Neu im Kino

Von: Daniel Kothenschulte

Corinna Harfouch und Mallorca, ein Riesenlippfisch und eine Erinnerung an Viscontis „Tod in Venedig“ –was diese Woche noch im Kino anläuft.

Was man von hier aus sehen kann Nach Marianna Lekys gleichnamigem Roman spielt Corinna Harfouch in Aron Lehmanns schwarzer Komödie eine seherisch begabte Dorfbewohnerin: Wann immer ihr im Traum ein Okapi erscheint, muss jemand sterben – was regelmäßig berechtigte Unruhe weckt.

Blueback In diesem australischen Kinderfilm freundet sich ein Mädchen beim Tauchen mit einem gewaltigen blauen Riesenlippfisch an. Ein seltener Star in einem Tierfilm, und auch in der Geschichte geht es um den Erhalt dieser bedrohten Schönheit. (Regie: Robert Connolly)

Die Insel der Zitronenblüten Das titelgebende Eiland in Benito Zambranos warmfarbigen Film ist Mallorca, wo sich zwei Schwestern treffen, um eine Bäckerei zu verkaufen, die ihnen eine Unbekannte vererbt hat. Ein Geheimnis ist zu lüften – und auch die Schwestern haben sich viel zu erzählen.

The Most Beautiful Boy in the World

In diesem ungewöhnlichen Porträtfilm nähern sich die schwedischen Duo Kristina Lindström und Kristian Petri ihrem Landsmann Björn Andrésen, der einst den Jungen Tadzio in Viscontis „Tod in Venedig“ spielte – was ihn ins Unglück stürzte.