Der tägliche Rassismus an Bord der Titanic

Von: Marc Hairapetian

Der Untergang der Titanic fasziniert bis heute: Am 27. Mai 2023 wurde die Ausstellung „Titanic: The Artifact Exhibition“ in Linköping eröffnet. © Jonas Ekströmer/Imago

Beim Untergang der Titanic fanden mehr als 1500 Menschen den Tod. Unter den Überlebenden waren auch sechs Chinesen. Eine beklemmend aktuelle Doku geht der Frage nach, was aus ihnen wurde.

Frankfurt - „Titanic - Das letzte Geheimnis“: Der deutsche Titel klingt natürlich spektakulärer als der im Original schlicht mit „The Six“ bezeichnete. Die Dokumentation in Spielfilmlänge von The HISTORY Channels hat durch das traurige Schicksal von fünf Abenteurern der Neuzeit, welche für die U-Boot-Expedition zu den Trümmerteilen des seinerzeit größten Passagierdampfers der Welt dem Unternehmen OceanGate umgerechnet nicht nur 250.000 Euro pro Person zahlen mussten, sondern im Juni bei einem Unterwasserunfall auch allesamt ihr Leben verloren, an trauriger Aktualität gewonnen.

„Titanic - Das letzte Geheimnis“: Beklemmend aktuelle Doku über sechs gerettete Chinesen

Als Executive Producer bei der Herstellung von keinem Geringeren als der lebenden Filmemacher-Legende James Cameron („Terminator“, „Aliens - Die Rückkehr“, „Terminator 2 - Tag der Abrechnung“ „Avatar - Aufbruch nach Pandora“, „Avatar: The Way of Water“ und natürlich „Titanic“) begleitet, der auch für ein ausführliches Interview Doku-Regisseur Arthur Jones („Feels Good Man“) Rede und Antwort gestanden hat, wird die bislang unbekannte Geschichte von sechs Chinesen, die die Tragödie überlebten, erzählt: Als die Titanic am 15. April April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt trotz ihrer Größe und hoher Sicherheitsstandards sank, fanden 1514 Menschen den Tod. Nur 700 Menschen konnten gerettet werden. Unter ihnen besagte chinesische Männer. Nachdem sie mit den anderen Überlebenden in New York City eingetroffen waren, stießen sie nicht auf Nächstenliebe. Im Gegenteil: Weniger als 24 Stunden später verwies man sie der Vereinigten Staaten, die sich selbst so gern als „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ bezeichnen. Schnell waren die Herren aus dem Fernen Osten vergessen. Ihre Spuren verloren sich wie vom Winde verweht. Der Frage, was aus ihnen wurde, geht nun die sehenswerte Doku „Titanic - Das letzte Geheimnis“ nach.

Die jahrelange Spurensuche eines Forscherteams um den (Buch-)Autor und China-Experten Steven Schwankert („Poseidon: China’s Secret Salvage of Britain’s Lost Submarine“) wurde von seinem Studienkollegen Arthur Jones mit einem kleinen Kamerateam begleitet. Schwankert und Co. machten sich auf eine Reise rund um den Globus auf, um die Identität der sechs Überlebenden zu klären, mehr über sie zu erfahren und Nachfahren zu treffen. Im Zentrum steht dabei die sehr persönliche Geschichte von Tom Fong, der bei der Aufarbeitung der Lebensgeschichte seines Vaters Fong Wing Sun (damals als Fan Lang eingeschifft) realisieren muss, dass dieser seine Erinnerungen an die dramatischen Geschehnisse auf der Titanic und in der Zeit danach nicht mit ihm geteilt, sondern sie vielmehr mit ins Grab genommen hatte. Sehr seltsam. Befürchtete er etwa auch nach seiner Rettung noch Schwierigkeiten?

