Polizeiruf: Dann geht es nicht mehr weiter

Von: Sylvia Staude

Teilen

Ganz bestimmt wäre Inga eine gute Mutter. © MDR/Felix Abraham

Die Sonntagabend-Krimisaison startet mit dem außergewöhnlichen Polizeiruf „Du gehörst mir“.

Maximal unerschütterlich – dies dennoch mit Empathie – muss Magdeburgs „Polizeiruf 110“-Hauptkommissarin Doreen Brasch, Claudia Michelsen, diesmal sein. In einem Fall, den sie tatsächlich so beharrlich wie beherrscht verfolgen wird und in dem nicht nur eine Person zu Recht gefragt werden könnte: „Was stimmt mit Ihnen nicht?“

Da ist die junge Frau, Inga, die sich nach dem Tod ihres eigenen, erst ein paar Wochen alten Kindes ein Baby klaut. Da ist die alte Frau, die ihrer Tochter eine spektakuläre Kälte entgegenbringt. Nur rauchen möchte sie noch im Leben. Da ist der Stalker, der Macht haben will über Frauen – und wehe, sie trennen sich von ihm. Er hat beobachtet, wer mit Kind und Kinderwagen abgehauen ist, aber er sagt es seiner verzweifelten Ex-Freundin nicht. Die naturgemäß immer verzweifelter wird, je länger die Polizei erfolglos bleibt.

Khyana el Bitar, Buch, und Jens Wischnewski, Regie, eröffnen die neue Sonntagabend-Krimisaison mit einem durchaus spektakulären „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg, der sich auf zwei junge Frauen im seelischen Ausnahmezustand konzentriert. Inga, die beeindruckende Franziska Hartmann, hat angesichts eines nur für einen Augenblick unbeaufsichtigten Babys beschlossen: „Du gehörst mir“. Lana, die intensive Hannah Schiller, hat ihr Töchterchen nur einen Moment aus den Augen gelassen und verdächtigt sofort ihren manipulativen Ex-Lover Chris, Max Hemmersdorfer, der Entführung. Brasch braucht natürlich mehr als diesen Verdacht, um wenigstens mal die Wohnung von Chris durchsuchen zu dürfen.

Die Zuschauerin weiß es ohnehin schon besser, sieht sie doch, wie Inga das Baby versorgt (nervös, aber liebevoll). Wie die ausgebildete Krankenschwester aber außerdem ihren Nachbarn wegen einer harmlosen Bemerkung niederschlägt, fesselt, ablegt wie ein Möbelstück – ausgerechnet handelt es sich bei diesem Nachbarn, der ihr einfach nur mit dem Kinderwagen helfen wollte, um Kriminalrat Lemp. Aber was um Himmels willen soll sie nun nach dieser Kurzschlusshandlung mit ihm tun?

Lemp hat zudem bei Stalker Chris vor einiger Zeit eine sogenannte Gefährderansprache gehalten – die Zuschauerin kann also allemal finden, dass in „Du gehörst mir“ ein bisschen viele Zufälle zusammenkommen. Allerdings entwickelt sich die, hm, Beziehung zwischen der Baby-Diebin und dem von ihr so rüde und schmerzhaft festgehaltenen Kriminalrat ziemlich interessant zwischen seiner berechtigten Frage „Was stimmt mit Ihnen nicht?“ und einem gemeinsamen Singen-Summen von „Guten Abend, gute Nacht“ für das Kindchen einer anderen Frau. Väterlich rät Lemp, Inga solle sich doch therapeutische Hilfe holen. Er wird natürlich wissen, dass es dafür jetzt, dass es nach den gar nicht kleinen Straftaten ein bisschen spät ist.

Er versucht schon auch anderes, um sich bemerkbar zu machen; seltsamerweise scheinen aber in diesem zwar alten, jedoch offenbar so gar nicht hellhörigen Haus nur Inga und er eine Wohnung zu haben. – Und natürlich Gustav, der Kater, den Brasch versorgen soll, bis der Katzensitter zur Verfügung steht. Denn der Chef beginnt ein Sabbatical, will erstmal verreisen. Es ist die Erklärung dafür, dass ihn im Kommissariat zunächst niemand vermisst.

Recht kompliziert konstruiert und etwas überfrachtet ist „Du gehörst mir“, das schon, doch erscheint der radikale wie verwirrte Gemütszustand der jungen Frau, deren Baby mit sieben Wochen gestorben ist, das morgens tot im Bettchen lag, bald gar nicht mehr so befremdlich und überzeichnet. Sie hat keinen Plan, außer, ein Kind lieben zu können.

„Polizeiruf 110: Du gehörst mir“,

ARD, So., 20.15 Uhr.