mit 5000-Euro-Rennrädern, die durch Stadt und Umland rollen. Sie tragen überteuerte Funktionskleidung, trinken in hippen Innenstadt-Cafés viel zu teuren und mit ihren vollverspiegelten Sonnenbrillen, sehen sie alle gleich aus. Sie sehen ungefährlich aus, sind jedoch für Phänomene wie die Gentrifizierung und den Aufstieg von Christian Lindner zum Finanzminister verantwortlich.

Machen Sie also das einzig Richtige: Holen Sie sich noch ein gekühltes Getränk aus dem Kühlschrank, schalten Sie das Telefon auf „Nicht stören“, drehen Sie den Ventilator eine Stufe hoch (es geht gerade bergan!) und begeben Sie sich auf eine von Ihrem Rundfunkbeitrag finanzierte Urlaubsreise. Besser kann man den Sommer nicht genießen! (Moritz Post)