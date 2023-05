„Renfield“ mit Nicolas Cage: Bis(s) zum Happy End

Von: Marc Hairapetian

Teilen

Nicolas Cage glänzt als Dracula in „Renfield“. © Universal Pictures/Imago

Unsere Leichen leben noch: Die Horror-Komödie „Renfield“ begeistert mit einem glänzend aufgelegten Nicolas Cage als Grafen Dracula.

Frankfurt - Es gibt nunmehr 200 Dracula-Verfilmungen, aber wetten, dass Sie so eine wie „Renfield“ garantiert noch nicht gesehen haben? Die lose auf dem 1897 veröffentlichten Roman „Dracula“ des irischen Schriftstellers Bram Stoker basierende und laut Regisseur Chris McKay („The LEGO Batman Movie“, 2017; „The Tomorrow War“, 2021) als „Fortsetzung der gleichnamigen Verfilmung aus dem Jahr 1931“ konzipierte Vampir-Geschichte ist eine äußerst blutrünstige Groteske und ein unkonventionelles Feel-Good-Movie zugleich.

Bei der in den USA mit einem R-Rating versehenen (und in Deutschland von der FSK ab 16) freigegebenen Universal-Pictures-Produktion möchte sich der aus vier „X-Men“-Adaptionen bekannte Nicholas Hoult als titelgebender Handlanger des Grafen Dracula (Nicolas Cage mit seinem Hang zur absichtlichen Übertreibung in Bestform) nach Jahrhunderten des Dienstes aus der toxischen Beziehung zu seinem Herren und Meister befreien. Ein Weg zur Erlösung könnte die nicht auf den Mund gefallene Polizistin Rebecca Quincy (Awkwafina) sein, in die sich der langsam selbstbewusster werdende Renfield unsterblich verliebt. Doch bis(s) zum Happy End pflastern zahlreiche Leichen seinen Weg und natürlich den von Dracula …

Horror-Komödie „Renfield“ mit Nicolas Cage als Dracula

Auch als wohl berühmt-berüchtigter Fürst der Finsternis hat man es nicht immer leicht: Wenn Dracula zu mächtig und deshalb leichtsinnig wird, tauchen stets irgendwelche Vampir-Jäger auf, die ihm mittels Holzpflöcken oder geweihten Silberkugeln den Garaus machen wollen. Es gelingt ihm zwar immer, diese in ihre Schranken zu verweisen, doch sie setzen ihm aber auch so sehr zu, dass es mitunter Dekaden dauert, bis er wieder zu Kräften kommt. Dann ist es die Aufgabe des ihm hörigen Renfield, den Umzug in eine neue Umgebung zu organisieren sowie ihm das zur Heilung nötige frische Blut zu besorgen.

Im Gegensatz zu seinem Auftraggeber hat sein damit überforderter (und übermüdeter) Diener ein schlechtes Gewissen. Deshalb hält er nach potenziellen Opfern Ausschau, die seiner Ansicht nach den Tod verdient haben. Und so erscheint ihm in der Jazz-Metropole New Orleans zum Aussaugen eher das kriminelle Milieu geeignet, als eine Busladung von attraktiven Cheerleadern, nach denen es seinem Chef dürstet. Renfield besucht fortan eine Selbsthilfegruppe, in der Themen wie Interdependenz und toxische Beziehungen zur Tagesordnung gehören. Er meint, dass er dort von genügend Charakterschweinen erfährt, deren Ableben kein Verlust für den Rest der Menschheit wäre. Er hat allerdings die Rechnung ohne die Selbsthilfegruppe gemacht: Viele der Lebens- und Leidgeschichten, die er in den Sitzungen zu hören bekommt, erinnern ihn verdächtig an seine eigene, die er mit Dracula hat…

Die Idee des Drehbuchautors Ryan Ridley mit dieser Selbsthilfegruppe ist der Clou der Horror-Komödie! Das Verhältnis von Dracula und Renfield als klassischen Fall einer giftigen Beziehung für Leib und Seele ins heutige New Orleans zu übertragen, ist wahrlich genial! Zudem sorgt diese Konstellation für grausame Gags, bei denen einem das Lachen im Hals steckenbleibt, beispielsweise, wenn der Graf in der Therapiestunde auftaucht und unter den Gesprächsteilnehmern ein Gemetzel veranstaltet. Indirekt hat daran der Leiter der Selbsthilfegruppe Schuld, weil er den ihm bedürftig erscheinenden Dracula direkt hereinbittet. Und wie wir alle wissen, dürfen Vampire erst nach Einladung ein fremdes Haus betreten …

