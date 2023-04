„Schau in meine Welt: Josi – Mit 12 in der Tischtennis-Bundesliga“

Von: Moritz Serif

Josi spielt gerne Tennis. © Screenshot/HR/Kika

In der Kika-Reihe „Schau in meine Welt“ stellt sich die zwölfjährige Tischtennis-Bundesligaspielerin Josi Neumann vor.

Am 26. März wurden Josi Neumann und ihre Partnerin Koharu Itagaki Vizemeisterinnen im Doppel bei der deutschen Tischtennismeisterschaft in Nürnberg. Schon eine Leistung für sich. Umso mehr aber, als die beiden erst dreizehn Jahre alt sind und im Zuge des Turniers gegen teils deutlich ältere Teilnehmer antreten mussten.

Josephina „Josi“ Neumann aus Karben im hessischen Wetteraukreis ist ein Naturtalent und hatte zudem das Glück, dass auch ihre Mutter Tischtennis-Sportlerin war. Schon als Kleinkind tändelte Josi mit einem Tischtennisschläger herum. Mit vier Jahren stand sie an der Platte und spielte mit einer verblüffenden Wucht, Härte und Schnelligkeit, an denen manch ein Erwachsener lange arbeiten muss. Im Alter von zwölf Jahren unterzeichneten ihre Erziehungsberechtigten einen Profivertrag mit dem Bundesligaverein TTV Eastside Berlin.

Der Sportjournalist Florian Naß, beim Hessischen Rundfunk unter anderem als Handball-Kommentator tätig, wurde lange vor ihrem sportlichen Triumph auf Josi Neumann aufmerksam und begleitete ihren Werdegang über drei Jahre hinweg – unterbrochen von der Corona-Pandemie – mit der Kamera. Sein einstündiger Dokumentarfilm „Supertalent „Josi – mit 12 schon Tischtennis-Profi“ aus 2022 kann in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Für die Kika-Reihe „Schau in meine Welt“ hat Naß eine an das Format der Reihe angepasste und aktualisierte – Josi ist mittlerweile dreizehn – 25-Minuten-Version erstellt.

„Schau in meine Welt: Josi – Mit 12 in der Tischtennis-Bundesliga“

Seit 2012 gibt es diese Sendereihe, und wie der Titel verrät, machen junge Protagonisten das Publikum mit ihren Lebensumständen bekannt. Die sind meist mehr oder minder ungewöhnlich, sei es ein originelles Hobby, eine Jugend im Zirkus, aber auch Kinder mit Migrationsgeschichte und Behinderung kommen zu Wort.

„Josi – Mit 12 in der Tischtennis-Bundesliga“, vom Hessischen Rundfunk zur Reihe beigesteuert, ist nicht durchgängig aus der Perspektive der Titelheldin erzählt. Sie berichtet über ihre ersten Tischtenniserfahrungen, blättert durchs Familienalbum, führt die Kamera und damit die Zuschauer durch ihr Elternhaus, ihren Kraft- und ihren Trainingsraum, in dem sie täglich bis zu drei Stunden verbringt. Immer wieder aber wird sie zur passiven Person, indem sie die ihr gestellten Fragen beantwortet. Hier macht sich die Autorenposition des älteren Films bemerkbar, in dem das Kamerateam einige Male zu sehen ist, Florian Naß auch selbst ins Bild tritt und den gesamten Beitrag aus dem Off kommentiert. Dort äußert er eine gewisse Skepsis angesichts des enormen Trainingsspektrums des jungen Mädchens, das in ganz Europa zu internationalen Wettbewerben unterwegs ist, stellt auch vorsichtig kritische Fragen, wahrt trotz der Nähe zu Josi und ihren Eltern insgesamt eine etwas nachdenklichere Haltung.

„Schau in meine Welt: Josi – Mit 12 in der Tischtennis-Bundesliga“ bleibt in der Schwebe

Die klingt in der Kika-Fassung nicht mehr an. Der kurze Film bleibt infolgedessen in der Schwebe, zeigt eben nicht die Welt, wie Josi Neumann sie sieht, sondern Josi zumeist als Objekt, nicht Subjekt. Josi wird für das junge Publikum des Kikas nur eingeschränkt zur Identifikationsfigur. Viele aus dieser Altersgruppe würden sicher gern in größerem Umfang aus erster Hand erfahren, wie sie ihren strapaziösen Alltag aus Schule, Training plus die teils längere Abwesenheit mit verpassten Schulstunden konkret meistert.

Unabhängig davon wären einige zusätzliche Informationen und Fragestellungen hilfreich. Welche materiellen Bedingungen müssen eigentlich gegeben sein, damit ein erfolgreicher Einstieg in den Leistungssport schon in jungen Jahren gelingen kann? Josi begann ihre Tischtenniskarriere in der elterlichen Garage, bekam später einen eigens im Garten erbauten Trainingsraum, wird mit dem Reisemobil zu den Turnieren gefahren. Hätte Sie in einer weniger begüterten Familie denselben Aufstieg geschafft?

Josi sagt einmal: „Ja, es ist schon anstrengend.“ Aber das Spielen, Reisen, die Begegnungen mit anderen Menschen machten ihr Spaß. Sie hat Pläne und Ziele. Eines davon heißt: Olympische Spiele. Florian Naß wird sie, so ist es mit der Familie und mit Josi vereinbart, weiter begleiten. Ein spannendes Projekt.

„Schau in meine Welt: Josi – Mit 12 in der Tischtennis-Bundesliga“, Sonntag, 23.4.2023, 20:30 Uhr, Kika, und auf Kika.de.