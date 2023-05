Nach Til-Schweiger-Fall am Film-Set: „Niemandem ist bewusst, wie hoch der Druck ist“

Teilen

Zerrüttete Filmbranche? Regisseur Mark Robson und Produzent Jennings Lang 1974 beim Dreh von „Earthquake“. © Imago

Der Geschäftsführer des Bundesverbands für Regie, Jobst Oetzmann, über Zeitnot beim Dreh, Gewalt am Set und eine schwierige Branche. Ein Interview von Johanna Krause

Herr Oetzmann, sind Machtmissbrauch und Gewalt, wie man sie an Til Schweigers Set von „Manta Manta – Zwoter Teil“ gesehen hat, die „normalen“ Verhältnisse in der deutschen Filmbranche?

Wir haben mit Til Schweiger einen sehr prominenten Fall gesehen. Natürlich weiß man, dass es solche Einzelfälle gibt, aber in dieser Ausprägung sind sie in der Filmbranche ausgesprochen selten. Ich bin seit über 30 Jahren im Filmgeschäft, und ich kann nur sagen: Die wilden Zeiten der Filmindustrie sind vorbei. Seit langer Zeit ist man deutlich sensibler, was den Umgang miteinander am Set angeht. Es gibt gesondert eingerichtete Stellen, an die sich beispielsweise Betroffene von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt wenden können. Aber es ist auch so, dass wir Filmleute ganz andere Arbeitsbedingungen haben als bei einem normalen Nine-to-Five-Bürojob. Wir arbeiten unter großem zeitlichen Druck, und da gibt es menschliche Reaktionen auf den Stress. Dann kann es auch schnell zu Missverständnissen und Konflikten kommen. Und natürlich ist immer die Frage im Raum, wie man eine Situation bewertet, ob sie schon eine Grenzüberschreitung war oder nicht.

... und ob man sie toleriert oder nicht: Wie hätte die Produktionsfirma Constantin Ihrer Meinung nach handeln sollen?

Zunächst ist erst einmal die Produktion dafür verantwortlich, wie es am Set läuft. Das gilt erst recht für derart ernst zu nehmende Vorwürfe, dass es am Set Alkoholprobleme oder sogar Handgreiflichkeiten gibt. Damit stellt sich rückblickend auch die Frage, ob der Dreh nicht hätte abgebrochen werden müssen. Til Schweiger war bei „Manta Manta – Zwoter Teil“ aber nicht nur Regisseur, sondern auch Schauspieler, und damit ist eine solche Überlegung durchaus nicht einfach. „Manta Manta“ ist ein sehr erfolgreiches Format, und es ist eine große Menge Geld im Spiel. Da kann eine Produktion nicht einfach auf Pause drücken. Was die Unterschreitung von gesetzlichen Ruhezeiten angeht, die es ja auch am Set gegeben haben soll, oder fehlerhafte Sicherheitsmaßnahmen, ist dies – nur um das klarzustellen – sicherlich ebenfalls nicht der Regie anzulasten. Das sind klassische Verantwortungsbereiche des Arbeitgebers.

Was läuft falsch in diesem System? Sie sprachen eben von großem Druck.

Es geht täglich um sehr viel Geld, und es wird dafür lange gearbeitet: Regelmäßig zwölf Stunden – und in Ausnahmefällen 14 Stunden, so lässt es der Tarifvertrag zu. Das ist ein enormes Arbeitspensum für alle. Wir als Bundesverband Regie, der mehr als 550 Film- und Fernsehregisseure vertritt, machen schon seit Jahren darauf aufmerksam, dass die Arbeitsbedingungen am deutschen Film heftig sind, zumal diese Leistungen den Regisseurinnen und Regisseuren als in der Regel Selbstständigen nicht bezahlt wird.

Kann man nichts dagegen tun? Man könnte doch zum Beispiel länger drehen, sich mehr Zeit lassen und den Druck rausnehmen?

Das ist so nicht im System angelegt. Seit mehr als 20 Jahren hat sich die Anzahl an Drehtagen, die für die Produktion eines Films angesetzt werden, ständig reduziert – bis zu 25 Prozent. Wir als BVR fordern in unserem Punktepapier „RegieJetzt!“ vernünftige Arbeitszeiten und vor allem eine Erhöhung der Anzahl an Drehtagen. Diese Forderung richtet sich an die Auftraggeber, das sind meistens Fernsehsender und ihre Redaktionen. Aber die ziehen seit Jahren aus Kostengründen die Daumenschrauben an.

Die Kultur- und Medienbranche sei „aufgrund ihrer Struktur offenkundig anfällig für Machtmissbrauch, für sexualisierte Übergriffe und auch für den Verstoß gegen Arbeitsschutzregeln“, sagt Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sehen Sie das anders?

