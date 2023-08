„They Cloned Tyrone“: Und täglich grüßt der Dealer!

Von: Marc Hairapetian

Politisch unkorrekt auf erfrischende Weise: Der Blaxpotation-Comedy-Mystery-Thriller „They Cloned Tyrone“ mit John Beyoga, Jamie Foxx und Teyonah Parris in den Hauptrollen wird jetzt bei Netflix gestreamt.

Frankfurt - Jamie Foxx sorgt immer wieder für Aufsehen. Der am 13. Dezember 1967 als Eric Marlon Bishop im texanischen Terrell geborene Vollblutkünstler, der 2005 als dritter afroamerikanischer Schauspieler überhaupt mit dem Oscar für seine Performance als Sänger Ray Charles im Biopic „Ray“ ausgezeichnet wurde, machte zuletzt jenseits von Filmsets und Hollywood-Premieren Schlagzeilen: Im Juli 2023 eröffnete der Vater von zwei Töchtern auf seinem Instagram-Account, im selben Jahr „durch die Hölle und zurück“ gegangen zu sein; er habe zeitweise nicht gewusst, ob er die Krankheit, die er nicht näher konkretisierte, überleben werde. Medienberichten zufolge war Foxx ab Ende April in einer „Reha-Einrichtung in Chicago“ behandelt worden, die auf „Schlaganfälle und Hirnverletzungen“ spezialisiert ist.

Anfang August sorgte der „Djanjo Unchained“-Titelheld dann mit einem weiteren, mittlerweile wieder gelöschten Post vor allem bei der jüdischen Gemeinde für Empörung: „Sie haben diesen Typen namens Jesus getötet. Was, denkst du, werden sie dir antun?“ Zudem fügte er die Hashtags #fakefriends (zu Deutsch: falsche Freunde) und #fakelove (zu Deutsch: falsche Liebe) bei. Ihm wurde daraufhin vorgeworfen, sich antisemitisch geäußert zu haben, was er wenig später entschieden von sich wies: „Um es klarzustellen: Ich wurde von einem falschen Freund betrogen und das meinte ich mit ‚sie‘“, betonte der Akteur, der 2005 gleich für drei Golden Globes („Collateral“, „Redemption - Früchte des Zorns“, „Ray“) nominiert war, wovon er einen gewann („Ray“), nun in einem erneuten Beitrag: „Ich habe nur Liebe in meinem Herzen für jeden. Ich liebe und unterstütze die jüdische Gemeinschaft. Ich entschuldige mich zutiefst bei allen, die ich gekränkt habe.“

Schauspielerisch kann man wieder auf Jamie Foxx zählen

Und auch schauspielerisch kann man nach seiner Genesung wieder auf ihn zählen: Am 14. Juni begeisterte er beim American Black Film Festival durch sein Mitwirken in dem von ihm co-produzierten Blaxploitation-Comedy-Mystery-Thriller „They Cloned Tyrone“, der nun bei Netflix gestreamt wird. Als Slick Charles (sic!) gibt er einen Zuhälter, dessen beste Zeiten längst vorbei sind. Dennoch lebt er seinen extravaganten Lebensstil weiter und trägt teure Anzüge, Pelze und hochtoupierte Haare, die an die 2020 verstorbene Rock’n’Roll-Legende Little Richard gemahnen. Slicks Hauptverdienerin ist Yo-Yo, eine von Teyonah Parris verkörperte Prostituierte. Und dann ist da noch der Drogendealer Fontaine (John Boyega), mit dem ihn eine Hass-Freundschaft verbindet und dem er eine ganze Menge Geld schuldet.

Irgendetwas ist nicht nur faul im Staate Dänemark, sondern auch in ihrem heruntergekommenen Stadtviertel The Glen, das alles andere ist, als ein im Scottish-Baronial-Stil gestaltetes Herrenhaus. Das wird den Dreien zunehmend klarer, als sich jeden Tag immer seltsamere Dinge um sie herum ereignen. Ein Beispiel gefällig? Es fängt wie ein ganz normaler Tag im Leben von Fontaine an. Eines Morgens wacht er auf, verlässt das Haus, kauft in einem kleinen Laden eine Literflasche Starkbier und eine Packung Zigaretten. Bei Slick, der zurzeit in einem Motel lebt, will er nun die Schulden eintreiben. Während Yo-Yo ihrem Zuhälter eröffnet, aus dem horizontalen Gewerbe auszusteigen, weil sich vor ihren Augen ein offensichtlich geistesgestörter weißer Kunde mit einem Messer selbst entmannt hat, findet Fontaine etwas Geld. Er gibt sich damit vorerst zufrieden und verlässt die beiden. Auf einem Parkplatz wird er unvermittelt von den Mitgliedern einer rivalisierenden Gang erschossen.

