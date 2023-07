Netflix-Thriller „Paradise“: „Geh doch zu AEON!“

Von: Marc Hairapetian

Ewige Jugend mittels Lebenszeittausch? Trotz Schwächen wirft der seit dem 27. Juli bei Netflix gestreamte Near-Future-Thriller „Paradise“ gedanklich herausfordernde Fragen auf.

Frankfurt - Manchmal zählt der Prophet im eigenen Lande doch etwas. Die Synopsis des Netflix-Near-Future-Thrillers „Paradise“ liest sich wie eine dystopische Variante von Michael Endes international erfolgreichen Roman „Momo. Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“ (1973). Dieser wurde bekanntlich ebenfalls mehrfach verfilmt, am gelungensten 1975 in der Fernsehserie „Lemmi und die Schmöker“ (Folge „Geh doch zu Momo!“ mit Léonie Thelen in der Titelrolle). Doch hier kämpft kein kleines Mädchen mit ihren Freunden - einem Straßenkehrer, einem Fremdenführer und einer Schildkröte - gegen die Grauen Herren, sondern ein zuerst linientreues Paar gegen einen milliardenschweren Pharmakonzern, der einem eine klimafreundliche und von gesundheitsbewussten Lifestyle dominierte Welt für alle nur vorgaukelt, in Wirklichkeit aber knallharte, monokapitalistische Interessen für eine elitäre Minderheit verfolgt.

„Lebenszeit gegen Geld!“, lautet die Devise von AEON. Als einst von Experten noch belächeltes Biotech-Start-up hat man mittlerweile den Markt unter Kontrolle und mehr Macht als alle Regierungen dieser Welt zusammen. Denn durch eine Methode zur Übertragung mittels DNA-Matches von einer Person auf die andere kann man Lebenszeit hin und her tauschen! In dieser vermeintlichen Idylle, in der sich die Reichen also tatsächlich (fast) alles kaufen können, führen Max (Kostja Ullmann) und Elena (Marlene Tanczik) ein geradezu perfektes Leben, bis sie nach einem Wohnungsbrand unerwartet mit Versicherungsansprüchen konfrontiert werden, die sie nicht bezahlen können. Um die Schulden zu begleichen, muss die junge Frau laut gerichtlichem Beschluss eine „Zeitspende“ von 38 Jahren leisten.

SciFi-Drama „Paradise“ nimmt vor allem am Ende an Fahrt auf

Nun stehen beide, die eine Familie mit eigenen Kindern gründen wollten, vor den Trümmern ihres gemeinsamen Lebens. Doch Max, der selbst lange mit großer Begeisterung für AEON gearbeitet hat, um mögliche Spender*innen davon zu überzeugen, dass sie ihre Lebenszeit gegen Geld eintauschen sollen, gibt nicht auf. Verzweifelt wendet er sich direkt an Konzernchefin Sophie Theissen (Iris Berben). Aber trotz seiner Bitten wird Elena schon bald ein Großteil ihrer verbliebenen Lebenszeit entzogen. Nach ihrer extremen Alterung möchte die resignierte Frau (inzwischen gespielt von Corinna Kirchhoff) nichts anderes, als sich mit ihrer neuen Lage zu arrangieren. Aber als Max von einem im Untergrund agierenden Arzt in Litauen Kenntnis erlangt, der Zeittransfer-Operationen durchführt, setzt er alles daran, diesen aufzusuchen und die verlorene Lebenszeit seiner Frau zurückzuholen. Dabei schreckt er auch nicht vor Gewaltanwendung und der Entführung von Sophie Theissens Tochter Marie (Lisa-Marie Koroll) zurück, obwohl diese mehr versehentlich geschieht: Er hält sie nämlich für die verjüngte Sophie (verkörpert nun Alina Levshin).

