Hollywood-Star Powers im Interview: „Ich war die erste Stimme von Kubricks Bordcomputer HAL 9000!“

Von: Marc Hairapetian

Stefanie Powers ist und bleibt eine Powerfrau. Im April 2023 war sie in Düsseldorf zu Gast. © Robert Schmiegelt/Imago

Stefanie Powers spricht über ihr Beinahe-Mitwirken in „2001: Odyssee im Weltraum“, ihren Filmpartner Robert Wagner, eine Kinoversion des Serienklassikers „Hart aber herzlich“, CGI-Technik und das Älterwerden.

Frankfurt - Ihr Nachname ist Programm: Stefanie Powers ist eine wirklich eine Power-Frau. Auch mit 80 steht sie noch vor der Kamera, spielt Theater, singt Jazz und kümmert sich mit ihrer „William Holden Wildlife Foundation“ unermüdlich um den Tier- und Umweltschutz.

Geboren wurde sie am 2. November 1942 in Hollywood als Stefania Zofya Paul, obwohl sie mehrfach gesagt hat, dass ihr Nachname eigentlich Federkiewicz ist. Jedenfalls ist die ehemalige Klassenkameradin von Nancy Sinatra zu Beginn ihrer mittlerweile 67 Jahre umspannenden Schauspielerkarriere als Taffy Paul aufgetreten. Nach dem Mitwirken in Filmklassikern wie Blake Edwards „Der letzte Zug“ (Originaltitel „Experiment in Terror“, 1967) und der Titelrolle in der Agenten-Serie „The Girl from U.N.C.LE.“ (1966/67) avancierte sie an der Seite von Robert Wagner in 110 Folgen plus einem Pilotfilm (1979 - 1984) und acht Reunion-TV-Streifen (1993 - 1996) der geistreichen Mystery-Action-Comedy-Reihe „Hart aber herzlich“ (Originaltitel „Hart to Hart“) zum Weltstar.

Wer erinnert sich nicht an den mit Filmszenen und der flotten Musik von Mark Snow unterlegten Vorspann, indem der von Lionel Stander verkörperte Butler Max (deutsche Synchronstimme: Arnold Marquis) mit sonorer Stimme seine Herr- und Frauschaft vorstellt? „Das ist mein Boss, Jonathan Hart. Ein Selfmade-Millionär, der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau, einfach toll! Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden, und das ist gar nicht so einfach, denn ihr Hobby ist mörderisch.“

In der Tat ist die für für zwei Primetime Emmy Awards und fünf Golden Globes nominierte Aktrice, die zwei Mal verheiratet war und zwei Mal geschieden wurde, immer noch eine Traumfrau, die vom Aussehen und stimmlich mehrere Jahrzehnte jünger geschätzt werden könnte. Sie kreist im Gespräch nicht nur um sich selbst, sondern stellt dem Interviewer immer wieder eigene Fragen und erkundigt sich nach dessen Familie inklusive dem Sibirischen Wolfhund Husky Felix. Auch wenn Stefanie Powers meint, dass sie „nicht allzu häufig an alte Zeiten denkt“, hat sie ein ausgezeichnetes Gedächtnis und enthüllt sogar zwei echte cineastische Sensationen. Lesen Sie bitte selbst.

Stefanie Powers setzt sich mit der „William Holden Wildlife Foundation“ für die Erhaltung bedrohter und wilder Tiere in Kenia ein. © Stefanie Powers / https://whwf.org/

Hollywood-Star Stefanie Powers im Interview

Ms. Powers, Sie sind nicht nur als Schauspielerin längst eine lebende Legende, sondern haben sich auch als Tier- und Umweltschützerin verdient gemacht. Als ihr Lebensabschnittsgefährte William Holden 1981 starb, gründeten Sie kurz darauf die nach ihm benannte „William Holden Wildlife Foundation“. Außerdem sind Sie Direktorin der von Holden 1960 gegründeten „Mount Kenya Game Ranch“. Sind Sie noch häufig in Kenia zu Besuch?

Ja, ich bin häufig in Kenia. Die „William Holden Wildlife Foundation“ setzt sich für die Erhaltung bedrohter und wilder Tiere in Kenia und die dafür notwendige Ausbildung afrikanischer Studenten ein. Über diese Thematik kann und will ich nicht kurz sprechen. Dazu sollten wir ein gesondertes Interview führen. Bis dahin verweise ich auf unsere Webseite (https://whwf.org), denn Tier- und Umweltschutz ist vor allem in Zeiten des Klimawandels durch das größte Raubtier von allen, den Menschen, wichtiger denn je.

