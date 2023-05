Schwarzwald-Tatort „Das geheime Leben unserer Kinder“: Ja, sie sind in Schwierigkeiten

Tatort

Der Schwarzwald-Tatort erzählt von Kindern, die schweigen, und Eltern, die ratlos sind.

Der neue Schwarzwald-Tatort macht mit dem Titel „Das geheime Leben unserer Kinder“ eine Ansage und arbeitet sein Thema – was alles wissen wir nicht über unsere eigenen Kinder? – ein wenig schematisch, aber doch auch einigermaßen unforciert ab. Ohnehin sind Eva Löbau als Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Friedemann Berg auch in ihrem bereits zehnten Fall gut geerdet. Nicht ohne Empathie, aber doch auch nüchtern machen sie Ermittlungsschritt nach Ermittlungsschritt.

Tobler muss – Variation des Themas! – außerdem mit dem plötzlichen Auftauchen ihrer Nichte Vanessa, Lola Höller, klarkommen. Und begeht als erstes den Megafehler, eine Pizza mit (Kuh-)Käse zu bestellen. Hat sie etwa vergessen, dass Vanessa Veganerin ist? „Ich kenn die so gar nicht“, klagt Tobler dem Kollegen. Und versucht’s mit dem Plädoyer „Ich bin’s, deine coole Tante Franz“. Doch diese Tante hat echt keine Ahnung. Zum Beispiel davon, dass Vanessa irre Sachen macht, um Influencerin bei Youtube zu werden. Wenigstens muss Franziska Tobler nicht fragen, was das ist, Influencerin.

Ein junger Mann wird tot aufgefunden, und wenn einer so gepriesen wird („total engagiert, immer gut drauf“), kann man wetten, dass es nicht nur Gründe gibt, gut über ihn zu sprechen. Aber seine Mutter Eileen, Dalila Abdallah, weiß ebenso wenig, was er noch so getrieben hat, als die Patchwork-Eltern Miriam und Paul, Susanne Bormann und Christian Schmidt, die nicht einmal registriert haben, dass ihre jeweiligen (Stief-)Kinder Benno und Zoé, Aniol Kirberg und Caroline Cousin, so was wie ein Paar sind. Allesamt werden die Erziehungsberechtigten (bzw. erst seit Kurzem nicht mehr Erziehungsberechtigten) noch öfter aus den Wolken fallen, die Landung wird nicht weich sein. Keineswegs zielen das Buch von Astrid Ströher, die Regie von Kai Wessel auf den Eindruck, hier würden sich Eltern nicht kümmern, ihre Kinder zu wenig lieben.

Sie sagen ihnen, dass sie immer für sie da sind. Sie sind liberal, vertrauen den jungen Leuten. Nicht ins beim Tatort so beliebte Dysfunktionale-Familien-Milieu führt also „Das geheime Leben unserer Kinder“ – auch wenn Paul fremdgeht, versucht er sich doch um Miriam, Benno, Zoé zu kümmern. Aber die bloße Frage „bist du in Schwierigkeiten?“ reicht halt nicht, wenn die Teenies ihre Probleme unbedingt allein lösen wollen.

Die jungen Leute wollten Geld verdienen (für eine Weltreise, sagen sie) und haben es mit Gaunern zu tun bekommen, die viele Nummern zu groß und skrupellos für sie sind. Dann versuchen sie auch noch, ihr Problem mit Spekulationen auf Kryptowährung zu lösen – die hat den schönen Namen Elysium (und es gibt sie tatsächlich), wird einen aber eher nicht ans goldene Ufer einer Insel der Seligen bringen.

Während die Eltern vom Stadium „Wir kennen unsere Kinder“ ins Stadium „Vielleicht ist es auch gut, nicht alles zu wissen“ und zuletzt doch ins Panik-Stadium wechseln, behalten Tobler und Berg ihre inzwischen vertraute zupackene, zielgerichtete Art. Ein wenig schlapp sind bisweilen die Dialoge, andererseits: vielleicht flüchten sich ratlose Erwachsene ins gut Gemeinte, Abgedroschene.

„Das geheime Leben unserer Kinder“ führt, eher still und unspektakulär, am Ende in eine Tragödie. Keiner und keine wollte das – wie meist im echten Leben.

„Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder“ , ARD, So., 20.15 Uhr.