„Renfield“: Nicolas Hoult und Rapperin Awkwafinan sind ein Außenseiter-Traumpaar

In Vorbereitung auf den Dreh beschäftigten sich Ryan Ridley und Regisseur McCay, der Dexter Fletcher ersetzte, weil dieser lieber ein Reboot von „The Saint - Der Mann ohne Namen“ in Angriff nehmen wollte, intensiv mit Selbsthilfegruppen, um Betroffene realistisch darstellen zu können und nicht ins Lächerliche zu ziehen. Im Zuge dessen entschied sich McKay mit seinem Kameramann Mitchell Amundsen („Transporter - The Mission“, 2005; „Transformers“, 2007) bei besagten Sequenzen auch überwiegend für längere Einstellungen, um seinen Akteuren möglichst viel Raum für eine emotionale Darstellung des Themas zu bieten.

Ein weiterer, noch größerer Handlungsstrang ist Renfields geradezu subversiver Kampf gegen die Mafia von New Orleans, die sich mit Dracula zusammengetan hat. Erst als der blassgesichtige Erfüllungsgehilfe des Blutsaugers, der regelmäßig Insekten essen muss, um seine übermenschlichen Kräfte zu aktivieren, in einem Restaurant der Polizistin Rebecca aus der Patsche hilft, indem er ein ganzes Dutzend Mobster-Schergen in ihre (Körper-)Einzelteile zerlegt, geht die eigentliche Geschichte los, die voller verrückter Einfälle ist.

Ohne zu viel vorwegzunehmen, sind Nicolas Hoult („Warm Bodies“, 2013) und Rapperin Awkwafina, die 2020 für „The Farewell“ als „Beste Hauptdarstellerin - Komödie/Musical“ ausgezeichnet wurde, ein echtes Außenseiter-Traumpaar. Die große Klappe der US-Amerikanerin mit den chinesisch-koreanischen Wurzeln gepaart mit ihrem trockenen Humor ergänzt sich prächtig mit der sensiblen Art des britischen Theater- und Filmmimen, der an ihrer Seite regelrecht aufblüht und vom männlichen Mauerblümchen, das nur in Schwarzweiß gewandet ist, zum farbenfroh gekleideten Sonnenkind mutiert.

Nicholas Hoult alias Renfield. © Universal Pictures/Imago

Ein glänzend aufgelegter Nicolas Cage legt Dracula in „Renfield“ bewusst überzogen an

Den beiden stiehlt allerdings Nicolas Cage die Show. Der Oscarpreisträger („Bester Hauptdarsteller“ 1996 für das Alkoholiker-Drama „Leaving Las Vegas“) glänzt in seinem ersten Auftritt in einem großen Hollywood-Film seit mehr als zehn Jahren. Er, dessen eigenes Leben immer wieder wie eine Achterbahnfahrt verläuft und der jüngst in Action-Filmen („Massive Talent“,2022) genauso überzeugt hat wie in Independent-Produktionen („Pig“, 2021), legt den Fürsten der Finsternis bewusst überzogen an. Mit dem tatsächlichen Walachei-Woiwoden Vlad III. Drăculea (um 1431 - 1476/77), der nicht nur seine türkischen Feinde pfählen ließ und der Bram Stoker zu seiner im Wortsinn unsterblichen (Tagebuch-)Romanfigur inspirierte, hat seine Interpretation wenig zu tun, dafür umso mehr mit Bela Lugosi.