Schon vor dem Start dieser Stiftung hat Sie das Publikum als Tierfreundin kennen und lieben gelernt. So in der noch heute kultisch verehrten und häufig ausgestrahlten Fernsehserie „Hart aber herzlich“, wo sie als Journalistin Jennifer mit ihrem Filmgatten Robert Wagner, dem von Lionel Stander verkörperten Butler Max und dem Hund Friedwart - im Original Freeway - ein Dream-Team bildeten. Wie viele Haustiere haben Sie selbst?

Ich habe acht Hunde, 21 Pferde, drei Alpakas und einen weiblichen Papagei, mit dem ich jetzt 50 Jahre zusammenlebe. Außerdem sind auf der „Mount Kenya Game Ranch“ 37 Spezies vertreten, die dort freier und artgerechter leben als in jedem Zoo dieser Welt.

Damit brechen Sie locker den Rekord Ihrer Kollegin Kim Novak, die Pferde und Lamas züchtet …!

Vielleicht, aber wir stehen nicht im Wettbewerb. Ich bin mit Kim Novak seit langem eng befreundet. Es geht uns beiden, um den Erhalt bedrohter Tierarten.

Sie sind ein Kind Hollywoods, denn in diesem Stadtteil von Los Angeles sind Sie am 2. November 1942 als Stefania Zofya Paul geboren, obwohl Sie selbst klarstellten, dass Ihr eigentlicher Nachname Federkiewicz ist. Wie wichtig sind Ihnen Ihre polnischen Wurzeln?

Ich habe leider keine Familie mehr in Polen, bin aber sehr stolz auf meine Abstammung aus einem Land, das immer wieder großartige Künstler - von Frédéric Chopin bis Roman Polanski - hervorgebracht hat.

Und schöne Frauen! Meine Großmutter mütterlicherseits hat auch polnische Wurzeln und avancierte später in Hannover mit 108 1/2 Jahren zu einer der ältesten Bürgerinnen Deutschlands.

Oh, mein Gott! Wo wurde Sie geboren?

In Częstochowa.

Also in der geistlichen Hauptstadt Polens! Die im Norden der Woiwodschaft (Ober)Schlesien gelegene Pilgerstadt ist bis heute vor allem das Ziel vieler junger Menschen, die auf dem Hellen Berg - Jasna Gora - nach der Begegnung mit dem geheimnisvollen Marienbild der Schwarzen Madonna suchen. Kein Wunder, dass Ihre Großmutter so gute Gene hatte!

Stefanie Powers und Robert Wagner bildeten in der Kultserie „Hart aber herzlich“ ein Dream-Team. Hund Friedwart - im Original Freeway - war natürlich auch mit dabei. © Everett Collection/Imago

Stefanie Powers über ihr Beinahe-Mitwirken in „2001: Odyssee im Weltraum“

Sollten Sie nicht in der Erstverfilmung von Leonard Bernsteins „West Side Story“ spielen, wurden aber als zu jung befunden?

Die Regisseure Robert Wise und Jerome Robbins wollten mich genauso wie die Mirish Production und der Verleih United Artists als eine der Tänzerinnen bei den Jets. Schuld an meiner Ablehnung war einzig und allein das Gesetz. Denn obwohl ich bereits mit 15 einen Vertrag bei Columbia Pictures unterzeichnet hatte, war ich für täglich so lange Dreharbeiten mit 18 zu jung. Natalie Wood, mit der ich proben durfte, hatte Glück, dass sie schon über 21 war.

Stimmt es denn, dass Sie Robert Wagner bereits zuerst am Set der „West Side Story“ getroffen haben, weil er da schon in erster Ehe mit Natalie Wood verheiratet gewesen ist?

Ja, aber nur ganz flüchtig. Wir konnten nicht ahnen, dass wir später über viele Jahre so eng zusammenarbeiten werden. Die künstlerische Welt war damals sehr klein in den Staaten. Das ist der Grund, warum damals jeder jeden kannte. Natalie Wood war außerdem in der gleichen Ballettklasse wie ich. 1969 haben Robert und ich in der Serie „It Takes a Thieve“ (deutscher Titel: „Ihr Auftritt, Al Mundy“) in der Folge „Feuerzauber“ dann das erste Mal miteinander gedreht.

