„Radikal, gehasst, verzweifelt“: ZDF zeigt Reportage über die „Letzte Generation“

Von: Tilmann P. Gangloff

Carla (rechts), Solvig (Mitte) und Jakob (links) bei einer Kundgebung der „Letzten Generation“ in Berlin, mit der die totale Blockade der Stadt eingeläutet werden sollte. © ZDF/Broka Herrmann/Marc Nordbruch

Die ZDF-Reportage geht der Frage nach, warum Mitglieder der „Letzten Generation“ bei Straßenblockaden ihre Gesundheit riskieren.

Frankfurt - „Gereizt“ wäre entschieden der falsche Begriff, um die bedrohliche Stimmung zu beschreiben: Es liegt Gewalt in der Luft; allein die Anwesenheit des Filmteams verhindert, dass es zu Übergriffen kommt. Auslöser der Aggressionen sind eine Handvoll junger Leute, die sich mit einer Hand auf dem Asphalt festgeklebt haben. „Radikal, gehasst, verzweifelt“ hat Broka Herrmann (Regie und Produktion) seine Reportage über einige Personen aus dem Umfeld der „Letzten Generation“ überschrieben.

Der Film geht der Frage nach, wer diese Menschen sind, die ihre körperliche Unversehrtheit aufs Spiel setzen, um die Gesellschaft aufzurütteln. Was sie motiviert, ist klar: Die Welt geht unter, und wir schauen tatenlos zu. Anders als die Mitglieder von „Fridays for Future“, die bloß die Schule geschwänzt haben, riskieren die Männer und Frauen weitaus mehr: Weil das Rechtssystem ihre Aktionen nicht als zivilen Ungehorsam, sondern als Nötigung bewertet, kommt es in vielen Fällen zu Verurteilungen; solche Vorstrafen können Karrieren zerstören, bevor sie überhaupt begonnen haben.

„Radikal, gehasst, verzweifelt“: Reportage über die „Letzte Generation“

Wie stets bei „37 Grad“ spielt der menschliche Faktor eine große Rolle; die Szenen gehören jedoch zu den schwächsten des Films. „In diesen unruhigen Zeiten tauchen sie gerne mal ein in die Kindheit von Carla und ihren Geschwistern“, pilchert der von Götz Bielefeldt angenehm gesprochene Kommentar, als die 25-jährige Carla Hinrichs, Sprecherin der Bewegung und ihr bekanntestes Gesicht, das Elternhaus in Niedersachsen besucht und die Kamera ins Fotoalbum schaut.

Die Bilder der Gartenarbeit sind überflüssig, die Einblicke ins Seelenleben der Mutter nicht: Sie hat Angst, dass den Morddrohungen auf Twitter Taten folgen könnten oder „dass einer mal durchdreht und weiterfährt.“ Herrmann hätte sie noch fragen können, ob sie sich vorstellen könnte, sich ebenfalls auf einer viel befahrenen Straße festzukleben: Eine weitere Protagonistin seines Films ist die 41-jährige Solvig aus Magdeburg, Mutter von vier Kindern; ihre älteste Tochter Lina hat sie überzeugt, sich der Bewegung anzuschließen.

Ungleich fesselnder als die Ausflüge ins Privatleben der Beteiligten – Solvig hat sich während der Dreharbeiten offenbar von ihrem Mann getrennt – sind die Konfrontationen mit jenen, für die die Mitglieder der „Letzten Generation“ in erster Linie ein Hindernis darstellen. Dabei kommt es zu einem entlarvenden Moment: Wir sind doch alle für den Klimaschutz, sagt ein Mann sinngemäß, nachdem er die demonstrierende Gruppe von der Straße gezerrt und sich wieder halbwegs beruhigt hat; aber nicht morgens um neun im Berufsverkehr auf einer viel befahrenen Straße in Berlin-Mitte.

Handgreiflichkeiten eines Autofahrers (r.) gegen einen Aktivisten der Letzten Generation (l.). © ZDF/Broka Herrmann/Marc Nordbruch

Boulevardpresse bezeichnet Mitglieder der „Letzten Generation“ als „Klima-Chaoten“

Dritter im Bunde ist Jakob. Er hat seine Ausbildung zum Zimmermann abgebrochen, weil es ihm wichtiger erschien, die Welt zu retten; mittlerweile ist er „Vollzeitaktivist“. Bekannt wurde er durch eine Aktion in einem Leipziger Kunstmuseum, als er sich im Sommer 2022 gemeinsam mit einer Mitstreiterin an den Rahmen eines wertvollen Gemäldes geklebt hat; zuvor hatten die beiden das Bild mit Kartoffelbrei beworfen. Der Sachschaden war überschaubar, das Kunstwerk war durch Glas geschützt, aber der Aufschrei dennoch gewaltig.

Die Boulevardpresse bezeichnet die Mitglieder der „Letzten Generation“ grundsätzlich als „Klima-Chaoten“. Die stets an einer Spaltung der Gesellschaft interessierte Berichterstattung der Bild-Zeitung dürfte ihren Teil dazu beigetragen haben, dass eine Atmosphäre entstehen konnte, die unter dem Deckmantel des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung Razzien erlaubt. Weil sich die Polizei ausgerechnet von einem Bild-TV-Kamerateam begleiten ließ, konnte Jakob während seiner Haft in der JVA München dabei zuschauen, wie seine Wohnung durchsucht wurde.

80 Prozent der Befragten verurteilen die Aktionen der „Letzten Generation“

Es ist absurd: Jemand will die Welt retten und gilt deshalb als Staatsfeind. Auch deshalb gibt es durchaus Momente, in denen die Mitwirkenden der Reportage ihr Tun hinterfragen: „Du bist ein Straftäter, du bist böse“, interpretiert Jakob die Reaktionen der Behörden. Seit eineinhalb Jahren sorgt das Bündnis nun schon für Schlagzeilen, aber hat es auch etwas bewegt? 80 Prozent der Deutschen, heißt es in Herrmanns Film, seien für den Klimaschutz. Den Forderungen der „Letzten Generation“ dürften sich ebenfalls viele Menschen anschließen: Tempolimit auf den Autobahnen, Neun-Euro-Ticket, die Gründung eines Gesellschaftsrats, der das Ende der fossilen Brennstoffe plant. Die Ziele werden geteilt, der Weg jedoch nicht: 80 Prozent der Befragten verurteilen die Aktionen des Bündnisses. (Tilmann P. Gangloff)