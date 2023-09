„Putins Oligarchen – Versteckte Milliarden in Europa“: Zwischen Luxusleben und Todesdrohung

Von: Harald Keller

Das Anwesen des ukrainischen Ex-Präsidenten Wiktor Janukowytsch im Norden von Kiew. © ZDF/Ligne de Front, 2022

Für seine Reportage „Putins Oligarchen – Versteckte Milliarden in Europa“ folgte der französische Investigativjournalist Vincent Prado den Spuren russischer Oligarchen durch ganz Europa.

Frankfurt - Seit diesem Jahr ist Finnland, einst Inbegriff von Neutralität wie sonst nur die Schweiz, Mitglied des Verteidigungsbündnisses Nato. Beinahe die gesamte östliche Landesgrenze Finnlands verläuft entlang russischen Territoriums. Die finnische Hauptstadt Helsinki und St. Petersburg liegen nur wenige Stunden Autofahrt auseinander. Eine russische Aggression Russlands im Norden Europas würde mit hoher Wahrscheinlichkeit Finnland einbeziehen.

Der Gedanke ist keine pure Spekulation. Im Rahmen seiner Recherchen über russische Oligarchen stieß der französische Investigativjournalist Vincent Prado auf die 20 Hektar große Insel Kotisaari, gelegen in einem Seengebiet im nördlichen Finnland. Der Zugang ist gesperrt und mit Sicherheitssystemen abgeschottet. Drohnenaufnahmen zeigen einen Hubschrauberlandeplatz, der nach militärischem Modell errichtet wurde. In den Bauanträgen wurde dieses kleine Detail ausgelassen.

Die Eintrittskarte nach Europa

Die Insel gehört Igor Kesaev, offiziell zypriotischer Staatsbürger. Tatsächlich ist er ein russischer millionenschwerer Waffenhändler, der unter anderem die russische Armee beliefert. Die zypriotische Staatsbürgerschaft hat er erschlichen. Sie steht ihm nicht zu, denn als russischer Oligarch unterliegt er den Sanktionen der Europäischen Union.

Kesaev ist nicht der einzige russische Milliardär, der sich in Zypern eingekauft hat. Zeitweilig war das ganz einfach: Wer auf der Insel mindestens 2,5 Millionen Euro investierte, bekam beinahe automatisch einen „Goldenen Pass“ und wurde damit EU-Bürger. Also wurde mal eben eine 2,5 Millionen teure Villa hingestellt, für Milliardäre nur ein bisschen Taschengeld, und die Eintrittskarte in die EU war gelöst.

Man findet die russischen Oligarchen überall. Sie besitzen teure Immobilien in London und unterhielten Luxusyachten in Biarritz. Die allerdings sind von Beschlagnahme bedroht, einige wurden rechtzeitig in die Türkei überführt, denn die Erdoğan-Regierung sanktioniert nicht.

Nicht-Regierungsorganisationen wie Transparency International verfolgen die dubiosen Finanzströme und versuchen die Drahtzieher hinter verschlungenen Unternehmensstrukturen mit einer Fülle von Briefkastenfirmen zu ermitteln.

Zypern ist beliebt bei russischen Oligarchen. Ihren Aufenthalt haben sie sich durch einen „goldenen Pass“ gesichert. © ZDF/Ligne de Front, 2022

Putins Statthalter in der Ukraine

Auch in der Ukraine gibt es unabhängige Kräfte, die sich mit den dortigen Oligarchen befassen. Sucht man nach der Quelle von deren Reichtum, gelangt man häufig nach Russland. Antonina Volkotrub vom Anticorruption Action Center in Kiew konnte nachweisen, dass Viktor Medvedtschuk eine russische Ölraffinerie weit unter ihrem regulären Wert erwerben konnte. Von dort bezog er Zahlungen in Millionenhöhe. Die investierte er in ukrainische Fernsehsender, denen er eine pro-russische Haltung verordnete. Ruslan Deynychenko von der Organisation „StopFake“ hat die Programme der Sender analysiert. Von hier stammen einige der Lügengeschichten, die in Deutschland von manchen Kreisen getreulich nachgebetet werden: dass die Ukraine von Nazis beherrscht werde, dass die Regierungsmitglieder Washingtons Marionetten seien. Inzwischen sind die Propagandamedien geschlossen. Medvedtschuk wurde festgenommen und gegen ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht.

Nach Russland zog es auch den früheren ukrainischen Ministerpräsidenten Wiktor Janukowytsch, nachdem er in einem demokratischen Prozess abgewählt worden war. Zurück blieben, wie bei Medvedtschuk, ungeheure Reichtümer. Vincent Prado erhielt die Gelegenheit, in den palastartigen Behausungen der beiden Milliardäre zu filmen. Sie sind bis hin zur Toilette mit Gold gespickt, mit Marmor und teuren Edelhölzern ausgekleidet, mit handgeknüpften Teppichen ausgelegt. Und Medvedschuk unterhielt auf seinem Grundstück einen mit Gold ausgekleideten luxuriösen Eisenbahnwaggon.

Gewagte Dreharbeiten

Prado kann auf der langwierigen und akribischen Detektivarbeit engagierter Rechercheure aufbauen, war aber auch selbst unterwegs, wie aus der französischen Originalversion noch deutlicher hervorgeht. Auf Zypern wird das Team bedroht, als es in einer russischen Siedlung filmt. Für Prado nichts Neues. 2018 wurden er und seine Übersetzerin Danara Ismetova trotz Akkreditierung in Kasachstan festgenommen. Nach internationalen Protesten wurde er gegen Zahlung einer Strafe – oder eines Lösegelds – freigelassen, bekam aber Arbeitsverbot.

Seine Reportage über die allesamt mit Wladimir Putin verbundenen russischen Oligarchen geriet so spannend wie informativ. Auch auf die seltsame Häufung von Todesfällen unter den Neureichen geht er ein. Wer bei Putin in Ungnade fällt, schwebt in Lebensgefahr. In einem Fall gelingt der Nachweis, dass ein angeblicher Selbstmord keiner war.

Störend an dem Beitrag ist nur, dass die deutsche, von 80 auf 58 Minuten gekürzte und neu geschnittene Fassung des französischen Originals mit einem übertrieben reißerischen, teils irreführenden Einstieg versehen wurde. Das erscheint völlig unnötig. Wer bei ZDFinfo oder in der ZDF-Mediathek einen solchen Beitrag sucht, muss nicht erst mit den suggestiven Methoden des Kommerzkinos geködert werden. (Harald Keller)

„Putins Oligarchen – Versteckte Milliarden in Europa“ Freitag, 1. September 2023, 11.30 Uhr, ZDFinfo und in der ZDF-Mediathek