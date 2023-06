Habeck bei Anne Will: „Bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung“

Von: Michael Meyns

Teilen

Robert Habeck zu Gast bei Anne Will. © Screenshot ARD

Vizekanzler Habeck bei Anne Will zum Thema Heizungsgesetz, dem schlechten Bild der Regierung und dem Koalitionsstreit.

Hamburg – Kein deutscher Politiker erlebte in den letzten Monaten ein derartiges Wechselbad der Gefühle wie Robert Habeck. Am Sonntagabend stellte sich der Vizekanzler und Wirtschaftsminister bei Anne Will einem Solo-Gespräch.

Vier, fünf Gäste lädt sich Anne Will normalerweise in ihre Sendung ein, am gestrigen Sonntag (18. Juni) war das anders: Über weite Zeit sprach die Moderatorin allein mit Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der vor gar nicht so langer Zeit beliebtester Politiker Deutschlands war – inzwischen aber oft wie ein bedröppelter Schulbub wirkt, der nicht versteht, wie ihm sein Ministerium um die Ohren fliegt. „Ich will mich da nicht rausreden“, sagte Habeck dann auch ein ums andere Mal in Anne Wills Sendung, saß offensichtlich angespannt auf dem Sessel, meist an der vorderen Kante, frisch rasiert, ohne Krawatte und sichtlich bemüht, sich und seine Politik wirklich zu erklären.

Habeck gesteht: Widerstand habe er unterschätzt

Handwerklich sei am Heizungsgesetz nichts auszusetzen, aber dass es derartig starken gesellschaftlichen Widerstand geben würde, das habe er unterschätzt, gestand Robert Habeck bei Anne Will. Als das Gesetz in Angriff genommen wurde, sei die Situation noch eine völlig andere gewesen, durch den Ukraine-Krieg bestand die akute Sorge von Energienotständen, die Gefahr einer Energiekrise sei groß gewesen. „Das Gesetz wurde nicht als Beitrag zur Krisenbewältigung empfangen, sondern als zusätzliche Belastung in einer ohnehin schwierigen Zeit“, sagte Habeck, „Die veränderte Erwartungshaltung, die habe ich nicht gespürt.“ Und er legte nach: „Ich bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung.“ Habeck gab offen zu, „im Erscheinungsbild der Regierung“ habe man „nicht geglänzt“.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Einen schwierigen Spagat versuchte Robert Habeck bei Anne Will. Die positiven Faktoren eines umstrittenen Gesetztes verkaufen, sich und seine Partei verteidigen, aber nicht die Schuld auf den Koalitionspartner FDP schieben, der sich in der Debatte oft wie eine Oppositionspartei verhalten hat. Auch das frühzeitige Durchstechen des Gesetzesentwurfs an die Bildzeitung konnte Habeck schlecht als Entschuldigung erwähnen, ohne schwach und larmoyant zu wirken.

Habeck bei Anne Will: Die Form steigt mit Dauer des Gesprächs

Doch je länger das Einzelgespräch dauerte, je mehr es ins Detail ging, desto mehr kam Habeck in Form: Gerade, wenn es konkret wurde, wenn er erklären konnte, warum die Wärmeplanung zukunftssicher ist, wie das Gesetz auch an sozial Schwache denkt, wirkte er ganz in seinem Element. Angesichts der mit Sicherheit steigenden Öl und Gas-Preise sei es sinnvoll, von fossiler Energie abzukommen, doch geht das mit all den Ausnahmen und Kompromissen des Heizungsgesetzes schnell genug? „Es braucht für den Klimaschutz gesellschaftliche Mehrheiten. Wenn die Menschen keinen Klimaschutz wollen, wird er abgewählt.“ sagte Robert Habeck bei Anne Will in der ARD, die ihren Gast schließlich noch fragte „Wie verletzt sind sie? Fühlen sie sich angegriffen?“ Habeck: „Angegriffen ist das falsche Wort“, meinte der Wirtschaftsminister dazu „aber wenn es Angriffe gibt, die teilweise auch ins Private gehen, ist es die Pflicht eines Ministers, sich vor seine Leute zu stellen.“

Nach 40 Minuten hatte Robert Habeck das Einzelgespräch überstanden, bei dem er sich ordentlich, wenn auch nicht überragend geschlagen hat. Für den Rest der Sendung wurde die Runde um zwei Kritiker der Regierungspolitik erweitert: Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm, meinte bei Anne Will in der ARD: „So wie es läuft, erreicht man gar nichts, außer einer weiteren Polarisierung der Debatte.“ Und auch Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler und Demokratieforscher, kritisierte die mangelnde Kommunikation der Regierung im Allgemeinen und Robert Habeck im Besonderen. „Die Politik muss in einer Zeit, in der das Wachstum nicht mehr sprudelt, den Menschen klarmachen, dass es Einschnitte geben wird.“

„Die Grünen haben ein deutlich größeres Problem als die anderen Parteien“

Das ist besonders schwer, wenn es um ein Thema wie den Klimaschutz geht, der zwar irgendwie von den meisten Menschen als wichtig betrachtet wird, aber im Vergleich zu anderen, kurzfristigen Themen dann doch nicht so drängend erscheint. Hierzu Wolfgang Merkel: „Die Grünen haben ein deutlich größeres Problem als die anderen Parteien: sie haben an sich und an die Politik einen hohen moralischen Anspruch, sie sind davon überzeugt, dass ihre Politik die einzig wahre ist.“ Klimaschutz sei eigentlich in der gesellschaftlichen Mitte angekommen, meinte Habeck dazu, doch im Moment wirke es so, als würden sich nur die Grünen um dieses Thema kümmern.

Anne Will im Ersten Die Gäste der Sendung vom 18. Juni 2023 Robert Habeck Bündnis 90/Die Grünen, Vizekanzler und Bundesminister Veronika Grimm Wirtschaftswissenschaftlerin Wolfgang Merkel Politikwissenschaftler

„Es gibt einen Disput darüber, mit welchen Mitteln Klimaschutz erreicht werden soll“ meinte Veronika Grimm bei Anne Will, die ansprach, dass das Vertrauen in die Regierung bedrohlich gering ist. Zumindest dann bedrohlich, wenn man einen gesellschaftlichen Wandel als richtig und wichtig betrachtet, wenn man Klimaschutz als das Thema unserer Zeit wahrnimmt. Zum Abschluss gab Merkel den Regierungsparteien einen Rat mit auf den Weg: „Gerade Grüne und FDP blicken immer auf ihre Klientel“ meinte der Politikwissenschaftler bei Anne Will in der ARD und weiter: „Dieses Starren auf den Wählerzuspruch schadet rationaler Politik und verhindert, dass diese Politik von Außen als kohärent wahrgenommen wird.“ Bleibt abzuwarten, ob Robert Habeck und besonders Christian Lindner diesen guten Rat auch annehmen. (Michael Meyns)