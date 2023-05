„Spider-Man: Across the Spider-Verse“ im Kino: Spinnennetz in die Unendlichkeit

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Spider-Man und Spider-Gwen im Kampf gegen einen gewissen Spot. © CTMG

Zurück zum Comic: Der Animationsfilm „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ ist ein Meilenstein des Mediums.

Je weiter sich das Marvel-Kinoblockbuster-Universum in den vergangenen Jahren ausdehnte, desto mehr entfernte es sich von seinen Ursprüngen im Comic. Vielleicht hatten beide Medien immer schon weniger gemeinsam, als man denkt: Winsor McCay, der geniale Little-Nemo-Zeichner, mochte mit seinen handgezeichneten Stummfilmen als erster die Möglichkeiten des Zeichentrickfilms ausgelotet haben. Doch schon der wunderbarste Comicheld der 1920er Jahre, Krazy Kat, versagte erbärmlich als Trickfigur.

Mickey und Donald lebten parallele Leben in Leinwand und Comic und erlebten auf Papier ganz andere Abenteuer als auf Zelluloid. Die Superhelden schließlich machten stets eine bessere Figur, wenn sich begabte Schauspieler-Regisseure wie Tim Burton, Sam Raimi oder Christopher Nolan ihrer annahmen als Animationsfilmer. Und kann man das überhaupt noch trennen? Kommen nicht längst alle Blockbuster-Kinobilder aus dem Computer? Selbst wenn man die Grenzen zwischen Real- und Animationsfilm für gefallen erklärt – an die Ästhetik des Comics erinnerte dabei zuletzt kaum noch etwas.

Eine einzige Ausnahme gab es: Der Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“ nahm 2018 die Herausforderung der japanischen Anime-Kultur an, die sich nie ganz von der Zweidimensionalität und vom Tuschkasten trennen mochte. Die Fortsetzung „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ ist nicht weniger als ein Meilenstein in der Geschichte des Animationsfilms. Man widerstand der Versuchung des „Motion Capturing“ und des realistischen Ballasts, das die Physiognomien von Schauspielern und Schauspielerinnen so oft in den Animationsraum tragen. Hier wurden nicht wie so oft Figuren nach prominenten Stimmen entwickelt. Es ist wie 1920, als die Macher des expressionistischen Stummfilms „Das Kabinett des Dr. Caligari“ verkündeten: „Das Filmbild muss Graphik werden.“

Über die Laufzeit von zwei Stunden und 20 Minuten werden dabei immer weitere künstlerische Stile eingeführt, manche zweidimensional, andere plastisch aber immer wieder wird daraus auch bedrucktes, magisches Papier – jener unendliche Imaginationsraum, der einst für wenige Cents verkauft wurde. Das also bedeutet das „Multiversum“: Alle erdenklichen Inkarnationen des Spiderman aufeinander treffen zu lassen, inklusive einer japanischen Serie von 1978, ist eine Sache (die Hauptfiguren sind Shameik Moore als Miles Morales, Hailee Steinfeld als Gwen Stacey, Jake Johnson als Peter B. Parker und Oscar Isaac als Spider-Man 1999). Die andere aber ist ein denkbarer Stilpluralismus, der nicht nur Generationen von Künstlern und Künstlerinnen Tribut zollt, sondern den elementaren dramatischen Wirkungen von Farbe und Form: Wenn Nachwuchs-Spiderman Miles Morales mit seinem Vater einen familiären Konflikt austrägt, verzeiht man gerne die psychologisierende Schwere des Dialogs. Dafür findet die eigentliche, emotionale Unterhaltung auf den Wänden des Zimmers statt, in lose verschmelzenden Edward-Hopper-Farben, die sich längst in ein abstraktes Kunstwerk verwandelt haben. Worüber man nicht sprechen kann, das erzählen hier einfach die Wände.

Eine solche kammerspielhafte Szene ist natürlich eine Seltenheit in einem Film, der nie zur Ruhe kommt und stets die Leinwand in alle erdenklichen Dimensionen öffnet. Die Idee eines multiperspektivischen Universums ist durch sich unendlich öffnende Bildräume repräsentiert, eine Art digitaler Piranesi. Bei all diesem Verwandlungsrausch behalten gleichwohl die Figuren ihren individuellen Zeichenstil. Und verweisen so mehr als auf die Franchises der Kinoindustrie auf ihre Ursprünge im Comic-Medium.

Schon in den Seriencomics der vierziger und fünfziger Jahre emanzipierten sich zeichnerische Handschriften, von Fans sorgsam herausgelesen, bis zu jenem überbordenden Stilpluralismus, der das Medium heute bestimmt. Vielleicht stehen wir gerade an einer Schwelle, das alles wieder zu verlieren, wenn künstliche Intelligenzen das Illustrieren und sicher auch das Schreiben übernehmen werden. Dieser Film, an dem rund 1000 Menschen gearbeitet haben, wirkt wie ein kollektives Manifest, ein Aufschrei gegen diese drohende Entwicklung einer neuen, fatalen Stufe der Industrialisierung der visuellen Kultur.

Auch wenn kein Filmbild zum Stehen kommt, erden die Filmemacher Joaquim Dos Santos, Kemp Powers und Justin K. Thompson ihr Epos durch eine einfache Coming-of-Age- und Liebesgeschichte. Der 15-jährige, vom Pech verfolgte Miles Morales trifft dabei mit Gwen Stacy auf die heimliche Hauptfigur des Films – der von Isaac gesprochene Spider-Man 2099 ist eine schillernde Gegenfigur. Wie viele Spider-Men kann die Leinwand aufnehmen bevor sie förmlich zerplatzt? Auch wenn man bedauern muss, dass dieser Mittelteil der Trilogie abrupt mit einem Cliffhanger endet, ist er ein Monument für sich.

Spider-Man: Across the Spider-Verse. Animationsfilm. USA 2023. Regie: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson. 140 Min.

Auch Spinnen können in einfache Liebes- und Coming-of-Age-Geschichten verwickelt werden. Gwen und Miles in luftiger Höhe. © © 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY.