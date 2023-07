„Talk to Me“, Horror aus Australien – Bei Handyschein ins Insta-Grab

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Alle haben ihre Handys in der Hand, denn gleich gibt’s was Cooles zu posten. © Centralfilm

Die australischen Youtuber Danny und Michael Philippou geben mit ihrem Horrorfilm „Talk to Me“ ein starkes Debüt.

Medienhistoriker haben keine Antwort auf die Frage, warum Gespenster zwar angeblich Spiegel meiden, nicht aber die Fotografie. Im 19. Jahrhundert tummelt sie sich geradezu in den neuartigen Lichtbildern aus Silber und Salz. Es dauerte seine Zeit, bis dem Kino ähnlich Schauriges gelang. Erst verrauschtes Video wirkte für Grüße aus dem Jenseits ähnlich einladend wie die frühe Fotografie. Im Fernsehen reichte manchmal sogar schon schlechter Empfang aus, um Geisterbilder zu sehen – woran bis heute die japanische Horrorreihe „The Ring“ erinnert.

Der Teenie-Horrorfilm „Talk to Me“ erzählt von einem neuen medialen Einfallstor für das Übersinnliche, die selbstgemachten Videostreams von Tiktok und Co. Die australischen, in Los Angeles lebenden Debütfilmer Danny und Michael Philippou kennen sich im Medium aus. Seit 2013 betreiben sie ihren Youtube-Kanal „RackaRacka“, der mit grellen Parodien auf Genrefilme bislang mehr als zwei Milliarden Views und über 6,8 Millionen Abonnenten gesammelt hat. Ihre populärsten Clips sind allerdings von derart apokalyptischer Albernheit, dass man vom Glück sagen kann, es hier mit echtem, geradlinigen und durchaus handfestem Horror zu tun zu haben.

Mia, die jugendliche Protagonistin, hat vor kurzem aus nicht ganz aufgeklärten Umständen ihre Mutter verloren. Mit ihrer besten Freundin lässt sie sich zu einem Partyspiel hinreißen, das Kontaktaufnahmen mit dem Totenreich verspricht. Man muss dazu lediglich eine Gipshand berühren – oder wie gemunkelt wird, eine vergipste Leichenhand – und das Spektakel live im Internet übertragen. Hält man ein paar Sekunden aus, kann es zu ekstatischen Rauschgefühlen führen. Kann man sich hingegen nicht rechtzeitig losreißen, droht ein Horrortrip – die man gerufen hat, die Geister, wird man dann nicht los.

Um diese fast metaphorische Betrachtung der Verlockungen und Gefahren des Online-Ruhms haben die Filmemacher ein Genre-Konstrukt gebastelt – formelhaft, aber doch maßgeschneidert wie ein Gipsverband.

Wahrscheinlich gibt es seit den ersten „Scream“-Filmen weltweit kein erfolgreicheres Kinogenre – gemessen am Verhältnis der durchschnittlichen Einnahmen zu den meist überschaubaren Budgets. Oft reichen schon ein paar „Novelty“-Elemente, um ein internationales Publikum zu finden. Und gerade ein kleiner Produktionsaufwand wird dabei oft besonders honoriert – hier ist es eine auf wenige Tage beschränkte, in unscheinbaren Innenräumen inszenierte Geschichte. Eine junge, kaum bekannte Besetzung macht sich die absurde Geschichte mit entsprechendem Eifer zu eigen, wobei sich Sophie Wilde als Mia eine erstaunliche psychologische Glaubwürdigkeit erspielt. Nicht, dass Übersinnliches dadurch glaubwürdiger würde, aber sie vermittelt jenen energetischen Überschuss, den man in Krisensituationen oft in eskapistische Aktivitäten steckt. Eifriger ist nur noch der kleine Bruder ihrer Freundin bei der Sache – und um den ist es dann auch fast geschehen.

Unangenehmes Thema

Ausgerechnet Mias Mutter ergreift von ihm Besitz, wobei er sich ernsthaft verletzt. Auch haben die Toten, die sich in diesen speziellen Sitzungen bemerkbar machen, die Neigung, die Umstände ihres Todes recht unangenehm zum Thema zu machen. Natürlich gilt hier das Gesetz des Zauberlehrlings – Schuld an dem Spektakel ist immer die Neugier der Beteiligten. Aber was hilft es – Wenn Mia den Jungen aus den Fängen gleich einer ganzen Reihe von Dämonen retten will, muss sie ihrer Mutter dabei helfen, die Umstände ihres Todes aufzuklären.

Die eigentlichen Dämomen hat Bildgestalter Aaron McLisky bereits in der Eröffnungssequenz dingfest gemacht. Ein junger Mann bahnt sich da durch eine überfüllte Party den Weg in ein verschlossenes Schlafzimmer. Seine Rufe versickern im Technogewummer, so muss er die Tür aufbrechen, um seinen kleinen Bruder aus einer Gruppe vermeintlicher Freunde herauszuziehen. Alle haben ihre Handys in der Hand, die sie sogleich auf den Eindringling richten: Wenn es da nicht etwas Cooles zu posten gibt.

Natürlich verliert die Medienkritik dieser Social-Media-Komponente ein wenig an Glaubwürdigkeit, wenn sie aus der Küche erfolgreicher Videoblogger stammt. Als Bild ist diese Gruppe agitierter Jugendlicher im digitalen Fackelschein aber doch stark genug, um hier durchaus originell „Voodoo“ auf „Youtube“ zu reimen. Kein Exorzismus ohne Fanatismus, und der kollektive Mitfilm-Wahn kann einem schon an harmloseren Orten unheimlich genug erscheinen. Wenn werden wir die Smartphone-Geister wohl wirklich wieder los?

Talk to Me. Australien 2023. Regie: Danny und Michael Philippou. 95 Min.