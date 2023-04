Doku-Serie „Queertopia“ im HR: „Boomer, reißt Euch zusammen!”

Von: Moritz Post

Die Doku-Serie „Queertopia“ ist ein subtiles Plädoyer für Solidarität und gegenseitiges Zuhören. Sie schafft Raum für unzählige Stimmen aus der queeren Community und darüber hinaus.

Frankfurt - Die Filmreihe „Queertopia“, verfügbar in der ARD-Mediathek sowie donnerstags (22.30 Uhr) im TV-Programm des Hessischen Rundfunks, beginnt mit dem Statement eines lesbischen Pärchens: „Früher gab es dieses Wort noch gar nicht.“ Gemeint ist die Bezeichnung „queer“. Und Protagonist Lothar betont: „Wie ich mich bezeichne? Ich bin ein schwul lebender Mann. Nix anderes!“ Lothar ist anzumerken, dass er sein Geschlecht und seine Sexualität ganz eindeutig zuordnen möchte. „Ich bin nicht queer …“ Sein Partner Peter fällt ihm ins Wort: „Aber bist du nicht eigentlich bisexuell?“ Lothar fühlt sich offensichtlich ertappt.

In der Serie von Grimmepreis-Träger Marco Giacopuzzi wird schnell deutlich: Beim Thema Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft geht es rasant schnell um die Frage nach der eigenen sexuellen Identität und Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Community. Und es wird deutlich, dass sich unsere Gesellschaft im Umfeld dieser Identitätsfragen in einem rasanten Wandel befindet, den auch genau jene Menschen zu fürchten scheinen, die von progressiven Entwicklungen doch gerade profitieren sollen.

Doch Lothar, der der Generation der Baby Boomer zugeordnet werden kann, fürchtet, dass alte Positionen und Stellungen, die beispielsweise durch die Schwulenbewegung in den 1970er und 1980er Jahren erkämpft wurden, durch die queere Bewegung vereinnahmt werden, einstige Gewinne verloren gehen und deswegen alte Identitätsmodelle nicht mehr funktionieren könnten. Tenor: Hier die Schwulen, dort die Lesben. Das Leben abseits der heterosexuellen Mehrheit scheint vor der Jahrtausendwende binär gewesen zu sein. Was für ein Bullshit! Boomer, reißt euch zusammen!

Während auf dem Papier zahlreiche Programme gegen Queer-Feindlichkeit aufgelegt werden, nimmt die Diskriminierung von Menschen, die nicht cis-geschlechtlich und heterosexuell sind, auf der Straße und generell in der digitalen Öffentlichkeit zu. Auch weil jeder Stefan und jede Anette heute ihre unreflektierten Ängste von der Couch aus in die Kommentarspalte gießen können. Schafft es von diesem Schlag Mensch dann auch noch jemand, seinen Hintern von der Couch in die Öffentlichkeit zu bewegen, dann passieren Dinge wie in den USA, wo der Gouverneur Ron DeSantis, nach dem Entfernen von LGBTIQ-Themen aus den Schulbüchern und von den Lehrplänen sogar die reine Erwähnung dieses Spektrums verbieten will. Und ganz nebenbei steht im Raum, dass dieser Mensch tatsächlich Chancen besitzt, der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden.

Im Jahr 2023 scheint die queere Community weltweit so bedroht wie lange nicht. Doch Lothar erzählt in „Queertopia“ davon, dass er mit begrifflichen Zuschreibungen und einer geeinten LGBTIQ-Community unter dem empowernden Kampfbegriff „queer“ (früher ein schwulenfeindlicher Kampfbegriff, der als Eigenbezeichnung in das Gegenteil verkehrt wurde) nichts anfangen könne. Wie sehr kann man die eigenen Privilegien nicht sehen wollen? Wie sehr kann man ignorieren, dass die eigenen Kämpfe vor vielen Jahren der Solidarität von Menschen mit Privilegien in der Gesellschaft bedurften? War es für den Protagonisten von „Queertopia“ nicht selbst förderlich, als sich Privilegien zu Solidarität mit seiner Position gewandet haben und sein Kampf so sichtbar wurde?

In der Dokureihe „Queertopia - Struggles unterm Regenbogen“ begegnet das Publikum mehreren Personen, an deren Beispiel schnell deutlich wird, wie unnütz identitätspolitische Debatten (mitunter auch innerhalb des LGBTIQ-Lagers) sein können, wenn man diese nicht mit dem Blick auf die gesamte Gesellschaft führt. Und wieso die fortwährende Bereitschaft, sich selbst, die eigenen Positionen und Privilegien immer wieder zu hinterfragen, eine zwingend notwendige Bedingung ist, um die Diskriminierung von Menschen in der Gesellschaft aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität endlich zu beenden.

So wie die Schwulen- und Lesbenbewegung sich Akzeptanz und Sichtbarkeit in der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft erkämpft hat, treten nun andere von Diskriminierung betroffene Gruppen für ihre Rechte ein. Und während es viele Menschen gab, die in den 1970er Jahren Schwule und Lesben nicht auf der Bildfläche sehen wollten, sie unterdrücken wollten, so gibt es diese auch in den 2020er Jahren hinsichtlich der LGBTIQ-Community. Es ist also nur richtig, dass der HR und Marco Giacopuzzi sich der unzähligen Facetten der queeren Community annimmt und sichtbar machen.

„Queertopia“ ist ein subtiles Plädoyer für Solidarität und gegenseitiges Zuhören. Denn die Doku-Reihe schafft Raum für unzählige Stimmen aus der queeren Community und darüber hinaus. Die Auswahl der Protagonist:innen ist ausgewogen, aber nicht homogen. Mehrere Positionen werden gleichwertig präsentiert. Sie hinterfragen sich gegenseitig und streiten miteinander. Dadurch gibt „Queertopia“ keine inhaltliche oder gar politische Stoßrichtung vor. Einzig schwebt über allem die spürbare Wertschätzung des Regisseurs für jede:n einzelne:n seiner Protagonist:innen. Und das hat zur Folge, dass es konservativen Kommentator:innen offensichtlich schwerfällt, sich über „Queertopia“ in den erwartenden Mustern zu äußern. Zu diesem Meisterstück kann man Marco Giacopuzzi und dem Hessischen Rundfunk nur gratulieren. (Moritz Post)

Die vier Folgen von „Queertopia – Struggles unterm Regenbogen!“ sind in der ARD-Mediathek abrufbar. Der HR zeigt sie am 30. März, 6. April, 13. April und 20. April um 22.30 Uhr.