Gary Lockwood, ihr erster Ehemann, mit dem sie von 1966 bis 1972 verheiratet gewesen sind, hat mit meinen beiden Lieblingsregisseuren - Stanley Kubrick und Stanley Kramer - gefilmt: bei „2001: Odyssee im Weltraum“ und „Kampf den Talaren“, im Original bekannt als „R.P.M, Revolutions per Minute“. Waren Sie damals eigentlich mit Gary bei der Premiere von „2001“?

Natürlich, aber was viel wichtiger ist: Ich war als Garys Gattin auch am Set von „2001: Odyssee im Weltraum“. Stanley sagte dort zu mir, sie würden nach einer Stimme für den Bordcomputer HAL 9000 suchen. Ihm gefiel meine Stimme. Wir machten eine Testaufnahme und so war ich für einen Moment die erste Stimme von HAL 9000! Ich wurde dann durch einen kanadischen Shakespeare-Schauspieler ersetzt, der eine tiefe Bariton-Stimme hatte. Stanley Kubrick wählte auf Druck von MGM Douglas Rain wegen dessen sanftem Timbre mit transatlantischem Akzent aus. Dabei wollte Stanley eigentlich etwas anderes: Ihm schwebte eine androgyne Stimme für HAL 9000 vor; deswegen hatte er beim Computer zuerst an eine Frau gedacht. Doch MGM befürchtete, dass dies in den damals noch immer sehr puritanischen Zeiten, vor allem in den USA, „zu schwul“ klingen könnte. Deswegen wurde ich rausgekickt. Ich glaube, das war die einzige Konzession, die Stanley jemals an ein Filmstudio machte. Ich bin nach wie vor ein großer Fan des Films. Mich faszinierte damals auch, dass so viele Wissenschaftler am Set waren.

Danke für diese wirklich unerwartete Eröffnung, die einer cineastischen Sensation gleichkommt! Douglas Rain hatte - genauso wie in der deutschen Synchronisation Peter Schiff - eine wundervolle Stimme, doch dass eine Frau HAL 9000 sprechen sollte, ist wirklich ein reizvoller Gedanke! Sind Sie denn damals für Gary Lockwood bei Ihrer eigenen Karriere etwas kürzer getreten?

Nein, da liegen Sie komplett falsch. Zu der Zeit war ich noch immer bei Columbia Pictures unter Vertrag und viel beschäftigt. Ich unterbrach meine Arbeit bei „The Girl from U.N.C.L.E“, die insofern historischen Bedeutung hatte, weil ich die erste Frau in einer Titelrolle bei einer amerikanischen Agenten-Serie war, um Gary in London, der wie oben geschildert dort „2001: Odyssee im Weltraum“ drehte, zu besuchen. Ich liebe von je her England und hatte vorher dort selbst schon gefilmt, wie den Hammer-Horrorfilm „Fanatic“ ( „Das düstere Haus“ - Anmerkung des Verfassers), der in den USA unter dem knalligeren Titel „Die! Die! My Darling!“ lief.

Stefanie Powers erster Ehemann Gary Lockwood, heute 86, und Keir Dullea, heute 87, in Stanley Kubricks „2001: Odyseee im Weltraum“ (1965 - 1968). Im Hintergrund Bordcomputer HAL 9000, dem zuerst Stefanie Powers ihre Stimme lieh. © Ronald Grant Archive/Imago

Stefanie Powers und die TV-Serie „Hart aber herzlich“

Kommen wir nun zu der Fernsehserie, die Ihnen weltweite Popularität beschert hat und auch heute noch mit großem Erfolg fast überall läuft: Was war das Erfolgsrezept von „Hart aber herzlich“? Vielleicht die Mischung aus Liebe, Humor und Suspense?

Das haben Sie schön gesagt. Ich hoffe, dass es so ist, wie Sie es eben als Ihren Eindruck geschildert haben.

Was sind die Unterschiede zwischen Hollywood in den 1980er Jahren und heute? Könnte es heute eine Neuauflage von „Hart aber herzlich“ geben und warum gab es zwar später acht 90-minütige Fernsehfilme, aber nie einen Kinofilm?

