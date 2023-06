Louis Klamroth: Der intellektuelle Bankrott der elitären Mitte

Post-Produktion #12

Louis Klamroth zeigt wieder einmal, dass er nicht in der Lage ist, „hart aber fair“ zu moderieren. Wieso hält die ARD noch an ihm fest?

Köln – Wie jeden Dienstag trendet bei Twitter der Hashtag #hartaberfair. Das ist für sich genommen nichts Ungewöhnliches. Beim Thema Rammstein und Till Lindemann sogar erwartbar. Doch diese Woche fällt ins Auge, dass sich die öffentliche Diskussion insbesondere um „hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth dreht. Und zwar völlig zu Recht!

Denn die Art und Weise, wie der Moderator die Diskussion leitet, bewegt sich auf dem Niveau der Vorrunde des Schüler:innen-Wettbewerbs „Jugend debattiert“. Die „hart aber fair“-Redaktion hatte die aus dem mittelhessischen Solms (Lahn-Dill-Kreis) stammende Stadtverordnete und Vorsitzende der lokalen Jungen Union (JU) Lisa Schäfer eingeladen.

Und Schäfer tat genau das, wofür man sie in die Runde geholt hatte, nämlich berichten, dass sie selbst noch nie Opfer körperlicher sexueller Belästigung wurde, um damit vom Ursprungsthema Rammstein dazu überzuleiten, dass sie sich „in Brennpunktstraßen“ in größeren Städten unwohl fühle, da dort „junge Männer, deren Sprache ich teilweise nicht einmal verstehe“ ihr Sprüche hinterherrufen würden.

„Hart aber fair“: Journalistin übernimmt Job von Moderator Louis Klamroth

Was das nun konkret mit der Causa Rammstein zu tun hat, bleibt unklar. Und Louis Klamroth ist auch nicht in der Lage, den Erfahrungsbericht von Lisa Schäfer umgehend einzufangen und in das Thema der Sendung einzuordnen. Denn dann hätte sich die Runde über das Verhalten von Männern in einer patriarchalen Gesellschaft streiten können, in der Frauen – egal ob bei Lindemann oder auf ominösen „Brennpunktstraßen“ – für Männer verfügbar zu sein haben.

„Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (r.) lauscht den Ausführungen seiner Gäste.

Zwar weiß Klamroth die von der JU-Kreisvorsitzenden beschriebene Situation noch unter die Bezeichnung „Catcalling“ einzuordnen. Doch anstatt auf Lisa Schäfers substanzloses Gerede einem „Gefühl der Unsicherheit“ aufgrund fremder Sprachen einzugehen und als rechte Rhetorik zu entlarven, stellt Klamroth die Frage: „Sprechen Sie kein Englisch?“

„Hart aber fair“: Klamroth eröffnet Shitstorm durch eigene Unfähigkeit Raum

Wenn man es mit dem Moderator halten möchte, könnte man dies bestenfalls als provokant gemeinte rhetorische Frage einordnen. Tatsächlich ist es aber die intellektuelle Bankrotterklärung des Louis Klamroth. Denn nicht er, sondern die mit in der Runde sitzende Journalistin Stefanie Lohaus (Missy Magazine) bringt die einordnende Bemerkung auf den Tisch, ob es sich denn beim Oktoberfest so viel anders verhält, als in den angeblichen „Brennpunktstraßen“ in deutschen Großstädten.

Doch da ist es schon zu spät: Wieder einmal eröffnet der „hart aber fair“-Moderator aufgrund seiner eigenen Unfähigkeit zur konsequenten Leitung einer Diskussionsrunde Raum für einen Shitstorm, bei dem auch wirklich die einfachsten Geister der rechten Blase zum Kulturkampf blasen können. Wieder ertönt das Lied, wonach im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeblich inhaltlich begründete und „unbequeme“ Wahrheiten verlacht und delegitimiert würden.

Klamroth Prototyp des überprivilegierten Millennials

Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass Klamroth eine derart schlechte Figur abliefert, die zur Folge hat, dass Hashtags in den Kreisen der Rechten trenden und die Kommentarspalten der Nachrichtenformate glühen. Die Produzent:innen der ARD müssen sich die Frage gefallen lassen, wieso sie weiterhin an Klamroth, dem Prototypen des überprivilegierten Millennials, festhalten.

Der Hamburger weist zwar den lückenlosen Lebenslauf eines elitären Overachivers auf, der sich nach dem Abitur gemeinnützig im Ausland engagieren durfte und danach an namhaften Privatunis studiert hat. Aber reicht das wirklich aus, um eine TV-Diskussion zur Primetime in der ARD zu moderieren? Zur Bundestagswahl 2017 hat Klamroth dann mit einem Freund zusammen den gemeinnützigen Verein „Diskutier mit mir“ gegründet, der mit großem medialen Echo eine App veröffentlichte.

Deutscher Fernsehpreis reicht nicht aus, um „hart aber fair“ moderieren zu können

Mit dem einen Vereinsvorstand und Klamroths Cousin Nikolaus wurde 2019 dann die Produktionsfirma K2H, die schon zwei Jahre später Umsätze in siebenstelliger Höhe haben sollte. Reicht ein solches Netzwerk aus, um eine TV-Diskussion zur Primetime in der ARD zu moderieren?

Louis Klamroth kam mit großem Netzwerk und Vorschusslorbeeren als Nachfolger von Frank Plasberg zur ARD. Doch in der Person Klamroth gibt sich die elitäre Mitte scheinbar Woche für Woche die Blöße, sich von Rechten als Echokammer benutzen zu lassen. Ein gutes Netzwerk, eine eigene Produktionsfirma und ein Deutscher Fernsehpreis reichen nun mal nicht aus, um „hart aber fair“ moderieren zu können. Dafür ist auch ein gewisses Können notwendig. Oder um es im Stile Klamroths zu fragen: „Können Sie nicht moderieren?“ (Moritz Post)

