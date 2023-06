„Tanja - Tagebuch einer Guerillera“: Auf welcher Seite steht man?

Tanja Nijmeijer in einer Szene des Dokumentarfilms „Tanja – Tagebuch einer Guerillera“.

Filmporträt im Kino

Von Daniel Kothenschulte schließen

Marcel Mettelsiefens komplexes Filmporträt der unter Terrorverdacht gesuchten Niederländerin Tanja Nijmeijer „Tanja – Tagebuch einer Guerillera“.

Ich möchte der Welt sagen, dass ich eine Guerillera bin und als solche sterben werde.“ Als sich die Niederländerin Tanja Nijmeijer 2010 über die Kamera eines Videobloggers aus einem Dschungellager der kolumbianischen Guerilla-Organisation Farc meldet, ist sie bereits eine bekannte Medienpersönlichkeit. Und zugleich ein Phantom: Nachdem eine Journalistin zwei Jahre zuvor ihre Tagebücher veröffentlicht hatte, schien sie in permanenter Lebensgefahr. Anderthalb Jahre hatten Hilfsorganisationen und die kolumbianische Regierung nach der ehemaligen Lehramtsstudentin gesucht, die sich 2002 den militanten Rebellen angeschlossen hatte.

Das Bild, das die literarisch begabte junge Frau in ihren selbstkritischen Aufzeichnungen von sich und ihrem revolutionären Abenteuer zeichnet, bot Spielraum für Interpretationen. Doch mit der Opferrolle, in die sie vor allem niederländische Medien gedrängt hatten, war es nach dem Interview schlagartig vorbei. Als sie zwei Jahre später souverän bei Friedensverhandlungen in Havanna und Oslo auftritt, bekleidet sie bei der meist als Terrororganisation eingestuften Farc offensichtlich einen hohen Rang.

Der deutsch-ecuadorianische Filmemacher Marcel Mettelsiefen, vielfach prämiert für Filme wie „Die Kinder von Aleppo“ und „Afghanistan – das verwundete Land“, hat eine große Geschichte zu erzählen, stark genug für einen Spielfilm von Oliver Stone. Die noch immer von Interpol gesuchte Protagonistin äußert sich vor seiner Kamera offen und dennoch unnahbar. Auch wenn sie dabei war, als Bomben gelegt wurden, sieht sie sich nicht als Terroristin. Der moralischen Verantwortung will sie sich nicht entziehen, sieht sich dabei allerdings auf der richtigen Seite: Der bewaffnete Freiheitskampf sei eben etwas anderes, das einzig legitime Mittel, sich gegen eine gewalttätige Diktatur zu wehren. In den USA sieht man das anders, seit ein von der Farc lange als Geisel gehaltener Amerikaner sie identifiziert hat.

Mettelsiefens imponierende Materialsammlung belegt ihre Anwesenheit mit einem Video, das sie als Dolmetscherin zeigt. Gern hätte man allerdings auch etwas mehr über das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten erfahren. An Material mangelt es nicht; der Regisseur nähert sich den Schreckensbildern, die er insbesondere von den Untaten der regierungsnahen Milizen zeigt, mit angemessener Diskretion: Auch im Bildausschnitt der Füße von Ermordeten ist das ganze Grauen eingefangen.

Eine Ikone der Revolution

Im Vordergrund dokumentieren zahlreiche Stand- und Bewegtbilder Nijmeijers Aufstieg zu Tanja, der Revolutionsikone. Man hätte einen Film allein über ihre mediale Inbesitznahme drehen können. Dazu gehört auch ein früherer abendfüllender Dokumentarfilm, „Closing in on Tanja“, aus dem einige Ausschnitte gezeigt werden, ohne ihre Herkunft in der Filmerzählung offenzulegen. Dabei hat auch dieser einen interessanten Hintergrund: Der Dokumentarfilmer Leo De Boer hatte Nijmeijers Mutter überredet, begleitet von einem Filmteam nach Kolumbien zu fliegen, um nach ihrer Tochter zu suchen.

Immer häufiger kommt es vor, dass gerade in aufwendigen Kinodokumentationen prominente Vorläufer zum selben Thema unerwähnt bleiben. Dabei nimmt es ja nichts von der Eigenständigkeit einer neuerlichen Annäherung, wenn sie gut gemacht ist. Denn tatsächlich verwebt Mettelsiefen aktuelle Aufnahmen mit seiner Protagonistin sowie Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ungewöhnlich leichthändig mit dem reichen Archivmaterial. Die Dramaturgie ist nicht weit entfernt von der eines Spielfilms, ohne dass man das Gefühl hat, dass dafür etwas von der analytischen Substanz verloren ginge. Abgesehen vielleicht von einem überbordenden Einsatz einer sträflich unambitionierten Filmmusik von Johannes Repka, der sich mit Kinderfilmen wie „Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde“ einen Namen machte.

Früher galten überdeutliche Kommentartexte als größte Pest des Dokumentarfilms, heute ist es emotionalisierende Filmmusik, der man zugleich jeden eigenen Wirkungsraum nimmt, indem man sie dem Bild wie Soundeffekte unterordnet. Am Ende dringt dabei nicht viel mehr ins Ohr als unheilschwangeres Gewaber.

Immerhin, möchte man sagen, werden keine Revolutionslieder gesungen. Andererseits: Warum eigentlich nicht? Hat die revolutionäre Subkultur nicht ihre eigene Musikalität? Besteht nicht gerade bei einem Filmthema, das zwischen Kulturen und politischen Systemen vermittelt, auch eine große Chance, die künstlerischen Mittel, die jeder gute Dokumentarfilm für sich nutzbar macht, auszuschöpfen? Denn eines gelingt diesem Film in jedem Fall: Er zwingt uns in die Debatte über gerechte Kriege, die gerade eine besondere Aktualität gewinnt.

Tanja – Tagebuch einer Guerillera. Dokumentarfilm. Deutschland 2023. Regie: Marcel Mettelsiefen. 84 Min.