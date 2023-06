Stuttgart-Tatort „Die Nacht der Kommissare“: Kriminalfall mit Tiger

Von: Judith von Sternburg

Lannert außer sich, die Schurkin konsterniert: Richy Müller und Rilana Nitsch (r.). Foto: Christian Koch/SWR © SWR/Christian Koch

Mit der Thrillerkomödie „Die Nacht der Kommissare“ aus Stuttgart geht der Tatort in die Sommerpause. Es ist ein Krimi etwas direkterer Art.

Frankfurt - Vor der Sommerpause noch ein ernsthaft skurriler Tatort mit den Stuttgarter Ermittlern, keinen Spaß-Spezialisten im engeren Sinne, aber für Überraschungen gut. „Die Nacht der Kommissare“ ist eine Kriminalkomödie etwas direkterer Art. Wenn zwischendurch nicht so ungemein Schwäbisch gesprochen würde, käme einem vieles österreichisch vor, wegen der lakonisch durchgeknallten Einzelheiten. Oder englisch, wenn der Irrsinn ja letztlich doch ungerührt hingenommen wird.

Oder amerikanisch, wofür ausgesuchte Schauplätze und Bilder sorgen, ein Diner, der Bauernhof der in die schurkischen Vorgänge irgendwie verwickelten Kleinfamilie, Edward-Hopper-hafte Aufnahmen. Man denkt an allerlei, an Stuttgart aber eigentlich nicht, erst wenn wieder einer zur anderen sagt: „Was soll i dort?“ – „I bin dort“, sagt die andere, weil das das einzige Argument ist, das Argument der alten und noch nicht restlos verschwundenen Liebe. Sie allein könnte einen dazu bringen, nach Taiwan zu gehen (zu fliehen, aber mit einer Menge Geld, das zugleich der Fluchtgrund ist), auch wenn er zweifellos zu Recht sagt: „Ich kann kein Taiwanisch.“

Ein fürchterlich grinsender Kommissar dominiert im Stuttgart-Tatort das Geschehen

Der Witz liegt in den schrägen, aber oft folgerichtigen Verläufen, nicht so sehr im Klamauk oder in rasanten Dialogen. Autor Wolfgang Stauch und Regisseurin Shirel Peleg spielen beide auf der Tastatur des Coolen, also des Uncoolen, Jasmin Reuter liefert ihnen eine putzmuntere, retrohafte Krimi- und Thrillermusik dazu.

Ein fürchterlich grinsender Kommissar dominiert das Geschehen, das Verbrechen zeigt sich ohne maximale Übersicht, wenn auch zum Teil mit maximaler Gewaltbereitschaft, und alle stolpern dabei durch eine einzige Nacht, „Die Nacht der Kommissare“. So dass der Stuttgart-Krimi nach dem legendären „Stau“ von Dietrich Brüggemann erneut in der Beschränkung zu einem originellen Ergebnis kommt.

Die Ausgangslage: Ermittler Lannert, Richy Müller, wird vom Kollegen Bootz, Felix Klare, besinnungslos vollgedrogt aufgefunden. Vorher muss er noch etwas Wichtiges entdeckt haben, hat auch ein merkwürdiges Foto an Bootz gesendet, und das Publikum begreift, dass der Fall bereits lange vor den Dreharbeiten begonnen hat. Es gibt nämlich den offenbar bereits allseits bekannten Kopf eines Menschen, der von einem Hund, einem großen Hund, einem sehr großen großen Hund getötet worden sein muss, wie der Gerichtsmediziner Vogt, Jürgen Hartmann, zunehmend präzisiert. Einem sehr großen großen Hund, wiederholt Bootz ratlos. Es gibt einen Schuppen namens „Wilder Mann“, von dem aus das eine Schurkenpaar, Rilana Nitsch und Frederic Linkemann, operiert, und einen Bauernhof, von dem aus das andere, in Schurkereien noch etwas anfängerische Paar, Therese Hämer und Klaus Zmorek, operiert, zusammen mit dem nichtsnutzigen Sohnemann, Valentin Erb. Fünf komödiantische Kabinettstückchen, angenehm gedrosselt.

„Tatort: Die Nacht der Kommissare“, Sonntag, 18. Juni, 20.15 Uhr, ARD

Ein flottes und zugleich hinreißend lahmes Katz-und-Maus-Spiel im Stuttgart-Tatort

Wie die Dinge zusammenhängen und was der springende Punkt ist, bleibt lange offen. Obwohl ein ernster Chinese, Herr Zhou, Poki Wong, ein Restaurant namens „Goldener Tiger“ führt, obwohl Krallen von Tieren und Menschen (Nägel genannt) eine Rolle spielen und obwohl Lannert auf dem ÖPNV-Haltehäuschen Tigerstraße herumturnt.

Denn Lannert, der die Welt in schönen, sinnlosen Farben wahrnimmt, und Bootz ziehen nun durch die Stuttgarter Nacht, um zunächst wenigstens einmal den (gruseligen) Raum wiederzufinden, von dem aus Lannert das Foto geschickt haben muss. Als Bootz begreift, dass es pressiert – irgendwas ist geplant in dieser Nacht, Potzdonner –, entwickelt sich ein flottes und zugleich hinreißend lahmes Katz-und-Maus-Spiel. Das Verbrechen schaut zuweilen verblüfft zu, wie Richy Müller Unfug macht und versucht, aus dem Dauergrinsen wieder herauszukommen. Die Eile ist groß, aber so groß auch wieder nicht. Die Droge macht Lannert beunruhigend beweglich. Mediziner Vogt wird zur Beratung und Beschattung hinzugezogen.

Und was ist das Ende vom Lied? „Ich fand’s eigentlich ganz lustig“, sagt Bootz. Ich auch. (Judith von Sternburg)