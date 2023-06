Nippon Connection in Frankfurt: Carmen kehrt heim

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

„Carmen Comes Home“, Japans erster Farbfilm (1951). Foto: Nippon Connection © Nippon Connection

Das Frankfurter Festival Nippon Connection feiert zum 23. Mal das spannendste Filmland der Welt.

Es gibt wenige deutsche Filmfestivals, die international eine solche Ausstrahlung haben wie Nippon Connection in Frankfurt. Nirgendwo außerhalb seines Heimatlandes lässt sich das japanische Kino so umfassend verfolgen, und wenn man ehrlich ist, gibt es auch wenige Filmländer, die diesen Aufwand jährlich aufs Neue lohnen.

Andere Filmnationen hatten ihre großen Epochen, in denen sie das Weltkino bestimmten. Dann aber gerieten sie in Krisen, die meist ein gespaltenes Verhältnis zwischen Kunst und Unterhaltung zurückließen. Das deutsche Kino kann ein Lied davon singen. Natürlich wünschen wir uns auch irgendwo auf der Welt ein ähnliches Festival des deutschen Films (ein paar gibt es, veranstaltet vom Goethe-Institut). Aber es machte höchstwahrscheinlich weniger Spaß.

Das japanische Kino hat nie aufgehört, Unterhaltung mit Kunstanspruch zu produzieren, unabhängig von seinen aufregend radikalen Avantgarden. Auch das Genrekino blieb hier immer innovativ, und in der ureigenen japanischen Filmform, dem Anime, findet all das zusammen. Auch in seiner 23. Ausgabe feiert das Frankfurter Festival genau diese Mischung ohne den Finger auf das eine oder das andere zu legen.

Früher dran als Cannes

Die Weitsicht der Macherinnen und Macher von Nippon Connection zeigte sich gerade in Cannes, als Koji Yakusho für seine Rolle in Wim Wenders’ „Perfect Days“ ausgezeichnet wurde. Hier bekam er schon 2017 den Ehrenpreis. Mit dem neuen „Nippon Rising Star Award“ institutionalisiert man jetzt gewissermaßen die Entdeckerfreude. Preisträgerin ist die Schauspielerin Toko Miura, die in der Hauptrolle von Ryusuke Hamaguchis Oscar-Gewinner „Drive My Car“ weltweite Bekanntheit erlangte. Als Sängerin hatte sie allerdings schon seit 2019 ein Millionenpublikum durch den Soundtrack von Makoto Shinkais romantischem Anime „Weathering with You“.

Der Erfolg von Hamaguchis Filmen ist ein Beispiel dafür, wie es im japanischen Film immer wieder gelingt, erzählerische Konventionen aufzubrechen ohne das breite Publikum abzuhängen. Es ist ein ebenso literarisches wie visuelles Kino, das eine zärtliche Nähe zur Wirklichkeit pflegt.

Dem Anime ist beim Festival traditionell eine eigene Sektion gewidmet. Wenige Wochen vor dem mit Spannung erwarteten japanischen Kinostart von Hayao Miyazakis Abschiedswerk „How Do You Live“ ist eine seiner ersten Filmarbeiten zu sehen, die Fernsehserie „Future Boy Conan“. Lange war diese postapokalyptische Saga um einen kleinen Jungen und seine weltrettenden Freunde nur in schlechten Kopien zugänglich, nun gibt es eine restaurierte Fassung (neben der Originalfassung am Donnerstag auch in deutscher Synchronisation). Zu den spektakulärsten neuen Animes zählt Kotono Watanabes „Gold Kingdom and Water Kingdom“ über die friedensstiftende Liebe zweier Königskinder.

Das dauerhafte japanische Filmwunder ist untrennbar von seiner Geschichte. Wo es schon in der Stummfilmzeit eine weltweit beachtete Avantgarde gab wie etwa in Ozus hinreißendem Frühwerk „Ich wurde geboren aber“. Wo nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite klassische Periode einsetzte, die uns all die kanonischen Meisterwerke bescherte. Und dann, in den 60er Jahren, eine Neue Welle folgte, die wirklich ihren Namen verdiente.

Aus Schmalfilmzeiten

Im Programm erinnert Kazuya Konakas autobiografischer Spielfilm „Single8“ an den enormen Einfluss der Schmalfilmszene auf das junge japanische Kino der 70er Jahre. 1978 organisieren sich einige Schüler eine 8mm-Kamera, um ihr eigenes Science-Fiction-Epos zu drehen. Analoges Filmmaterial läuft in der Retrospektive. Sie gilt mit Keisuke Kinoshita einem der Großmeister aus der zweiten klassischen Periode des japanischen Kinos. Wie seine Zeitgenossen Mikio Naruse und Yasujiro Ozu widmete er sich immer wieder den Konflikten zwischen Moderne und Tradition in der Nachkriegsgesellschaft. Seine zärtlichen Filme vermitteln behutsam die moralischen Grundlagen des Neuanfangs.

Und zeigen sich auch ästhetisch gleichermaßen klassisch wie modern: Mit „Carmen Comes Home“ drehte er 1951 den ersten japanischen Farbfilm. Ein kleines Dorf erwartet darin die Rückkehr einer seiner Töchter, die in Tokio zum Bühnenstar geworden ist. Dass sie tatsächlich in einem Nachtclub reüssierte, bietet dem Filmemacher Gelegenheit, seinen Lieblingskonfliktstoff auszubreiten. „Cityscapes and Countrysides“ heißt dann auch der thematische Schwerpunkt dieser Festivalausgabe. Das kontrastierende Leben in Stadt- und Land, die Durchdringung von Moderne und Tradition gehört bis heute zum Faszinosum des japanischen Films.

Nippon Connection. Filmfestival in Frankfurt, bis 11. Juni. nipponconnection.com

„Gold Kingdom and Water Kingdom“. Foto: Nippon Connection © Nippon Connection