Polnischer Film „Elefant“ im Kino – Landschaft mit Pferden

Von: Daniel Kothenschulte

Junge Männer in betörend schöner Landschaft. Foto: Salzgeber © Salzgeber

Gibt es in Polen queeres Kino? Kamil Krawczyckis „Elefant“ erzählt einen autobiographischen Heimatfilm.

Das Wort vom Genre-Kino hat seinen Ursprung in der Malerei. Dieselben Motive, die sich dort über Jahrhunderte als besonders verlässlich erwiesen hatten, effektvoll eine Leinwand zu füllen, bewährten sich schon im frühen Stummfilm, und sie tun es noch heute: Zwei junge Männer auf Pferden in einer betörend schönen Landschaft verwandeln das für 150 000 Euro produzierte Spielfilmdebüt des Polen Kamil Krawczycki zielsicher in großes Kino. Selbst wer noch nie im Tatragebirge gewesen ist und die polnischen „Highlands“ nicht kennt, bekommt hier Heimatgefühle, wenigstens nach dem Kino. Leichter Nebel weht über das Weideland und verwandelt die digitale Fotografie fast in ein romantisches Gemälde. Bildgestalter Jakub Sztuk steht hier in der großen Kameratradition dieses Filmlandes.

Ob dem jungen Filmemacher, als er sich entschloss, die Geschichte seines eigenen Coming-outs in der polnischen Provinz zu verfilmen, bewusst war, dass die Bilder wohl zwangsläufig aussehen würden wie die von „Brokeback Mountain“? Oder war es vielleicht umgekehrt? Spielte vielleicht schon Ang-Lees Klassiker hinein in seine eigene Lebenswirklichkeit, als diese geschah?

Auch in Polen war dieser Film 2006 zu sehen, der für die Etablierung eines queeren Mainstreamkinos enorm einflussreich bleiben sollte. Allerdings herrschten damals auch etwas liberalere Zeiten. Vielleicht braucht es gerade jetzt dort ein zweites „Brokeback Montain“.

Anders als das US-amerikanische Melodram begnügt sich Krawczycki mit einer knappen Handlungsskizze. Der junge Bartek (Jan Hrynkiewicz) rackert sich nach dem Fortgang von Vater und Schwester allein ab auf einem kleinen Gestüt, daneben jobbt er noch in der Dorfkneipe, um über die Runden zu kommen. Seine herrische Mutter wäre Grund genug, es den Landflüchtigen gleich zu tun, doch Bartek drängt es ganz im Gegenteil dazu, die unrentable Pferdezucht sogar noch auszubauen.

Als der ältere Nachbarssohn, der ebenfalls geflohen war, zurückkommt, um den Vater zu beerdigen, bekommt Barteks Utopie einen zusätzlichen goldenen Glanz: Beide beginnen eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, doch Dawid (Pawel Tomaszewski) ist skeptisch: Er sieht das größte Glück der Erde mitnichten auf den Rücken zahmer Pferde. Schlagartig ist die Homophobie der Spießer wieder erwacht, die ihn 15 Jahre zuvor vertrieben hat. Warum sollte man sich das antun. Bartek verliert seinen Job in der Kneipe, nur seine Großmutter hält tapfer zu ihm. Sie würde ihn auch lieben, sagt sie, wäre er ein Elefant.

Wäre dies ein mehr als zweistündiges Drama wie „Brokeback Mountain“, käme es an diese Stelle erst in Fahrt. Was würde wohl werden, wenn man der allgegenwärtigen Schwulenfeindlichkeit, die selbst der ebenfalls heimgekehrten Schwester nicht ganz fremd ist, in dem winzigen Dorf trotzte? Eine gewisse Wirtschaftsmacht könnte eine solche Unternehmung ja schließlich darstellen und den Spießern imponieren.

Interessant wäre es wohl auch, wenn uns der Film vermitteln könnte, warum Bartek das Leben dort überhaupt zu Anfang so erstrebenswert erscheint – einem elenden Kaff, wo man seine besten Gespräche wohl tatsächlich mit den Pferden führt. Hat nicht der Filmemacher selbst – und sei es nur, um seine Jugendgeschichte irgendwann in diesem Film zu erzählen – die Fliege gemacht und an Warschaus Wajda-Schule Film studiert?

Es war schon immer das Dilemma des klassischen Heimatfilms, der in der ungebrochenen Schönheit des Landlebens schwelgt, dass man ihn nur für ein konservatives Publikum bruchlos erzählen kann. Dies müsste eine deutlich rebellischere Geschichte werden, und es ist kein Trost zu sagen, immerhin sei das Erzählte wohl gewagt für Polen.

Immerhin förderte das polnische Filminstitut den Film, auch unter einer rechtspopulistischen Regierung. Es musste sich bei dem winzigen Budget allerdings auch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen – man hat dort ein spezielles Programm für „Microbudget-Filme“.

Überall in Europa werden derzeit die Möglichkeiten ultrabilliger Filme getestet als Alternative zu einer rein wirtschaftlich orientierten Förderung. Erst vor zwei Wochen erhielt beim Festival in Locarno ein deutscher, mit ähnlich geringem Aufwand in der Eifel gedrehter Film, Katharina Hubers „Ein schöner Ort“, zwei wichtige Preise.

Der Unterschied zu anderen europäischen Microbudget-Filmen, die derzeit bei Festivals Furore machen, ist, dass „Elefant“ die Freiheiten des kleinen Geldes nicht in künstlerische Freiräume investiert. Es ist ein formelhafter Genrefilm, das Genre heißt hier: queere love story. Erwartungen werden eher bedient als gesprengt. Schon nach seiner Festivalpremiere beim Breslauer Filmfestival „New Horizons“ im vergangenen Jahr wurde das Drama unter anderem in die USA verkauft. Auch dort wird man mit seinen eindrucksvollsten Szenen sofort etwas anfangen können. Sie zeigen zwei junge Männer auf Pferden in einer betörenden Landschaft.

Elefant. Polen 2022. Regie: Kamil Krawczycki. 93 Min.