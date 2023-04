„Sam - Ein Sachse“: Die andere deutsche Geschichte von Disney+

Von: Tilmann P. Gangloff

Sam (Malick Bauer) in einer Szene des Films „Sam: Ein Sachse“ (undatierte Filmszene). © Stephan Burchadt/dpa/Disney

Auch das ist deutsche Geschichte: Die Disney+-Serie „Sam - Ein Sachse“ erzählt vom ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland, der als Verbrecher endete.

Frankfurt - Das Leben von Samuel Njankouo Meffire ist eine jener Geschichten, die als Drehbuchidee womöglich durchgefallen wären. Ein junger Mann mit schwarzafrikanischen Wurzeln, aufgewachsen in einem ostdeutschen Plattenbau, entschließt sich zum völligen Unverständnis seiner revolutionsbewegten Freundin mitten in der Vorwendezeit, Volkspolizist zu werden: Das klingt in der Tat ausgedacht. Aber es kommt noch toller: Nach dem Ende der DDR wird Sam Mitglied einer schwarzen Gang, die dafür sorgt, dass eine Dresdener Diskothek nazifrei bleibt. Später gründet er eine eigene Sicherheitsfirma, gerät unter sinistren Einfluss, wird als mutmaßlicher Mörder gesucht und landet schließlich im Gefängnis.

Das Potenzial dieser Biografie eines Mannes, der zur Symbolfigur erklärt und zum Medienstar wurde, bevor er einen tiefen Absturz erlebte, ist offenkundig. Trotzdem ist es mehr als ungewöhnlich, dass der Streamingdienst Disney+ die Lebensgeschichte von Samuel Njankouo Meffire zum Inhalt seiner ersten deutschen Serie namens „Sam - Ein Sachse“ gemacht hat.

„Sam - Ein Sachse“: Authentische Serie auf Dinsey+

Entscheidend für die Authentizität ist der biografische Hintergrund der Verantwortlichen: Initiator von „Sam - Ein Sachse“ waren der Autor und Produzent Jörg Winger („Deutschland 83“) sowie Tyron Ricketts. Die Umsetzung ist maßgeblich von der deutsch-kurdischen Regisseurin und Drehbuchautorin Soleen Yusef („Deutschland 89“, 2020) geprägt worden. Co-Regisseurin Sarah Blaßkiewitz hat unter anderem das Drama „Ivie wie Ivie“ (2021) über zwei afrodeutsche Halbschwestern gedreht; sie hat einen afrikanischen Großvater und ist gebürtige Leipzigerin. An den Drehbüchern war außerdem Malina Nnendi Nwabuonwor beteiligt, zuletzt Koautorin bei „I don’t work here“ (2023).

„Sam - Ein Sachse“ - Die Besetzung

Name Rolle Malick Bauer Sam Meffrie Svenja Jung Yvonne Tyron Ricketts Alex Luise von Finckh Antje Schliemann Thorsten Merten Major Schreier

All’ das sagt jedoch natürlich nichts darüber aus, ob „Sam – ein Sachse“ von Disney+ auch sehenswert ist. Dafür sorgt aber schon allein der Hauptdarsteller: Malick Bauer verkörpert die Titelrolle, die sich vom Helden zum Antihelden entwickelt, als ginge es um sein eigenes Leben. Der gebürtige Bremer mit der Figur eines Schwergewichtsboxers wird seiner Rolle in jeder Szene gerecht, ganz gleich, ob als liebender Freund, versagender Vater oder als Mitglied der VoPo-Truppe, die im Herbst 1989 auf den Straßen Dresdens Recht und Ordnung wiederherstellen will. „Du bist einer von uns“, versichert ihm ein blonder Kollege von der Bereitschaftspolizei; aber die anderen, fügt er sinngemäß hinzu, hätten in Deutschland nichts zu suchen. Kein Wunder, dass Sam, der in der ersten Folge von Neonazis krankenhausreif geprügelt worden ist, bei den Demonstrationen vor allem die Rufe der Ausländerfeinde hört.

„Sam - Ein Sachse“: Serie auf Disney+ über den Untergang der DDR

Neben der sehr besonderen und oft berührenden Hauptfigur liegt der spezielle Reiz der siebenteiligen Serie auf Disney+ in ihrer Genrevielfalt. Weil sich Sam wie ein Chamäleon regelmäßig den neuen Herausforderungen anpasst, ändert sich auch das Vorzeichen ständig. Die ersten beiden Folgen sind von den Wirren der Wende geprägt und ähneln dank des im Super-8-Format integrierten zeitgenössischen Materials den TV-Produktionen über den Untergang der DDR. Die zweite Episode erinnert mit ihrer Kameraderie auch an umstrittene Hollywoodfilme aus den Achtzigern („Full Metal Jacket“), in denen Soldaten auf den Kriegseinsatz vorbereitet werden. Folge drei wiederum nimmt mit der Aufbruchstimmung des Jahres 1990 einen völlig neuen Tonfall an. Als Sam zum Gesicht einer preisgekrönten Image-Kampagne wird („Ein Sachse“) und zur Polizei zurückkehrt, um nach dem Angriff auf ein Flüchtlingswohnheim in Hoyerswerda (1991) den rechten Terror zu bekämpfen, wandelt sich die mit großem personellem Aufwand hergestellte Serie zum Polit-Thriller. Später spielt sie vorübergehend im Kongo, um schließlich als Knastfilm zu enden.

Für zusätzlichen Abwechslungsreichtum bei „Sam - Ein Sachse“ sorgen die immer wieder neuen Mitwirkenden. Das sind neben Luise von Finckh und Svenja Jung als seine beiden großen Lieben vor allem Sams Mentoren, die für seine Suche nach einer Vaterfigur stehen: Thorsten Merten als Vorgesetzter bei der Bereitschaftspolizei, Tyron Ricketts als Alex, Kopf der schwarzen Gang, Martin Brambach als sächsischer Innenminister Heinz Eggert, der Sams Wunsch nach einer schlagkräftigen Soko gegen Rechts erfüllt. Dass keiner der drei seine Sehnsucht stillen kann und der Kampf gegen die Rechtsextremisten an politischen Kompromissen scheitert, hat entscheidenden Einfluss auf Sams Sinneswandel. Als seine Hoffnung, das System von innen zu verändern, scheitert, und er schließlich in seinem nicht zu bändigenden Zorn eine rote Linie überschreitet, gibt es kein Zurück mehr.

Zur Serie „Sam – ein Sachse“ - verfügbar im Streaming-Angebot von Disney+

Das antirassistische Subthema bleibt dennoch ständig präsent. Es wird gleich zu Beginn gesetzt, als Sams Freundin das gemeinsame Baby zu Welt bringt und seine Mutter Regine (Carina Wiese) ihr klarmacht, sie habe „keine Ahnung, wie es ist, in diesem Land so ein Kind aufzuziehen.“ Für Spannung sorgt zudem die variantenreiche und durch eine sehr passende Songauswahl ergänzte Musik. Preiswürdig ist auch die exquisite Bildgestaltung (Stephan Burchardt, Max Preiss). Höhepunkt in dieser Hinsicht ist eine Zellenszene gegen Ende, als Sams lange Suche nach Heimat in einem optisch fulminant umgesetzten Gänsehautmoment der Erkenntnis kulminiert.