Hollywood machte aus „Hart aber herzlich“ in jenen Tagen keinen Kinofilm, weil es zu vorsichtig war. Es gab 2015 einen „The Man from U.N.C.L.E.“-Kinofilm (deutscher Titel „Codename U.N.C.L.E.“ - der Verfasser), der gar nicht so schlecht war. Immerhin spielten u.a. Alicia Vikander und Hugh Grant mit. Doch ich kann jetzt verkünden, dass es die Idee gibt, „Hart aber herzlich“ als Kinofilm zu relaunchen. Doch es ist zu früh, bereits Details zu verraten.

Das wird die ungebrochen große Fan-Gemeinde der Serie sicherlich freuen. Allein in Deutschland strahlt sie der Privatsender SAT1 Gold von Montag bis Freitag mit hohen Einschaltquoten wieder aus.

Darüber bin ich natürlich hocherfreut. In Deutschland, wo ich immer noch viele Freunde habe, gibt es wirklich eine besonders treue Fan-Base. Ich habe mit Silvia und Silk zwei Mädchen aus Deutschland als Mitarbeiterinnen, die mich bei der „William Holden Wildlife Foundation“ ganz hervorragend unterstützen. Sie informieren mich über alles, was in Deutschland passiert, natürlich auch über die permanenten Fernsehausstrahlungen von „Hart aber herzlich“.

Für „Till Death Do US Heart“, der in Deutschland unter dem Titel „Operation Jennifer“ lief, den achten und letzten der Reunion-Filme, haben Sie 1996 in München gedreht. Was sind Ihre Erinnerungen an die Dreharbeiten in Bayern?

Es ist immer wieder schön, in München zu sein. Wir haben u.a. im Hotel Bayerischer Hof gedreht. Wir filmten auch außerhalb, in Schlössern und an der österreichischen Grenze. Ich war schon vorher gern in München, weil mein Partner William Holden 1976 „Die 21 Stunden von München“ und 1978 „Fedora“ dort gedreht hatte. Vor allem an die ausgelassenen Nächte von Schwabing erinnere ich mich gern.

Können Sie auch etwas Deutsch sprechen?

Ich versuch‘s: „Bitte eine Weißwurst und etwas Schwarzbrot!“

Damit kann ich jetzt leider nicht dienen, bin aber beeindruckt.

Halb so schlimm! Ich habe schon vor unserem Interview gegessen. (lacht)

Sind da eigentlich Dinge, die Sie aus Ihrem persönlichen Leben bei „Hart aber herzlich“ einfließen liessen?

Nein, nein, das wahre Leben und das Berufsleben sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich versuche, das nicht miteinander zu kombinieren. Das eine ist Fantasie, das andere Realität. Wenn man das eine mit dem anderen verwechselt, kann es für einen gefährlich werden.

Ihr 1994 verstorbener Kollege Lionel Stander, der mehr den väterlichen Freund als den Butler bei „Hart aber herzlich“ gab, war einzigartig, doch wie viele Hunde haben eigentlich Friedwart gespielt?

Zwei.

Und wie lauteten Ihre wirkliche Namen?

Charlie war der erste Friedwart und Sammy der zweite.

Hatten Sie einen guten Draht zu den Hunden?

Wir alle liebten am Set die Hunde. Sie waren ihren wirklichen Besitzern und Trainern treu ergeben. Beides waren aus Tötungsstationen gerettete Löwchen - so heißt die Rasse. Wie schrecklich es dort zugeht! Alle meine Hunde sind sogenannte „Rescue Dogs“. Wunderbare Geschöpfe, die einfach entsorgt wurden ... Sie sind so von einem berührt und absolut loyal, weil du sie rettest. So verhielt es sich auch im Fall von Charlie und Sammy. Sie waren Robert, Lionel und mir sehr zugetan, wollten aber nach Drehschluss nicht mit uns nach Hause kommen, sondern immer zurück zu ihren Besitzern.

Stefanie Powers und Robert Wagner 1996 während Dreharbeiten in München. © Michael Westermann/Imago

Stefanie Powers, Robert Wagner und „Hart aber herzlich“

Haben Sie eine favorisierte Episode? Meine ist …

(unterbricht) Meine und auch die von Robert ist „Two Hearts Are Better Than One“. Es ist die Folge, wo sich die beiden Charaktere Jonathan und Jennifer in England das erste Mal begegnen und dann nach turbulenten Missverständnissen ineinander verlieben.