Nach einem packenden Auftakt und etwas Leerlauf im Mittelteil nimmt das von Regisseur Boris Kunz („Hindafing“, 2017 - 2019; „Breaking Even“, 2020) meist routiniert, manchmal zu konventionell inszenierte SciFi-Drama vor allem am Ende an Fahrt auf. Die Chemie zwischen Kostja Ullmann („Mein Blind Date mit dem Leben“, 2017) und der wesentlich älteren Corinna Kirchhoff (von „Theater heute“ 1996 zur „Schauspielerin des Jahres“ gewählt) stimmt mehr als mit Marlene Tanczik. Die Wandlung vom völlig konformen Staats- und Konzerndiener zum Rebellen, ja, Terroristen würde der 38-jährige Hamburger Akteur glaubhaft verkörpern, wenn da nicht die etwas banalen Dialoge wären. So muss er zu Beginn gegenüber Tanczik nur Durchhalteparolen wie „Das schaffen wir schon!“ von sich geben, während er in der durchaus faszinierenden Schlusssequenz als Off-Kommentator unnötig viel zu erklären versucht: „Jemanden Zeit abzukaufen, bedeutet ihm das Leben zu nehmen. Das weiß ich jetzt. Ich war Teil des Systems. Solange AEON existiert, solange illegale Transfers existieren, existiert auch diese Ungerechtigkeit. Jetzt ist die Zeit zu kämpfen. Wenn nicht für uns, dann für unsere Kinder.“ Dies ist aber nicht sein Fehler, sondern eine Schwäche des Drehbuchs von Simon Amberger, Peter Kocyla und Regisseur Boris Kunz.

„Paradise“ Besetzung Kostja Ullmann, Iris Berben, Marlene Tanczik, Corinna Kirchhoff, Lorna Ishema, Lisa-Marie Koroll, Numan Acar, Haley Louise Jones, Lisa Loven Kongsli, Alina Levshin Regie Boris Kunz Drehbuch Peter Kocyla, Boris Kunz, Simon Amberger Kamera Christian Stangassinger Szenenbild Josef Brandl, Marc Bitz Kostüm Bettina C. Proske Schnitt Max Fey Musik David Reichelt, Martha Bahr

Iris Berben spielt in „Paradise“ groß auf

Groß auf spielt hingegen Iris Berben als Sophie Theissen. In der besten Szene von „Paradise“ (nicht zu verwechseln mit der italienischen Fernsehserie aus dem letzten Jahr) steht sie im Zentrum einer an Apple Events erinnernde Präsentation: Als CEO von AEON und zugleich Entwicklerin des Systems steckt sie als leidenschaftliche Wissenschaftlerin, die über Leichen geht, einen großen Teil der Gewinne direkt in die Weiterentwicklung der Technologie, um den Zeittransfer zu vereinfachen. Das Publikum in einem riesigen Saal bekommt das Unternehmen und den Prozess dabei von ihr persönlich vorgestellt - und somit auch der Zuschauer vor dem Smart TV oder Laptop. Wenn sie das Goldene Zeitalter der „ewigen Jugend“ heraufbeschwört und zugleich eine neue Stiftung vorstellt, die allen Nobelpreisträger*innen umsonst zusätzliche Lebensjahre verschaffen soll, ist das visuell aufregender gestaltet, als all die etwas einfallslosen Action-Szenen zusammen. Die mittlerweile 72-Jährige ist auch aufgrund ihrer alterslosen Schönheit perfekt für den Part der skrupellosen Geschäftsfrau. Die einstige Sex-Bombe aus der Comedy-Kultserie „Zwei himmlische Töchter“ (1978), wo sie zusammen mit Ingrid Steeger ein weibliches Traumpaar abgab, hat sich längst zur vielschichtigen Charakterdarstellerin gewandelt und auch eine beachtliche Alterskarriere hingelegt. Man denke nur an ihr Mitwirken in Ruben Östlunds 2022 mit der Goldenen Palme von Cannes und dem Europäischen Filmpreis ausgezeichneten Tragikomödie „Triangle of Sadness“. Ihre Sophie Theissen hat keine humorvollen Züge. Als weibliche Antwort auf Elon Musk ist sie weniger skurril als der Silicon-Valley-Star, aber dafür auf bedrohliche Weise überzeugend. Gut besetzt sind beim im Wortsinn düsteren Noir-Thriller auch die Nebenrollen: Lorna Ishema („Hyperland“, 2021; „Der Überfall“, 2022) und Numan Acar („The Cut“, 2014; „Homeland“, 2014 - 2020) spielen ein ungleiches Söldner-Pärchen der Privatarmee von AEON. Während er irgendwo noch ein Gewissen hat, regt es sich bei ihr erst, als es eigentlich zu spät ist. Doch sie hat einen umwerfenden Abgang, der hier nicht vorweggenommen werden soll.