In Vorbereitung auf die Rolle sah er sich mit ihm die legendäre Todd-Browning-Adaption aus dem Jahr 1931 sowie weitere Dracula-Verfilmungen an und nannte auch James Wans Schocker „Malignant“ (2021) als eine Inspirationsquelle für seine eigene Darstellung. Pro Drehtag verbrachte Cage im Vorfeld bis zu drei Stunden in der Maske, wo er neben Gesichtsprothesen mit einem künstlichen Gebiss aus dem 3D-Drucker ausgestattet wurde. Die Mühe hat sich gelohnt, um endlich in eine der drei Traumrollen zu schlüpfen, die er seit Anfang seiner Schauspielkarriere irgendwann verkörpern wollte: Nemo, Superman und eben Dracula! Mit Jules Vernes misanthropischen Unterseeboot-Kapitän aus dem visionären Roman-Welterfolg „20.000 Meilen unter dem Meer“ (1869/70) hat es leider bis heute nicht geklappt. Als „Man of Steel“ war er hingegen schon besetzt, bevor Tim Burtons geplanter „Superman“-Film wieder gecancelt wurde. Nun darf der exzentrische Star aus „The Rock - Fels der Entscheidung“ (1996) und „Im Körper des Feindes“ (1997) endlich wenigstens Dracula geben - und wie! Er wirkt überdreht, aber auch bedrohlich und ist fast so gut wie der im Dezember 2022 im Alter von 80 Jahren verstorbene Robert Tayman als furchteinflößender Graf Mitterhaus in Robert Youngs tabulosen Hammer-Film „Circus der Vampire“ (1972).

Filmtitel Renfield Regie Chris McKay Drehbuch Robert Kirkman, Ryan Ridley Kamera Mitchell Amundsen Schnitt Mako Kamitsuna Besetzung Nicolas Cage, Awkwafina, Nicholas Hoult, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo Startdatum 25. Mai 2023 Freigabe FSK 16

Das Endresultat kann sich bei „Renfield“ mehr als sehen lassen

Handwerklich ist Chris McKays „Renfield“ ebenfalls sehr einfallsreich gestaltet: Für die in Schwarzweiß gehaltene Eröffnungsszene griff man auf Originalaufnahmen aus dem 1931er „Dracula“ zurück, in die man Nicolas Cage und Nicholas Hoult anstelle von Bela Lugosi und Dwight Frye digital eingefügte. Die ungleichen Zwei drehten vor dem Greenscreen und in Farbe, um die unterschiedliche Kolorierung später in Schwarzweiß besser nuancieren zu können. Für die Realisierung dieser Aufnahmen griff McKay auf dieselben Kamerapositionen und Beleuchtungen des Originalfilms zurück! Da Universal von der Idee für die Eröffnungsszene nicht gerade begeistert war und nur wenig Zeit dafür in der Disposition zur Verfügung stellte, wurde der Prolog größtenteils über die Dreharbeiten verteilt gefilmt.

Auch das ursprüngliche Vorhaben des Regisseurs, Szenen aus mehreren Dracula-Filmen, u.a. auch mit denen von Christopher Lee und F. W. Murnaus Stummfilm-Version „Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens“ (1922), mit den Schauspielern nachzustellen, verwarf er notgedrungen aus finanziellen und rechtlichen Gründen. Stattdessen wurden einige Szenen aus anderen Universal-Horrorfilmen wie „Frankenstein“ (1931) mit Boris Karloff als Monster genutzt. Als Universal nämlich im Jahr 2014 Neuverfilmungen seiner Horrorklassiker aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ankündigte, wurde auch ein Film über Dracula als eines der möglichen Projekte lanciert. Nach dem Flop von „Die Mumie“ (2017) - trotz des Zugpferds Tom Cruise - wurde der Fokus des Filmstudios allerdings nicht mehr auf ein gemeinsames Filmuniversum, sondern vielmehr auf voneinander unabhängige Schauergeschichten gelegt.

Wie dem auch sei: Das Endresultat kann sich bei „Renfield“, dem modernen Pendant zu Roman Polanski Meisterwerk „Tanz der Vampire“ (1967), mehr als sehen lassen, wird es doch die Freunde des klassischen Horror-Films genauso auf witzig-intelligente Weise das Gruseln lehren, wie ein junges Publikum, das auf Gore- und Slasher-Streifen steht. Und am Ende gibt es sogar ein unverhofftes Happy End, wenn es heißt: Unsere Leiche leben noch …! (Marc Hairapetian)