Zur Person Jobst Oetzmann wurde 1961 in Hannover geboren. Er ist ein deutscher Drehbuchautor, Fernseh- und Filmregisseur, unter anderem für die Krimireihe Tatort. Seit April 2023 ist er Geschäftsführer des Bundesverbands für Regie, BVR. Dieser vertritt seit 1975 die ideellen und materiellen Interessen der Regisseurinnen und Regisseure in Deutschland gegenüber Produzenten, Sendern und der Politik. Foto:Privat

Ich verstehe die Aufmerksamkeit nach den aktuellen Vorfällen. Aber ich denke nicht, dass das ein Problem ausschließlich der Filmbranche ist. Es ist doch so: Die Filmregie hatte schon immer einen schlechten Ruf. Vor unserem geistigen Auge sehen wir den versnobten Regisseur mit schwarzem Rollkragenpullover, weißem Schal und einem Glas Champagner in der Hand, dessen Anweisungen alle befolgen müssen. Aber das ist ein altes Klischee. Die Regie-Kollegen, die ich kenne, nehmen ihren Job und ihre Verantwortung sehr ernst, arbeiten diszipliniert und haben gute Führungsqualitäten. Auf der anderen Seite kann ich die Reaktion von Frau Roth schon verstehen, aber niemandem ist bewusst, wie hoch der Druck beim Dreh tatsächlich ist, auch nicht Frau Roth.

Es heißt, dass ein Klima der Angst herrscht. Viele Freischaffende fürchten einen Auftragsentzug, wenn sie sich gegen schwer aushaltbare Bedingungen am Set wehren. Lässt sich das ändern?

In unserer Branche arbeiten wir ja projektbezogen, und das heißt, dass auch nur projektbezogen beschäftigt wird. Wenn Sie als Regisseurin, Ausstatter oder Kamerafrau Ärger machen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie nicht erneut beschäftigt werden und auf einer „schwarzen Liste“ landen. Das ist kein Geheimnis, und das habe ich selbst schon erlebt: Je nachdem, wie groß und mächtig der Auftraggeber ist, mit dem Sie sich verstreiten, kann das durchaus existenzgefährdend sein. Man muss in dieser Szene mit Kritik sehr vorsichtig sein. Was nicht heißt, dass man sie nicht äußern sollte. Das heißt auch, dass es schwierig sein kann, echte Probleme direkt anzusprechen und seien sie noch so offenkundig, denn in der Regel werden die Überbringer schlechter Nachrichten nicht ermutigt, sondern gemieden.

Wie kann man die Freischaffenden besser schützen?

Die Umstände lassen sich wohl leider auch in Zukunft nicht ändern. Die Degeto Film hat zum Beispiel als Auftraggeber angekündigt, eine Hotline einzurichten für Beschwerden. So etwas ist in meinen Augen aber zu hinterfragen, weil die Beschäftigten in der Regel bei einer Produktion eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und dies zudem im Verantwortungsbereich der ausführenden Filmproduktion liegt. Gleichzeitig müssen aber mehr Möglichkeiten geschaffen werden, um sich über Probleme beim Dreh auszutauschen. Es braucht sicherlich Anlaufstellen und besondere Vertrauenspersonen, aber auch die Solidarität der anderen, um sich Gehör zu verschaffen.

Die Regisseurin oder der Regisseur steht am Filmset am Kopf der Hierarchie. Gibt es eine Alternative, die weniger Macht bündelt und sie mehr verteilt?

Das ist eine Frage nach Demokratie in der Kunst. Aber beim Film kann ich mir das schwer vorstellen. Beim Regisseur liegt die künstlerische Verantwortung und die Verantwortung der Umsetzung im Rahmen von Zeit und Budget. Das ist nicht verhandelbar, aber auch nicht das Problem.

Was kann man gegen die schwierigen Arbeitsbedingungen und die Abhängigkeit von freiberuflichen Filmleuten tun? Sie sagen, Claudia Roths Vorschlag für einen „Code of Conduct“ nutzt nichts. Was bemängeln Sie?

Meiner Ansicht nach ist dieser „Code of Conduct“ als rein rechtliches Instrument nicht zwingend. Die deutsche Gesetzgebung ist eindeutig. Darin ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers klar festgeschrieben. Es ist daneben aber sicher gut, über Verhaltensregeln zu sprechen, und die Forderung eines Verhaltenskodex‘ für die Branche wird sicherlich die Diskussion befördern, was akzeptabel ist und was nicht, und das ist gut so. Ein offener Diskurs hilft immer. Bis er irgendwann hoffentlich überflüssig wird, weil diese Regeln dann selbstverständlich geworden sind. Vor einzelnen Skandalen wird uns das aber trotzdem nicht schützen.

Jobst Oetzmann. © Privat