Tatort „Borowski und die große Wut“: Immer der Nase nach

Von: Judith von Sternburg

Beneidenswert: Handyempfang im Heizungskeller. Thorsten Jander/NDR © NDR/ARD/Thorsten Jander

„Borowski und die große Wut“, ein NDR-Tatort über Instinkt, böse Zufälle und glücklose Menschen.

Ausgerechnet Klaus Borowski, nach dem Weggang von Inga Lürsen das Norddeutscheste, was der Tatort zu bieten hat, gerät immer wieder in seltsam halbbewusste, aber hochintensive Zustände. Schon vor vielen Jahren stolperte Axel Milberg in dem Klassiker „Tango für Borowski“ unter fadenscheinigem Vorwand durch finnische Wälder und nährte sich von Pilzen. Im vergangenen Jahr („Borowski und der Schatten des Mondes“) folgte er mit wölfischer Unaufhaltsamkeit schnuppernd und starren Blicks der Spur eines Verbrechens im Jägermilieu.

„Borowski und die große Wut“ zeigt ihn nun lädiert, aber instinktsicher, und mögen im Heizungskeller des Krankenhauses die schweren Türen auch auf ewig hinter ihm zuschlagen, so bleibt er doch auf der Fährte. Ein Erinnerungsloch, durch einen Schlag auf den Kopf verursacht, hat ihn zurückgeworfen, aber Gerüche werden ihn wieder in die Spur führen wie einen klugen Cocker Spaniel. Dass das menschliche Verbrechen dafür zu unübersichtlich ist, ist nicht die Schuld der Borowskischen Nase.

Am Anfang des von Friederike Jehn in Szene gesetzten Drehbuchs des Duos Eva Zahn und Volker A. Zahn steht eine schlimme Szene. Sie wird noch schlimmer dadurch, dass sie dann keine große Rolle mehr spielt. Eine junge Fahrradfahrerin wird umgestoßen und gerät unter einen Laster, der totale Alptraum, aber ihr Schicksal ist das eines Raumschiff-Enterprise-Besatzungsmit-glieds, das auf dem fremden Planeten als erstes vom erdlingshassenden Ureinwohner oder möglicherweise auch der erdlingshassenden Ureinwohnerin verschlungen wird. Der Witwer und die kleinen Kinder kommen kurz ins Bild, sie hat einfach Pech gehabt, die junge Frau. Die Täterin hat es auch gar nicht wirklich gewollt, sie ist so wütend, in Eile und verfangen in ihr eigenes Leid. Celina, was ein hübscher Name, was für eine traurige Geschichte, die sich nun nach und nach entfaltet. Caroline Cousin ist meistens schon wieder auf dem Sprung, wenn die Kamera bei ihr angekommen ist. Ihre Stimme hört man häufiger.

Unruhige Träume

Während Borowski im Krankenhaus noch unruhig träumt, muss Kollegin Sahin, Almila Bagriacik, alleine zurechtkommen. Die Frau unter dem Laster, der überfallene Borowski, eine ermordete Großmutter im Bad ihres detailreich ausgestatteten Hauses (eines schönen Horrorhauses). Und als Borowski wieder ans Telefon kann, ruft ihn schon ein Kind an und sagt ihm, es werde gefangengehalten. Wird an dieser Stelle etwas mehr versprochen, als sich halten lässt? Vielleicht, aber in Kiel haben die Dinge schon lange eine eigene Leichtigkeit und Logik. Das Kind ist Finja – noch so ein hübscher Name –, Celinas kleine Schwester, die diese auf wilder Flucht mitgenommen hat und nicht gehen lassen will. Als sich die Zusammenhänge heraus wickeln, ist Borowski schon wieder halbwegs wach und ganz dabei. Er steht im telefonischen Kontakt zu Celina, die verzweifelt wirkt, aber nicht brutal. Einige Männer brauchen bald sehr viel mehr ein Alibi als sie. Instinkt ist jenseits von Vulkanausbrüchen und Hirschjagden ein ungewisses Ding.

Im Krankenhaus macht Borowski, der ja Schlag bei Frauen hat, eine interessante Bekanntschaft, was Gelegenheit zu Borowskischer Kurzmelancholie gibt.

Die beste Sekunde: Borowski begreift, dass sein Auto geschrottet ist, ausgerechnet vom treuen Roland, der es doch waschen und wachsen ließ, um ihm eine Freude zu machen. Man sollte kurz still sein, um Axel Milbergs Aufschrei, einen echten kleinen Aufschrei, nicht zu versäumen.

„Tatort: Borowski und die große Wut“, ARD, So., 20.15 Uhr.