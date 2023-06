Polizeiruf 110 „Paranoia“ im Ersten: Die Dinge, die sie nicht verhindern kann

Von: Sylvia Staude

Warum nur, warum muss es schon vorbei sein? Verena Altenberger als Bessie Eyckhoff. Foto: Bayerischer Rundfunk © BR/Amalia Film und Dragonbird Films/Sabine Finger

„Paranoia“: Der letzte, auch scherzende, doch verzweifelt düstere München-Polizeiruf mit Verena Altenberger.

Sechs Folgen nur, liebe Verena Altenberger, sechs Mal nur ein Münchner „Polizeiruf 110“ mit Ihnen als Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff – warum nur, warum? Weil der richtige Moment „zum Weiterziehen“ gekommen ist, wenn noch nicht alles „auserzählt“ wurde? So ein Statement von Ihnen zum Abschied auf daserste.de. In dem Sie die Figur der Oberkommissarin aber auch so schön und treffend ansprechen und beschreiben, dass man noch schnell Unterschriften sammeln möchte, Forderung: „Bessie muss bleiben“: „Du bist so herrlich sonderbar, du denkst in interessanten Bahnen und du nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Du bist freundlich zu den Menschen, du bist interessiert an alle diesen Lebensentwürfen da draußen und fühlst ehrlich mit den Menschen.“

Herrlich sonderbar und der ganze Rest ist Bessie Eyckhoff auch in „Paranoia“. Und wenigstens folgt sie nicht dem Beispiel ihrer Tatort-Kolleginnen aus Dortmund und Berlin und stirbt in den Armen ihres Partners – Stephan Zimmer als Dennis Eden, der so straight und bärenhaft gleichmütig ist, dass er die Oberkommissarin perfekt ergänzt hat. Aber so großartig „Paranoia“ ist, so nachtdunkel ist dieser Polizeiruf auch, so wenig Hoffnung lässt er übrig.

Ein Rettungswagen wird anonym zu einer Wohnung gerufen, dort finden Sanitäterin Sarah und Kollege Carlo, Marta Kizyma und Timocin Ziegler, tatsächlich eine durch Messerstiche schwer verletzte Frau. Auf der Fahrt werden sie in ein anderes Krankenhaus umgeleitet. Sarah findet das dann doch seltsam, das ist ihr noch nie passiert, sie möchte am nächsten Tag sehen, was aus der Frau geworden ist, ob sie lebt. Kerstin Schnabel? Nein, hört sie, eine Frau dieses Namens wurde nicht aufgenommen, nein, ein Irrtum ist nicht möglich. Einen Toten gibt es außerdem in dieser Nacht, er arbeitete in einer Frittenbude. Hier rätseln Eyckhoff und Eden, vor allem: Was soll denn das Motiv sein?

Martin Maurer und Claus Cornelius Fischer, Drehbuch, und Tobias Ineichen, Regie, haben zu diesem Zeitpunkt freilich auch schon Zweifel an der Glaubwürdigkeit Sarah Kants gestreut. Als ihr Kollege/ehemaliger Lebensgefährte nach ihr die Dachgeschosswohnung betritt, hat sie ein blutiges Messer in der Hand und beteuert, da sei gerade noch jemand gewesen. Sie behauptet, verfolgt zu werden. Sie läuft vor der Polizei davon. Verdächtig? Allemal. Eyckhoff und Eden wissen nicht, was sie glauben sollen. Aber Bessie gibt auf ihre vernünftige Art erstmal die Richtung vor: „Auch der Paranoiker hat Feinde.“

Ist aber vielleicht doch nur paranoid, hat Wahnvorstellungen? Dieser Fall ist zunächst doch ziemlich verwirrend. Er springt von Schauplatz zu Schauplatz, an verschiedenen Ecken wird Zweifel geschürt. Die Fäden werden aber am Ende zusammenkommen, Detail für Detail.

Ist wahr, was wir bis zur Einlieferung der Verletzten mit eigenen Augen gesehen haben? Allerdings sehen wir auch mit eigenen Augen, dass im Krankenhaus-Computer keine Kerstin Schnabel zu finden ist. Und Marta Kizyma zeigt alle (Nerven-)Schattierungen einer Frau, die ihren Job als Sanitäterin ruhig und gut macht, die schon einen Augenblick später durchdreht, weil ihr Freund nun ihr Ex-Freund sein will und eine Neue hat. Später sitzt sie neben der freundlichen Oberkommissarin und sagt: „Man ist ja ganz ausgeliefert, wenn man liebt“. Ob das die Kommissarin kennt? Ja, sagt diese, aber nicht so. Will sagen: So die Kontrolle verloren wie du habe ich noch nicht. (Nicht mal mit einer Messerwunde im Oberschenkel, könnte sie ergänzen.)

Indessen die Zuschauerin bibbert und mal so rum, mal anders rum tippt, machen die Ermittelnden mit Besonnenheit, was zu machen und zu recherchieren ist. Ein altes Videoband spielt eine Rolle, darauf eine Folterszene. Eine Tarnfirma, angeblich verkauft sie Mähroboter, spielt eine Rolle. Eyckhoff erhält Erste Hilfe von einem Typen, der lässig sagt: „Ich war im Krieg, Lady“. Eyckhoff fällt beinah von einem Gerüst, Kollege Eden kann auch nicht retten, die Feuerwehr muss kommen. Da haut Verena Altenberger nochmal so grandiose Bessie-Sätze raus: „Ich sterb’ fast und alles, was ich seh, ist ein Toaster. Wie erbärmlich ist das bitte.“

Der München-Polizeiruf „Paranoia“ ist alles andere als erbärmlich. Und nie werden wir vergessen, wie Bessie Eyckhoff am Ende aus einem Fenster in die Nacht blickt. Wie eine Frau, die schlimme Dinge gesehen hat, die schlimme Dinge nicht verhindern konnte, so dass sie nun leider den Beruf wechseln muss.

„Polizeiruf 110: Paranoia“,

ARD, So., 20.15 Uhr.