Auf die Frage „Würden Sie Ihre eigene Lebenszeit für Geld verkaufen oder hätten Sie Verständnis für Menschen, die das täten?“, haben die Akteure unterschiedliche Antworten: Während Kirchhoff nur ein entschiedenes „Niemals!“ von sich gibt, erklärt Berben ihr Veto: „Dass es für einen Menschen einen Zeitpunkt geben kann, der solche Gedanken zulässt - weil sie oder er finanziell am Abgrund steht, perspektivlos ist oder unheilbar krank – ist traurig und zynisch zugleich, da gibt es in der Welt noch viel zu tun! Ich selber hänge so sehr am Leben, dass ich mir nicht vorstellen kann, auch nur eine Minute davon wegzugeben.“ Ullmann begründet seine Ablehnung ebenfalls differenziert: „Ich persönlich würde meine Lebenszeit nicht für Geld verkaufen. Aber mir ist bewusst, dass ich mich in einer privilegierten Lage befinde. Da aber ein großer Teil der Weltbevölkerung in extremer Armut lebt, gibt es sicher genug Menschen, die das als Ausweg sehen würden, um ein für sie besseres Leben führen zu können.“ Und auch Marlene Tanczik lässt sich ein Hintertürchen beim Lebenszeittausch auf: „Eine erfüllte Lebenszeit ist für mich das Kostbarste, was wir besitzen. Aber ich kann mir schon Ausnahmesituationen vorstellen, in denen es nötig sein könnte, auf diese Möglichkeit zurückzugreifen.“

„Paradise“ wirkt manchmal wie eine ausgedehnte Episode der Netflix-Anthologie-Serie „Black Mirror“

Eine „Möglichkeit“, die Altersforscher Dr. Frank Berner vom Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA) ausschließt: „Die Übertragung von Lebenszeit von einem Menschen zu einem anderen Menschen, wie wir es in ‚Paradise‘ sehen, wird es so niemals geben. Das ist reine Science-Fiction. Aber irgendwann wird es vielleicht Methoden geben, mit denen man das Leben eines Menschen um einige Jahre verlängern kann, die sich aber nur sehr Reiche leisten können. Aber auch die Superreichen werden nicht unsterblich werden. Selbst 150 Jahre alt zu werden, ist derzeit noch schwer vorstellbar.“ Aber man könnte vielleicht bereits Ersatzorgane mit dem 3-D-Drucker herstellen, wie Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky glaubt. Dazu Dr. Berner: „Wenn die Medizin sich so weit fortentwickelt, dass eine Organtransplantation von Mensch zu Mensch kein riskanter Eingriff mehr wäre, könnte es manchen Menschen in den Sinn kommen, sich auf diese Weise körperlich zu verjüngen, etwa mit einem jüngeren Herzen. Aber natürlich müssen diese Organe auch irgendwo herkommen. Da wären wir dann wieder bei diesem schrecklichen ‚Paradise‘-Szenario: Wenn dafür genug Geld geboten würde, würde es dann vielleicht auch Menschen geben, die in größter Not ihr junges Herz gegen ein älteres Herz eintauschen - oder denen unter brutalem Zwang keine andere Wahl bleibt?“

Gute Fragen. „Paradise“ wirkt manchmal wie eine ausgedehnte Episode der Netflix-Anthologie-Serie „Black Mirror“ (seit 2011). Es drängt sich auch eine Analogie zu „In Time - Deine Zeit läuft ab“„ mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried in den Hauptrollen förmlich auf. In dem Film aus dem Jahr 2011 wird allerdings schon eine fortgeschrittenere Zeittransfer-Technologie abgehandelt, bei der die Lebenszeit das Geld als Währung vollständig abgelöst hat. Wie dem auch sei, heißt es hoffentlich nie „Geh doch zu AEON!“. Bei all seinen Schwächen bietet „Paradise“ doch über weite Strecken gedanklich herausfordernde Unterhaltung und Diskussionsstoff. Welcher deutsche Science-Fiction-Film der letzten Jahre kann das ansonsten von sich behaupten? (Marc Hairapetian)