James Cameron hat die Doku „Titanic - Das letzte Geheimnis“ als Executive Producer begleitet. © Ahn Young-Joon/dpa

„Titanic - Das letzte Geheimnis“: Regisseur Jones gelingt außergewöhnliche Doku

„Ich wollte nicht eine weitere Doku über die Titanic drehen, die sich nur mit ihrem zugegebenermaßen spektakulären Untergang beschäftigt“, sagt Arthur Jones im Interview mit der Frankfurter Rundschau, „Mich interessiert vor allem die Auswirkungen der Tragödie bis in die heutige Zeit. Welche Relevanz hat sie für noch lebende Angehörige der sechs Chinesen?“ Geradezu mannigfaltige Antworten findet er in den 97 Minuten seiner außergewöhnlichen Doku, die mitunter wie ein Spielfilm montiert ist. Er lässt auch seinen berühmten Kollegen James Cameron zu Wort kommen, der 1997 den Welterfolg „Titanic“ als Action betontes Melodram mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen inszenierte und damit Herbert Selpins gleichnamigen antibritischen NS-Propaganda-Film (1943) oder Roy Ward Bakers „Die letzte Nacht der Titanic“ (1958) klar in den Schatten stellte. Cameron filmte bereits erstaunlicherweise eine Szene mit einem chinesischen Überlebenden, der sich auf einer auf dem Ozean schwimmenden Tür zu retten versuchte und dann von Matrosen der Carpathia an jenem 15. April 1912 aus dem Atlantik geholt wurde. Die Aufnahme fiel allerdings seinerzeit der Schere bei der mit einer Laufzeit von drei Stunden und 14 Minuten ohnehin überlangen Mammut-Produktion zum Opfer. Nun ist sie jedenfalls endlich zu sehen.

„Die globale Presse interessierte sich stets für die Titanic-Story und zeichnete jedes noch so kleine Detail nach, bis hin zur Größe der Aschenbecher in der zweiten Klasse. Aber über die Chinesen wurde nichts berichtet“, moniert Jones, der mit seiner Dokumentation diese Lücke eindrucksvoll schließt. Er führt aus: „Warum wurden die Schicksale der anderen Überlebenden so gut dokumentiert, die Chinesen aber vergessen? Je mehr wir recherchierten, desto mehr vermuteten wir, dass es etwas mit den 1912 in britischen und amerikanischen Medien veröffentlichten Gerüchten zu tun hatte, die besagten, dass die sechs Männer unehrenhaft gehandelt hätten, um sich zu retten. Es waren schreckliche Anschuldigungen, die etwas über die Diskriminierung aussagen, dem eine ganze Generation von Chinesen ausgesetzt war. Ich hoffe, dass dieser Film eine angemessene Hommage an sie ist, deren Leid ein Leben lang andauerte.“

Regisseur Arthur Jnoes (rechts) beim Zoom-Interview mit FR-Autor Marc Hairapetian. © Privat

Der Film „Titanic - Das letzte Geheimnis“ dokumentiert Rassismus

Der Rassismus, dem Chinesen vor allem im angloamerikanischen Raum zu Anfang des 20. Jahrhunderts ausgesetzt waren, wo sie vorrangig als billige Arbeitskräfte ausgebeutet wurden, wird anhand von Karikaturen aus damaligen Zeitungen dokumentiert: Als Taubeneier essende und ihre eigenen Babies, wenn sie weiblichen Geschlechts sind, ertränkende, schlitzäugige Barbaren, denen man die langen Zöpfe kurzerhand abschneiden muss, um sie zu entehren, werden sie darin diffamiert. „Auch, wenn sich zum Glück vieles geändert hat, gibt es gewisse Ressentiments gegen Chinesen, vor allem in den USA, immer noch“, klagt Jones, der selbst seit Jahren hauptsächlich im „Reich der Mitte“ lebt und sich zum Zeitpunkt unseres Video-Interviews in einem Hotelzimmer in Guangzhou befindet. Die sechs Chinesen an Bord des Ozeanriesen mussten den täglichen Rassismus der westlichen Welt ihnen gegenüber mit voller Breitseite ertragen: Die britischen Reedereien jener imperialistischen Zeit duldeten sie als Passagiere zwar quasi versteckt im Maschinenraum, aber niemals an Deck. Das Essen durften sie selbstredend nicht im Speisesaal einnehmen, wohl aber einen überhöhten Preis für die Überfahrt zahlen.