Das ist auch meine Lieblingsepisode. In Deutschland hatte sie den etwas sachlichen Titel „London im Frühling“. Sie ist wirklich sehr charmant und Sie sehen besonders umwerfend aus. Vor allem ihre Frisur ist perfekt!

Danke für das schöne Kompliment!

Tragischerweise machten Sie und Robert Wagner als Sie „Hart aber herzlich“ drehten, eine schreckliche Zeit durch. Sowohl Ihr Lebensgefährte William Holden, als auch Robert Wagners Ehefrau Natalie Wood starben beide im November 1981. Hat Sie das nicht enger zusammengeschweißt?

Ohne es jetzt weiter auszuführen: selbstverständlich!

Wie ist Ihr Kontakt heute zum heute 93-jährigen Robert Wagner? Er hat bekanntlich deutsche Wurzeln und legt auf eine deutsche Aussprache seines Nachnamens Wert. Trotz seines hohen Alters ist er sehr damit beschäftigt, weiterhin fleißig auf Instagram zu posten.

Robert ist ein Freund fürs Leben. Er ist einfach großartig. Wir stehen ständig in Kontakt, telefonieren meist miteinander.

Für mich besteht die Magie von „Hart aber herzlich“ darin, dass ich mir die einzelnen Folgen der Serie immer wieder ansehen und neue Details darin finden kann.

Es war eine außergewöhnliche Fernsehshow, die uns allen wirklich am Herzen lag. Es mag wie ein Klischee klingen, aber die Leute, mit denen wir dort zusammenarbeiteten, kümmerten und sorgten sich um uns, wie wir es um sie taten. Das beinhaltete nicht nur die Schauspieler, sondern auch alle, die um uns herum waren wie Regisseure, Produzenten und Drehbuchautoren. Wir waren tatsächlich eine glückliche Familie. Das sagen sicherlich immer wieder Filmschaffende, aber wenn du so intensiv miteinander gearbeitet hast, wie wir das miteinander taten, also mitunter 14 Stunden am Tag, entsteht solch eine Verbundenheit. In jener Zeit sah ich diese Menschen inklusive die Hunde Charlie und Sammy, mehr als Leute aus meinem privaten Leben. Allein in fünf Jahren drehten wir für den Sender ABC fünf Staffeln mit 110 Folgen, die acht Reunion-Filme sind hier nicht eingerechnet.

Zum unverwechselbaren Look der Reihe gehörte auch das an eine Ranch erinnernde Anwesen der Harts.

Als wir im an der Mandeville Canyon Road in Los Angeles gelegenen Haus der Harts, das zuerst Roberts Schauspielerfreund Dick Powell, dann Produzent Aaron Spelling gehörte, nicht mehr drehen konnte, da es vor dem Abriss stand, waren wir damals alle sehr traurig. Fortan drehten wir bei den Reunion-Filmen fast ausschließlich „on location“. 2014 wurde das umstrukturierte Anwesen für 14,6 Millionen US-Dollar schließlich bei einer Auktion versteigert.

Haben Sie eigentlich Joseline Gassen getroffen, die Sie in Deutschland bei „Hart aber herzlich“ synchronisiert hat?

Ich glaube: ja! Es ist schon viele Jahre her. Ich kann mich noch an ihre langen blonden Haare erinnern. Sie hat ihren Job sehr gut gemacht. Auch die deutsche Synchronstimme von Robert Wagner passt ausgezeichnet.

Sie meinen Joachim Kerzel, der bei den Fassungen für den Sender Pro7 auch die Dialogregie geführt hat.

Ich kann nur sagen, dass die Produktion von „Hart aber herzlich“ immer sehr zufrieden mit den deutschen Versionen war.

Stefanie Powers. © Stefanie Powers / https://whwf.org/

Stefanie Powers über das Älterwerden

Sie waren auch in anderen erfolgreichen Serien dabei. So neben „The Girl from U.N.C.L.E.“ in „Bonanza“, „Petrocelli“ und gleich drei Mal in „Die Straßen von San Francisco“.

