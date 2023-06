Nippon Connection: Der Geschmack der Freiheit

Von: Baha Kirlidokme

Lina Arashi als „Sarya“ in Emma Kawawadas Drama „My Small Land“. © sayuri suzuki/gaga

Die 23. Nippon Connection zeigt die Vielschichtigkeit des japanischen Kinos. Im Fokus: Frauen und andere Außenseiter:innen der Gesellschaft.

Tolle Musik, leckeres Essen und natürlich auch großartiges Kino. Das Programm der 23. Nippon Connection in Frankfurt ließ nichts zu wünschen übrig. Neben dem Kinoprogramm gab es auch Workshops, Live-Acts und sogar einen Stand für das beliebte Kartenspiel „Yu-Gi-Oh!“, an dem sich Spielerinnen und Spieler duellieren konnten. Das Kinoprogramm zeigte Kurz- oder mittellange Filme von Newcomern, aufwendige Produktionen und auch Animes. So war sowohl für die, denen das japanische Kino schon vertraut ist, als auch für neue Interessierte ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Neben beliebten Animes wie „Future Boy Conan“ oder Tipps wie „The Deer King“ erfreute sich auch der Zeichentrickfilm „Lonely Castle in the Mirror“ des beliebten Regisseurs Keiichi Hara eines großen Publikumszulaufs. In dem Film, basierend auf dem gleichnamigen Roman, trifft eine Gruppe Außenseiterinnen und Außenseitern aufeinander, die in einem mystischen Schloss ein Rätsel lösen muss.

„Mountain Woman“ von Takeshi Fukunaga entpuppt sich als eine großartige Geschichte über die Hungersnot im späten 18. Jahrhundert des feudalen Japans. Ein Portrait über eine zutiefst traditionelle Gesellschaft, aus der vor allem Frauen keinen Ausweg haben. So auch Rin. Sie, ihr Vater und ihr Bruder leben außerhalb der Dorfgemeinschaft.

Eines Tages stiehlt ihr Vater eine Ration Reis und fliegt auf. Rin nimmt die Schuld jedoch auf sich und flieht in die Berge, wo sie den „Mountain Man“ kennenlernt, der seit Jahren abgeschnitten von der Gesellschaft lebt. Während sie zum ersten Mal mit Freiheit in Berührung kommt und ihr Leben genießt, sollen die Männer im Dorf eine Tochter nach der anderen opfern - sofern sie Jungfrauen sind, um den Wettergott zu besänftigen. Durch den langen Frost können die Felder nämlich nicht gedeihen.

Regisseur Fukunaga war die weibliche Perspektive für diesen Film besonders wichtig. „Als ich wusste, dass die Hauptrolle weiblich ist, habe ich Ikue Osada als Co-Writerin dazu geholt“, sagte er im Anschluss der Vorführung.

Ein weiteres Highlight war der emotional überwältigende Film „My Small Land“. Mit ihrem Regie-Debüt hat Emma Kawawada mit Leichtigkeit dem ein oder anderen Zuschauenden das Wasser in die Augen getrieben. Dafür gesorgt hat auch Hauptdarstellerin Lina Arashi. Die während den Dreharbeiten 16-Jährige spielt im Film Sarya. Für das Modell das Debüt als Schauspielerin.

Sarya lebt mit ihren beiden jüngeren Geschwistern und ihrem Vater in Japan. Eigentlich führt sie ein glückliches Leben, doch Freizeit hat sie keine. Sie ist eine fleißige Vorzeigeschülerin und hat den Badminton-Club aufgegeben, um nach der Schule in einem kleinen Supermarkt zu arbeiten. Abends hilft sie der kleinen kurdischen Community mit Übersetzungsarbeiten.

Sarya ist Kurdin. Als sie fünf Jahre alt war, sind ihre Eltern mit ihr aus der Türkei geflohen, nachdem ihr Vater wegen der Teilnahme an einer Demonstration für die Rechte der kurdischen Bevölkerung gefoltert wurde. Ihm droht dort Gefängnis. Ihre Mutter stirbt später. Niemand weiß, dass Sarya Kurdin ist. Sie erzählt den Leuten, sie komme aus Deutschland. Ihre Identitätskrise, Realität für viele Menschen mit Migrationshintergrund, wird auch in der Familie deutlich. Kurdisch spricht sie nicht. Mit ihrem Vater und anderen Kurd:innen spricht sie türkisch. Saryas Geschwister haben beide Sprachen nie gelernt. Sie sprechen japanisch.

Dann kommt der Schock. Das Quartett sitzt wie gelähmt im kleinen Büro eines Beamten. Das Asylgesuch des Vaters wurde abgelehnt, die Familie verliert ihren Aufenthaltsstatus. Ab dem Punkt bricht Saryas Leben Schritt für Schritt zusammen.

Sie verliert ihren Job, da sie ohne Visum nicht arbeiten darf. Zuvor kommt ihr Vater in Abschiebehaft, da er ohne Visum beim Arbeiten auf einer Baustelle erwischt wird. Trotz Spitzenleistungen in der Schule wird Saryas Bewerbung an der Universität abgelehnt, da sie ein gültiges Visum benötigt. Als ihr Vermieter die Familie aufgrund ausbleibender Miete rauswerfen will, lässt sie sich für einen kurzen Moment der Verzweiflung zur Prostitution überreden.

Der Film wurde im vergangenen Jahr bereits auf der Berlinale gezeigt und mit positiven Reaktionen überhäuft. Wichtiger ist Regisseurin Kawawada aber auf die Situation der mehr als 2000 in Japan lebenden Kurdinnen und Kurden aufmerksam zu machen, sagt sie im Anschluss an die Vorführung.

Bemerkenswert ist auch die Rolle des Sota, gespielt von Daiken Okudaira. Der schüchterne Junge fühlt sich offensichtlich zu Sarya hingezogen und umgekehrt. Er ist höflich, zuvorkommend, hilfsbereit, denkt wie Sarya an die Menschen um sich herum und überschreitet keine Grenzen. Die Rolle ist als ein positives Vorbild für junge Männer geschrieben, könnte man meinen. Aber auch für die Filmbranche. Ein Beispiel dafür, dass männliche Charaktere auch ohne toxische Machismen geschrieben werden und deshalb erst recht liebenswert sein können.

Etwas, das dem Regisseur Hideo Jojo mit „Thorns of Beauty“ nicht ganz zu gelingen vermag. In dem Film wird die junge Tänzerin Riko, die seit kurzem mit dem Fotografen Kentaro zusammen ist, von dessen Ex-Freundin Momo angesprochen. Sie hat Sorge, dass Kentaro noch Nacktbilder von ihr aus ihrer Beziehung hat und bittet Riko ihr zu helfen, diese zu löschen. Ein wichtiges und zeitgemäßes Thema, dem der Film leider nicht ganz gerecht wird. Zwar sind die beiden Frauen die Guten. Dennoch wirken sie in Verhalten und Dialog wie von einem Mann geschrieben. Was sie letztendlich auch sind. Zudem werden problematische Verhaltensweisen von Momo romantisiert. Ganz bekommt man die altmodischen Klischees aus Regisseur Jojo, der sonst Erotikfilme dreht, leider nicht raus.

Insgesamt haben sich auf der 23. Nippon Connection an sechs Tagen zahlreiche sehenswerte, besondere und auch meisterhafte Filme gefunden, die bereits Lust auf die 24. Ausgabe des Filmfestivals machen.