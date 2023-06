„Rüstungsboom – Bomben, Panzer und Probleme“: Zurück zu den Waffen

Von: Harald Keller

Leopardenmangel bei der Truppe: Einer der wenigen einsatzbereiten Leopard 2 Panzer der Bundeswehr. Lange Lieferfristen sind in Sicht.

Die ZDFinfo-Reportage „Rüstungsboom – Bomben, Panzer und Probleme“ dokumentiert vergangene und aktuelle Versäumnisse der Verteidigungspolitik.

Frankfurt - Die weltweiten Auswirkungen des Überfalls Russlands auf die Ukraine und der russischen Einflussnahme in Ländern wie Georgien und der Republik Moldau werden zur Gänze erst von Historikern kommender Jahre bestimmt werden können. Spürbar sind sie schon jetzt. Vor 26 Jahren noch hatten sich die Nato-Staaten und Russland angenähert, eine Grundakte unterzeichnet, den partnerschaftlichen Nato-Russland-Rat gegründet. Damit schien das langjährige Wettrüsten zwischen Ost und West zumindest auf europäischem Boden beendet. Truppen wurden reduziert, die Wehrpflicht wurde ausgesetzt, die Aufstockung von Waffenbeständen zur Nebensache.

„Rüstungsboom – Bomben, Panzer und Probleme“: Bundeswehr benötigt modernes Material

Mit komplexen Folgen, wie Andreas Orth in seiner Reportage „Rüstungsboom – Bomben, Panzer und Probleme“ (Produktion: Christiane Schuhbert TV) darlegt. Die Bundeswehr benötigt wieder mehr und vor allem moderneres Material, denn sie hat laut Eva Högl, der Wehrbeauftragten des Bundestages, von allem zu wenig.

Deutsche Rüstungsbetriebe lieferten in der Phase der Entspannung, so weit erlaubt, ins Ausland. Orth deutet an, dass unterdessen Know-how verloren ging. Neuentwicklungen wie das Panzermodell „Puma“ zeigen Kinderkrankheiten, auch bei den Fregatten der Marine gibt es Pannen. Im Rahmen der Recherchen ließ sich nicht abschließend klären, ob Produktionsabläufe oder die Verbesserungswünsche der Auftraggeber für diese Missgeschicke verantwortlich zu machen sind.

Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann lehnten nach Angaben des Autors Interviewanfragen ab. Hans Christoph Atzpdien vom Verband der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie gibt an, alles, was die Bundeswehr benötige, könne auch geliefert werden. Andererseits sagt er: „Wir haben uns über Jahre eingebildet, dass wir in der Praxis kaum Munition brauchen.“ Nun übersteigt die Nachfrage das Angebot und die Produktionskapazitäten.

„Rüstungsboom – Bomben, Panzer und Probleme“: Wehrlos wegen Batteriewechsel beim Panzer „Puma“

Einblicke in diesen Industriezweig gewähren Peter Wilke, der Betriebsräte in Rüstungsfirmen berät, und Jürgen Kerner, Vorstandsmitglied der IG Metall. Kerner weist darauf hin, dass die Werktätigen im Rüstungsbau hochgradig spezialisiert sind, das Personal also nicht von heute auf morgen aufgestockt werden kann.

Experte für den maritimen Bereich ist Eckhard-Herbert Arndt, der Chefredakteur des Fachdienstes „Täglicher Hafenbericht“. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, erweist sich einmal mehr als bis ins Detail bestens informiert. Sie moniert, dass der Batteriewechsel beim Panzer „Puma“ einen Tag dauert. In Friedenszeiten kein Problem, im Kriegseinsatz fatal.

Vor der Verschärfung der Weltsicherheitslage herrschte offenbar bei der Entwicklung und Bestellung von Rüstungsgütern eine gewisse Unbesonnenheit. Abstimmungsprobleme beim deutsch-französischen Kampfhubschrauber „Tiger“ bewirkten eine jahrelange Produktionsverzögerung.

Eine andere Ursache für die angespannte Versorgungssituation ist die Standortpolitik. Rüstungsaufträge bedeuten Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Die waren manchen Akteuren wichtiger als bedarfsgerechte Beschaffungsmaßnahmen.

Kampfhubschrauber Tiger der Bundeswehr: später, und teurer als geplant, geliefert.

„Rüstungsboom – Bomben, Panzer und Probleme“: Nachrüstung wird Milliarden verschlingen

Der dreiviertelstündige Programmbeitrag liefert eine überzeugende Momentaufnahme der deutschen, teils der europäischen Wehrsituation unter dem Gesichtspunkt der materiellen Ausstattung. Die neue Nachrüstung wird Milliarden verschlingen. Um wie viel erfreulicher wäre es, wenn sich die beteiligten Fachkräfte in der Entwicklung, der Produktion und der Verwaltung mit Dingen des friedlichen Bedarfs beschäftigen könnten. Technische Herausforderungen gibt es genug.

Aber die Zeiten sind nicht danach. (Harald Keller)