Interessant, dass Sie „Die Straßen von San Francisco“ erwähnen. Mein Bruder Jeff lebt in San Francisco und als ich 1973 bei der Folge „Tod einer Hostess“ einen freien Tag hatte und wir durch die Höhenunterschiede im Wortsinn auf und ab durch die Stadt liefen herum, fand ich in einem Zoogeschäft meine Papagei-Dame, die seit nun einem halben Jahrhundert meine treue Begleiterin ist. Sie heißt Papuga, was auf Polnisch „Jemand, der alles nachplappert“ meint und deswegen als Bezeichnung für Papagei verwendet wird. Und meine Papuga kann nicht nur gut nachsprechen: Wir unterhalten uns regelrecht miteinander.

Was ist bei ihren zahlreichen Rollen diejenige, die Sie mit dem größten Stolz erfüllt hat?

Ich bin sehr stolz darauf, dass ich die britische Flugpionierin Beryl Markham - leider erst zwei Jahre nach ihrem Tod im Jahr 1986 - in „Afrika, mein Leben“ spielen durfte. 1936 überflog sie als erste Frau den Atlantik in Ost-West-Richtung; es war gleichzeitig der erste Nonstop-Flug in Ost-West-Richtung von England nach Amerika. Beryl war auch Buschpilotin, Trainerin für Rennpferde und Schriftstellerin. Wie ich liebte sie Kenia und starb dort. Es war eine Ehre, diese Frau, die Geschichte geschrieben und damit viel für die Frauenbewegung getan hat, zu verkörpern und ich hoffe, dass ich ihr ansatzweise gerecht geworden bin.

Welche Rollen wollen Sie heute mit 80 spielen? Vielleicht Lady Macbeth?

Ich denke nicht zuerst über mein Alter nach. Ich denke vielmehr darüber nach, was jetzt in der Welt los ist. Bis heute habe ich die Möglichkeit, in England, neben Österreich und dem antiken Griechenland, der Wiege des Theaters, immer wieder in Stücken zu spielen, was mir große Befriedigung gibt. Eine spezielle Rolle schwebt mir aber nicht vor. Die kommt von allein zu einem, wenn es denn so sein soll.

Wie halten Sie sich körperlich fit?

Ich mache, was ich kann. Keine außergewöhnlichen Sachen. Ich gehe beziehungsweise laufe viel und versuche, mich gesund zu ernähren. Und das viele Lesen und Schreiben hält mich geistig fit. 1985 habe ich ein Buch mit dem Titel „Superlife“ herausgebracht mit gymnastischen Übungen sowie solchen zur Selbstverteidigung. 2005 folgte „Powers’ Pilates“ ein Ratgeber mit Pilates-Übungen zur Gesunderhaltung von Körper und Geist. Mein Credo lautet: Denk einfach nicht soviel über das Altern nach. Du kannst es nicht wirklich verhindern. Habe einfach jeden Tag den besten Tag, den du haben kannst!

Nun habe ich eine etwas philosophische Frage: Laurence Olivier sagte einmal, dass es beim Schauspielerberuf um die Vermittlung von Illusionen gehen würde. Oskar Werner widersprach dem. Er wollte dem Publikum den Traum schenken. Was halten Sie für richtig und was wollen Sie dem Publikum vermitteln?

Ich denke, beides ist richtig. Das eine ersetzt nicht das andere, sondern die zwei Begriffe korrespondieren miteinander. Der Schauspieler schlüpft immer in die Haut der Figur. Das ist bereits zugleich Traum und Illusion. Das Publikum erkennt sofort, ob du den Job korrekt ausführst. Es besteht eine Kooperation zwischen dem Schauspieler und dem Publikum, um den Traum wahr werden zu lassen oder besser gesagt aus dem Traum weniger eine Fantasie, sondern eher eine Realität entstehen zu lassen. Warum ist Oskar Werner, den ich bis heute verehre, eigentlich so früh gestorben?

Er trank aus Weltschmerz am Ende leider viel und starb wie in „Das Narrenschiff“, seinem größten Erfolg, an einem Herzinfarkt. Er hat somit seinen eigenen Tod vorweggenommen.

Das ist sehr traurig. Oskar Werner hatte etwas Bewusstseinerweiterndes. Und dann diese Stimme! Er war einfach wundervoll. „Das Narrenschiff“ ist ja ein Film von Columbia Pictures. Doch obwohl ich bei diesem Studio selbst unter Vertrag stand, habe ich ihn nicht persönlich getroffen. Dabei habe ich wie viele andere Frauen damals so von ihm geschwärmt! Er starb viel zu jung. Darf ich Sie auch etwas fragen?

