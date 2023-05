„Pocher und Papa auf Reisen“: Chauvinismus auf RTL mit Kalkül

Von: Moritz Post

Egal wo Oliver Pocher im deutschen Fernsehen auftaucht, findet eine Infantilisierung des TV-Programms statt. Das gilt besonders für RTL.

Frankfurt am Main – Es geht immer weiter: Oliver Pocher wird seit Jahren in der deutschen TV-Landschaft wahlweise als Gast in einer Talkshow oder gemeinsam mit seiner Frau als Kandidat in Spielshows herumgereicht. Am Dienstagabend kehrte der Hannoveraner Komiker zur Primetime bei RTL mit der vierten Ausgabe Doku-Soap „Pocher und Papa auf Reisen“ zurück. Dort kann das Publikum Pocher und seinem Vater Gerhard dabei zuschauen, wie die beiden die iberische Halbinsel erkunden.

Doch die Zuschauer:innen bekommen statt eindrücklicher Bilder von Spanien und Portugal die geballte Ladung Oliver Pocher dargeboten. Und die besteht in der wirklich nicht zu ertragenden Mischung aus Bildern vom Urlauber Oliver Pocher, der seine Umgebung mit schlechten Späßen bewitzelt, unterbrochen vom Interview-Gast Oliver Pocher, der sich ausschließlich darauf verlegt, chauvinistische Witze über das Alter seines Vaters zu machen, kommentiert von der Off-Stimme Oliver Pocher, in der Alterschauvinismus und niveaulose Komik die vollendete Symbiose eingehen – Egomane Pocher.

Oliver Pocher: Mit größtem Wohlwollen in die Kategorie „doof aber lieb“ einzuordnen. © IMAGO/Christoph Hardt

Oliver Pocher mit Papa auf Reisen: Der Versuch, einen guten Aspekt der Show zu finden

Schalten wir also nach nicht einmal 20 Minuten „Pocher und Papa auf Reisen“ ab und geben uns die Mühe, wenigstens einen einzigen guten Aspekt an der Show zu finden. Man könnte den Versuch unternehmen, aus Oliver Pochers oberkörperfreien Auftritten eine Art Engagement für die Präsenz von durchschnittlich beziehungsweise normal gebauten Körpern in der deutschen Medienlandschaft abzuleiten. Oliver Pocher als tölpelhafter Normalo im Gegensatz zu einer Armada von durchgestylten Bodypositivity-Hochglanz-Instagram-Accounts mit Sepia-Filtern, Pflanzen in Makramee-Aufhängungen, Affiliate-Links und den passenden Rabattcodes dazu. Doch auch das funktioniert nicht.

Denn Pocher ist jener Typ Kleinstadt-Prolet, der den Sommer herbeisehnt, um im Park ungefragt seinen nackten Oberkörper präsentieren zu können. Und deswegen tut der dies natürlich auch mit größter Selbstverständlichkeit zur Primetime in der bundesweiten Fernseh-Öffentlichkeit. Mit größtem Wohlwollen könnte man das ja fast noch in die Kategorie „doof aber lieb“ einzuordnen. Doch der Moderator ist nicht nur einmal mit sexistischen und diskriminierenden Äußerungen – gerade wegen der oberflächlichen Erscheinung von Personen – aufgefallen. Während seiner gemeinsamen Show mit Harald Schmidt hat er schließlich von einem ganz Großen des misogynen Witzes gelernt.

Oliver Pocher bei RTL: Intellektuelles Niveau unter dem der „Bachelorette“-Kandidaten

Das geistige Niveau, das Harald Schmidt zuweilen an seinen seltenen guten Tagen zu zeigen wusste und bis heute weiß, hat sich auf die Auftritte und Aussagen von Oliver Pocher nicht übertragen. Diese bewegen hinsichtlich ihres intellektuellen Niveaus im Durchschnitt unter denen der meisten „Bachelorette“-Kandidaten. Und diesen Herren muss man an dieser Stelle doch ehrlich und hoch anrechnen, dass sie sich bei der Aufzeichnung zumeist beim Balztanz in subtropischem Klima befinden und im Gegensatz zu Oliver Pocher bei der Aufzeichnung von Interviews in der Regel schon 15 Bier auf dem Kessel haben.

Egal wo Oliver Pocher im deutschen Fernsehen auftaucht, findet eine Infantilisierung des TV-Programms statt – und das seit den 2000er Jahren. Eine künstlerische Weiterentwicklung ist bei dem Hannoveraner mit Kaulauern der Güteklasse Tommy Jaud seither nicht festzustellen. Das Repertoire ist seit jeher beschränkt und Pochers prolliges Gehabe auf Kosten dritter und insbesondere auf Kosten von Frauen kein wiederkehrender Zufallstreffer, sondern rücksichtsloses Kalkül eines TV-Egomanen mit einem einzigen guten Witz.

Früher traten deutsche Schlagersänger wie One-Hit-Wonder Rex Gildo („Fiesta Mexicana“) im Herbst ihrer Karriere in Baumärkten in Celle und Möbelhäusern in Bad Vilbel auf. Schade, dass Oliver Pocher („Schwarz und Weiss“) dieser krönende Karriere-Abschluss bisher nicht vergönnt war. Wir würden ihm den Ruhestand gönnen und wünschen. (Moritz Post)