Superbowl-Film „Brady’s Ladies“ im Kino – Der Brady-Bunch

Von: Daniel Kothenschulte

Die „80 for Brady“ sind gar nicht alle 80. Foto: Paramount Pictures © Paramount Pictures

Ein Best-Ager-Film über ein legendäres Superbowl-Finale: Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno und Sally Field in „Brady’s Ladies“.

Legendäre Sportereignisse kennen keine Drehbücher, auch wenn es beim Zuschauen manchmal so erscheint. Wer das Super-Bowl-Finale 2017 erlebt hat, vielleicht nur für den Lady-Gaga-Auftritt in der Halbzeitpause einschaltete und dann doch davor hängen blieb, hat etwas Unvergessliches erlebt. Mit Tom Brady, dem Quarterback der New England Patriots, der erst am 1. Februar dieses Jahres mit 45 Jahren seine außergewöhnliche Karriere beendete, hatte dieses Spiel einen Star aufzubieten, wie sie sich auch Hollywood erstmal erfinden müsste. Er war verantwortlich für eine beispiellose Aufholjagd, die aus einem Rückstand von 3:28 gegen die Atlanta Falcons zum Ende der regulären Spielzeit einen Gleichstand von 28:28 machte.

Als jemand, der nie zuvor ein Football-Spiel verfolgt hatte, aber das eine oder andere Fußball-Turnier, erschien mir die anschließende Verlängerung zum „sudden death“ nicht allzu bemerkenswert – und die ekstatischen „Das ist ja irre“ und „Ich glaub’s ja nicht“-Kommentare der Reporter lediglich typisch. Tatsächlich war so etwas in der Geschichte des Super Bowl noch nie passiert und auch noch nie bei einem NFL-Endspiel seit 1958.

Was also macht das echte Hollywood mit einem solchen Jahrhundert-Ereignis? Einen goldglänzenden Denkmalfilm wie Sönke Wortmanns „Das Wunder von Bern“? Oder eine Komödie darüber, wie es zu nächtlicher Stunde im fernen Deutschland an Unwissende wie mich versendet wird? Man kann nicht unbedingt sagen, dass den Drehbuchautorinnen Sarah Haskins und Emily Halpern („Booksmart“) und Debüt-Regisseur Kyle Marvin etwas Besseres eingefallen ist – aber zumindest haben sie mit „Brady’s Ladies“ Rekordverdächtiges versucht.

Mit einer Allstar-Besetzung

Die Allstar-Besetzung, die nichts mit der Sportfilmgeschichte zu tun hat, kommt gemeinsam auf 335 Jahre. Leider scheinen Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno und Sally Field auch für nichts anderes als ihr Alter besetzt worden zu sein. Darstellerische Qualitäten jedenfalls können sie nicht einbringen. Von der ersten bis zur letzten Minute sind sie liebenswerte und nicht einmal allzu schrullige Tom-Brady-Fans, inspiriert von vier Vorbildern aus dem wirklichen Leben, von denen wir im Abspann nur ein Foto sehen. Unter dem Motto „80 for Brady“ wollen sie sich den Traum von den unbezahlbaren Tickets erfüllen, wobei Sally Fields Figur zweimal betonen muss, erst 75 zu sein. Dafür war Rita Moreno bereits 90, falls das eine Rolle spielen sollte.

Was nun an Ideen folgt, passt auf eine Manuskriptseite: Sie machen bei einem Preisausschreiben mit, scheinen auch wie durch ein Wunder zu gewinnen – aber da hat, wie man schnell erahnen kann, Lily Tomlins besonders engagierte Figur etwas nachgeholfen: Gerade hat sie eine Chemo-Therapie hinter sich gebracht und möchte keine Zeit verlieren. Das wird sich rächen, aber erst mal könnte ein vergnügliches Best-Ager-Road-Movie in Gang kommen mit den üblichen Pannen und lustigen Verwicklungen.

Weit gefehlt, der Trip von Boston nach Houston ist kein Thema, und schnell bezirzt Jane Fonda im Dauerflirt-Modus einen NFL-Veteranen, was sie für einen Party-Marathon qualifiziert. Das Interessante ist dabei nicht unbedingt die Möglichkeit, mit Sally Field einen Darkroom im „Eyes Wide Shut“-Stil zu betreten, sondern ein paar semi-dokumentarische Augenblicke am Rande.

Man erhält Einblicke in die epischen Ausmaße eines Event-Zirkusses, bei dem rustikale Volksfestattraktionen wie ein Wettessen überscharfer Hühnchen auf eine Sportfan-Elite trifft, die fünfstellige Beträge bezahlt hat. US-amerikanische Fan-Conventions haben ihre eigenen karnevalesken Konventionen. Leider fehlt den Macherinnen und Machern des Films der Blick auf das, was Susan Sontag den „amerikanischen Surrealismus“ nannte.

Wie eine gute Fee

Erst im letzten Viertel kommt dann auch Tom Brady, der den Film mitproduziert hat, zu Ehren. Nahtlos werden die Originalaufnahmen des Spiels mit Spielszenen verschnitten, in denen es den betagten Super-Fans sogar gelingt, sich in die Loge seines Coaching-Teams zu schummeln. Wo sich Lily Tomlins großmütterlich auftretende Verehrerin in einem aussichtslos erscheinenden Augenblick wie eine gute Fee ihrem Idol zuwendet.

Es ist schon kurios: Diese wunderbare Schauspielerin, die 1975 in Robert Altmans „Nashville“ bekannt wurde, einer kritischen Auseinandersetzung mit den patriotischen Auswüchsen von US-Fankultur, spielte 1978 an der Seite John Travoltas in „Von Augenblick zu Augenblick“. Schon damals wurde sie – unter der Regie ihrer späteren Ehefrau Jane Wagner – in Bezug auf ihr Alter besetzt: Als Frau Ende 30, die mit einem jüngeren Mann eine Liebesbeziehung eingeht. Das Publikum verschmähte den Film, die Kritik zerfleischte ihn, niemand schien bereit, eine solche Beziehung zu akzeptieren, vielleicht in einem Douglas-Sirk-Melodram, aber nicht in einer leichten Komödie. Beide Stars standen an Tiefpunkten ihrer Karrieren – von denen sie sich erst in jahrelanger Arbeit erholten.

Nun ist eine ganze Filmform daraus geworden, der „Best-Ager-Film“, aber Selbstverständlichkeit ist noch immer selten darin. Alles an diesem Film wirkt derart konstruiert, dass die aufgebotenen Talente wie Fremdkörper darin wirken. Und was legendäre Sportereignisse betrifft, kann das Kino nur abermals die Waffen strecken.

Brady’s Ladies. USA 2022. Regie: Kyle Marvin. 98 Min.