Natürlich!

Machen Sie sich Sorgen, älter zu werden?

Wahrscheinlich etwas wie alle Menschen, auch wenn sie es nicht immer zugeben. Mehr noch aber betrübt mich, das viele geliebte Wesen, nicht mehr unter uns weilen.

Dieses Schicksal verbindet uns alle miteinander. Das ist in gewisser Hinsicht tröstlich. Ob danach noch etwas kommt, weiß keiner von uns. Vielleicht ist es auch besser so.

Es ist wirklich schön, mit Ihnen, der Traumfrau meiner Jugend, zu sprechen.

Ich erröte! Danke für Ihre Treue und das Interesse. Wie Sie wissen, war „Hart aber herzlich“ nicht meine einzige Arbeit, aber bis heute hat sie von all meinen Filmen und Serien, die größte Popularität. Eigentlich unglaublich in Streaming-Zeiten, wo man zudem in den USA über 200 Fernsehstationen und mannigfaltige Auswahlmöglichkeiten hat! Dass sich da, auch im Ausland, wie bei Ihnen in Deutschland, noch etwas aus einer anderen Zeit rüberrettet, ist für mich selbst sehr eindrucksvoll.

Stefanie Powers und die CGI-Technik

Machen wir zum Ende ein kleines Brainstorming: Was sind Ihre Lieblingsfilme aller Zeiten?

Oh, mein Lieber, das ist schwer! Auf Platz Eins setze ich im jedem Fall Stanley Kubricks „Wege zum Ruhm“. Das ist der GRÖSSTE Antikriegsfilm, der je gedreht wurde. Dann liebe ich alle Musicals von MGM, allen voran „Seven Brides For Seven Brothers“ (deutscher Titel „Eine Braut für sieben Brüder“ - der Verfasser). Da ist die Musik auch brillant. MTV kann MGM niemals ersetzen! Ich mag auch Monumentalfilme wie „Vom Winde verweht“ oder „Spartacus“. Da haben wir schon wieder Kubrick! „Quo vadis?“ ist ein toller Film, auch wenn man ihn heute ansieht. Und natürlich „Ben Hur“ mit Charlton Heston und Stephen Boyd. Da steckt das ganze Leben drin: Liebe und Freundschaft, aber auch Zweifel und Hass. Und Vergebung und Erlösung. Das funktioniert ganz prächtig auch ohne CGI.

Ich hasse CGI.

Ich auch! Die ist meist nur etwas für computeranimierte Comic-Buch-Adaptionen. Allerdings sind einige digitale Effekte bei „Avatar“ spektakulär gelungen. Die neue Form von Walt-Disney-Filmen reiht Cliffhanger an Cliffhanger, häufig zulasten der Story. Aber Tieranimationen gelingen ihnen sehr gut.

Ich sehe lieber richtige Tiere und auch echte Explosionen.

Die sehen in jedem Fall besser aus, als das ständige Gehampel vor dem Greenscreen. Ich habe selbst in zwei Disney-Filmen gespielt. Bei „Herbie Rides Again“ (deutscher Titel: „Herbie groß im Fahrt“ - der Verfasser), der Fortsetzung von „The Love Bug“ („Ein toller Käfer“), hatten wir 1974 eine Mischung aus CGI-Vorläufer-Animation und Live-Action. Schon 30 Jahre zuvor begeisterten Gene Kelly und die Zeichentrick-Figur Jerry Mouse beim gemeinsamen Tanz in „Anchors Aweigh“ („Urlaub in Hollywood“). Das war in jedem Fall charmanter als die Marvel-Filme von heute. Die handgemachten Spezialeffekte und handgezeichneten Computerbilder in „2001: Odyssee im Weltraum“, die mittels 16-mm-Film in die 70-mm-Produktion eingefügt wurden, waren nicht nur eine außergewöhnliche Innovation, sie wirken auch heute authentischer als jeder „Star Wars“-Film. Ich erinnere mich wie sich die am Set in Borehamwood anwesenden wissenschaftlichen Berater verblüfft anblickten und fragten: „Wie hat Stanley das bloß gemacht?“

Interview: Marc Hairapetian