Am nächsten Tag wacht der vermeintliche Tote auf, kauft in dem kleinen Laden - Sie ahnen es bereits, denn täglich grüßt der Dealer - eine Literflasche Starkbier und eine Packung Zigaretten, steigt dann in sein Auto. Abermals fährt er zu Slick. Und jetzt wird es spannend: Dieser hat mit eigenen Augen gesehen, wie Fontaine am Tag zuvor erschossen wurde. Auch Yo-Yo kann dies bestätigen. Sie hat sich nämlich nach der Schießerei um seine Leiche gekümmert. Als die Drei der Sache gemeinsam auf den Grund gehen wollen, landen sie in einem unterirdischen Labor, in dem sie nicht nur allerlei seltsame Apparaturen entdecken, sondern auch Klone ihrer selbst! Alles deutet darauf hin, dass die US-Regierung ihre Finger im Spiel hat und mit Hilfe von präparierten Lebensmitteln Experimente an der schwarzen Bevölkerung von The Glen durchführt …

They Cloned Tyrone Regie Juel Taylor Drehbuch Tony Rettenmaier, Juel Taylor Kamera Ken Seng Schnitt Saira Haider Besetzung Jamie Foxx, John Boyega, Teyonah Parris, Kiefer Sutherland, David Alan Grier Länge 119 Minuten

So herrlich politisch unkorrekt war Black Cinema schon seit langem nicht mehr!

„They Cloned Tyrone“, stilsicher mit einem ausgeprägten Faible für den schlechten Geschmack von Regisseur (und Drehbuchautor) Juel Taylor( „Actors Anonymus“, 2017) inszeniert, ist vieles in einem: Ein Seh- und Hörfest für Freunde von Verschwörungstheorien, aber auch ein Near-Future--Film mit ausgezeichneter Milieuschilderung sogenannter „sozialer Brennpunkte“ sowie reichlich derben Sprüchen. Während die äußerst toughe Teyonah Parris immer wieder volle Attacken gegen Jamie Foxx, der sie heimlich liebt, fährt und ihn als „Mc-Donald-Vollpfosten im Second-Hand-Anzug“ zurechtstutzt, hat dieser als Quasselstrippe, die sogar Eddie Murphy in den Schatten stellt, einfach die besten Sprüche parat. Andere neugierige Nervensägen, die ihre Nachforschungen behindern, cancelt er lässig ab: „Wir spalten dir gleich die Perücke und dann bist du nur noch ein halber Nigga! Schwing deinen blassen Arsch weg, du abgewischter Pseudo-Obama!“ Was sich Quentin Tarantino in seinen Filmen rausnimmt, darf Foxx schon lange. Er wirft mit dem N-Wort nur so um sich, steht nach anfänglichem Zögern dem äußerst cool aufspielenden, aus drei „Star Wars“-Filmen bekannten John Beyoga bei den unterirdischen Expeditionen hilfreich zur Seite, wobei er sogar philosophisch wird: „Weiße erforschen Höhlen. Wir machen so etwas nicht.“ Gesagt und nicht getan, denn: „Warum müssen es immer Schwarze gegen Schwarze sein? Schwarze sollten sich gegenseitig unterstützen!“

So herrlich politisch unkorrekt war Black Cinema schon seit langem nicht mehr! Der afroamerikanische Regisseur und selbsternannte Moralapostel Spike Lee („Malocolm X“, 1992) wird dagegen sicher wieder auf die Barrikaden gehen… Bei all seinem Wortwitz hat „They Cloned Tyrone“ einen ernsten Hintergrund. Die äußerst realistisch gefilmten Orte, welche durch die dunkle, von Erdtönen dominierte Farbpalette von Kameramann Ken Seng („Deadpool“, 2016) einem B-Movie genauso ähneln wie einer Dokumentation, sind längst unterwandert von einem weißen Staatsapparat, der „schwarze Menschen in seliger Ignoranz ruhigstellen und ihr revolutionäres Potenzial neutralisieren will“ (Jan Jekal in der „Berliner Zeitung“). Dafür steht besonders in einer markanten Nebenrolle Kiefer Sutherland als Nixon (!). Er hätte auch Trump oder DeSantis genannt werden können.

Konkret politisch wird der wüste Ritt durch die Filmgeschichte, bei dem Erinnerungen an Harold Ramis‘ Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ (1993) mit Bull Murray genauso wach werden wie an Don Siegels SciFi-Meisterwerk „Die Dämonischen“ (Originaltitel: „Invasion of the Body Snatchers“, 1956) mit Kevin McCarthy, allerdings nicht. Unterhaltsam ist er allemal. „Der Prolet hat gesiegt“, sagte der mittlerweile in Los Angeles lebende deutsche Schauspieler Alexander Sternberg („Ausgerechnet Afrika“, 2010; „Liebeslieder für Untermenschen“, 2012) schon Anfang des neuen Jahrtausends. Getreu diesem Motto ballern sich Boyega, Foxx und Parris zu den Klängen eines exzellenten HipHop-und Jazz-Soundtracks ihren Weg in die Freiheit. Sein Gehirn darf das Publikum bei der wirklich verblüffenden Schlusssequenz, die hier natürlich nicht vorweggenommen werden soll, wieder einschalten. Und wer dieser Tyrone aus dem Titel ist, weiß man dann auch. (Marc Hairapetian)