Neben Statements von Schwankert und Cameron, der 2003 mit „Die Geister der Titanic“ selbst eine IMAX-3D-Doku drehte, sind Jones vor allem Interviews mit Angehörigen der Familien der sechs chinesischen Passagiere wichtig. So schildern Grace Zhang, Emily Yang oder Matthew Baren, was den Chinesen während des Unglücks auf der Titanic geschah. Auch Historiker wie Cheng Wei, Soo Lon Moy und Renqiu Yu kommen zu Wort. Zusätzlich zu eingespielten Szenen aus Camerons modernem Klassiker gibt es Einblicke in die Fluchtwege auf dem sinkenden Schiff mittels eines CGI-animierten Modells von den Macher des Videospiels „Titanic: Honor and Glory“. Überhaupt ist „Titanic - Das letzte Geheimnis“, eine Art „Jäger des verlorenen Schatzes“ im Doku-Format, stilistisch ambitioniert mit allerlei Animationen, Cartoons und Reenactment gemacht. Historytainment at it’s best.

Die zeitgenössische Darstellung zeigt den Untergang des Luxusliners Titanic im Jahr 1912 (Reproaufnahme vom 14.01.1998). © dpa

„Titanic - Das letzte Geheimnis“ zeigt Flagge gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit

Weitaus wichtiger ist aber die Haltung, mit der „Titanic - Das letzte Geheimnis“ Flagge gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit bekennt. Antichinesische Propaganda war demnach dafür verantwortlich, dass die Asiaten verdächtigt wurden, sich „unehrenhaft“ ins Beiboot geschmuggelt zu haben. Um das zu entkräften, lässt Schwankert sogar eines nachbauen. Er stellt das „Gutmenschentum“ des selbst erklärten „Land of the Free“ damit infrage: „Die Parole ‚Frauen und Kinder zuerst‘, wird vor allem im angloamerikanischen Raum angewandt“, so Jones, „Die Chinesen auf der Titanic kannten ihn vermutlich nicht.“

In der Tat ist der als „Brinkenhead Drill“ bekannte Verhaltenskodex vor allem durch den Untergang der Titanic bekannt geworden. Der Zweite Offizier Lightoller schlug Kapitän Smith damals vor: „Sollten wir nicht die Frauen und Kinder in die Boote bringen, Sir?“ worauf dieser entgegnete: „Frauen und Kinder in die Boote und diese ablassen!“ Die Offiziere interpretierten allerdings den Befehl unterschiedlich: Der zweite Offizier, der während der Evakuierung die Aufsicht über die Backbordseite hatte, ließ nur Frauen und Kinder einsteigen, was dazu führte, dass auch völlig unterbesetzte Boote zu Wasser gelassen wurden. Der erste Offizier Murdoch auf der Steuerbordseite beorderte hingegen auch Männer und Besatzungsmitglieder in ein Boot, wenn keine Frauen oder Kinder in der Nähe waren. Deswegen wurden 74 % der Frauen und 52 % der Kinder gerettet, aber nur 20 % der Männer. Daraus im Nachhinein den geretteten sechs Chinesen einen Strick drehen zu wollen, ist eine auch heute noch empörende Ungerechtigkeit.

Die Dokumentation wurde erstmals im September 2020 fertiggestellt und im Dezember desselben Jahres auf dem Hainan International Film Festival in der Volksrepublik China, einem Land, welches selbst häufig genug die Menschenrechte mit Füßen tritt, unter großer Anteilnahme gezeigt. Einige der im Film interviewten Personen sind mittlerweile verstorben, wobei der Sohn eines chinesischen Passagiers älter ist, als die fast 60 Jahre jüngere Gattin eines anderen, die dieser am Ende seines langen Lebens heiratete. Für Jones war es ausgerechnet mitten in der Corona-Hochphase, „die letzte Gelegenheit“ einen Film über den täglichen Rassismus an Bord der Titanic zu machen. Ein leider nach wie vor beklemmend aktuelles Thema… (Marc Hairapetian)

„Titanic - Das letzte Geheimnis“ bis 15. Juli auf Abruf streambar beim The HISTORY Channel u.a. über Sky, Amazon, YouTube, Vodafone und Telekom.