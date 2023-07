„Mit Liebe und Entschlossenheit“ im Kino – Die größte Gefahr für die Liebe ist die Liebe

Von: Daniel Kothenschulte

Frankreichs beste Regisseurin Claire Denis führt mit Juliette Binoche und Vincent Lindon das Liebesmelodram zu neuen Höhen: „Mit Liebe und Entschlossenheit“

Claire Denis, die wohl größte Regisseurin im europäischen Kino, besitzt die Lässigkeit der wahren Virtuosin, keine Kraftanstrengung ist sichtbar, aber jede Geste, jeder Ton, jeder Lichtstrahl findet wie von selbst an seinen Platz. Für ihre visuelle Musik sind Dialoge oft erst in zweiter Linie von Bedeutung. Und selbst wenn sie nun in „Mit Liebe und Entschlossenheit“ eine klassische Dreiecksgeschichte erzählt, nach einem glänzenden Drehbuch in Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin Christine Angot, beginnt sie erst einmal stumm.

Juliette Binoche und Vincent Lindon begegnen uns als liebendes Paar, zu zweit im Meer. Schauspieler um die sechzig sieht man selten in derart zärtlichen Liebesszenen, jedenfalls zu Beginn einer Geschichte. Aber dies ist kein Best-Ager-Film über das schwer erkämpfte, hoch verdiente Glück in der zweiten Lebenshälfte. Es ist eine Geschichte über den Angriff einer früheren Liebe auf eine gegenwärtige.

Reise durch die Nacht

Der melancholische Pop der Tindersticks untermalt diese Szene wie eine traurige Vorahnung, sie geht über in die fast jenseitig anmutende Aufnahme einer Metrofahrt, gefilmt durch die Frontscheibe. Es ist ein Bild wie aus der Frühgeschichte des Kinos, die Einfahrt eines Zuges, eine Reise durch die Nacht. Wie oft sieht man Metro-Szenen in Paris-Filmen, doch hier ist es ein metaphysischer Moment, der Übergang von einem existenziellen Zustand in einen anderen.

Wer aus dem Urlaub zurückkommt, betritt seine Wohnung erst einmal wie ein Fremder. Noch immer sind die Szenen stumm, das liebende Paar macht das Beste aus dem Pariser Grau. Gefahr droht der Beziehung, als der Mann mit Namen Jean sich entschließt, seinen früheren besten Freund François wieder in sein Leben zu lassen. Zugleich ist es der frühere Partner seiner Lebensgefährtin Sara. Als sie ihn nach zehn Jahren, die sie nun mit Jean zusammenlebt, aus der Ferne wiedersieht, steigen die unterdrückten Gefühle plötzlich in ihr hoch. Noch immer braucht Juliette Binoche keine Worte, um auch diesen inneren Strudel sichtbar zu machen. Erst in der zweiten Filmhälfte tritt der von Grégoire Colin gespielte François näher in Erscheinung. Bis dahin führt er eine schattenhafte Existenz, als Geist aus der Vergangenheit.

Diese Geschichte über die Verführung einer Frau durch die Vergangenheit und ihre tragischen Folgen für die Gegenwart ist erst in zweiter Linie die Geschichte einer Frau. Claire Denis und Christine Angot verwenden mehr Erzählzeit auf Jean, das Opfer ihrer Untreue. Damit verkehren sie interessanterweise die Geschlechterrollen eines sonst klassischen Melodrams.

Vincent Lindon, der so oft Männer aus der Arbeiterklasse verkörpert, spielt einen ehemaligen Rugby-Star, der wegen Betrügereien im Gefängnis war. Offensichtlich ist es erst die Liebesbeziehung mit Sara, einer Radiomoderatorin, die ihm wieder einen Platz im Leben verschafft hat. Mit François als Geschäftspartner möchte er nun auch zum Sport zurückfinden, als Talentscout. Um seinen fünfzehnjährigen Sohn kümmert sich seine alte Mutter. In einer Nebenhandlung versucht er, ihn von einem Schulabbruch abzubringen, doch in das väterliche Rollenbild ist er nie hineingewachsen. Auch hier kämpft der Sechzigjährige noch um einen Platz im eigenen Leben.

Lindon, der zuletzt dem Cannes-Gewinner „Titane“ zu einer erstaunlichen emotionalen Erdung verhalf, ist wieder in seinem Element. Wenn es um die unterdrückte Gefühlswelt gestandener Männer geht, ist er der Spezialist. Vergeblich kratzt Juliette Binoches Figur immer wieder an seiner Oberfläche. Und dann ist sie es, die, als er der Affäre auf die Schliche kommt, lügt, dass sich die Balken biegen.

Mit grandios leichter Hand

Wie viele grandiose Dreiecksgeschichten hat das französische Autorenkino hervorgebracht – und doch scheint dieser Film ohne Vorbild, so leichthändig dirigiert Denis alle Triebkräfte ihres Liebesdramas. Auch wenn sich vieles in diesem Film wortlos erzählt, stechen die beiden Dialogszenen heraus, in denen Jean seine Partnerin der Untreue verdächtigt. Bereits in der ersten scheint sie überführt, obwohl sie alles abstreitet. Vom Kuss, den Jean gesehen zu haben glaubt, habe sie sich abgewendet. In einem Schachzug verrät der Film später, wer hier Recht hat, aber es sind vor allem die Strategien der Selbstbehauptung, die interessieren. Warum kommt es überhaupt zu dramatischen Verhören? Wie verhält sich die innere, emotionale Wahrheit zur Realität der Taten und Missetaten?

Eine beliebte Akteurin in solchen Debatten, die Moral, haben die Filmemacherinnen erst gar nicht besetzt. Und für die böse Macht der Erinnerung wählen sie die schöne Metapher eines Handys voller Chatnachrichten, das unrettbar in eine Badewanne fällt. Wenn es aber keinen Moralismus gibt, dann gibt es auch nicht – wie es am Ende eines schlechteren Films gewesen wäre – die Heilkraft des Verzeihens. Die größte Gefahr für die Gefühle sind nun einmal die Gefühle. Selten hat ein Film die Zerbrechlichkeit des Glücks so wunderbar erfasst.

Mit Liebe und Entschlossenheit. F 2022. Regie: Claire Denis. 116 Min.