Doppelstreik in Hollywood – Mäuse oder Menschen

Von: Daniel Kothenschulte

Die Schauspielgewerkschaft vor dem Netflix-Studio: SAG-AFTRA-Vorsitzende Fran Drescher ballt die Faust, neben ihr Verhandlungsführer Duncan Crabtree-Ireland. © dpa

In den ersten Tagen der Hollywood-Streiks begibt sich Disney-Chef Bob Iger in Clinch mit der Schauspielgewerkschaft.

Als Hollywoods Drehbuchautoren vor Monaten in den Streik traten, mochte man angesichts der Qualität vieler Serien und Unterhaltungsfilme noch mit den Achseln zucken: Taten sie das nicht schon lange?

Der von den Corona-Lockdowns beflügelte Streamingboom hatte längst zu einem Überangebot geführt, das ironischerweise bereits die Grenzen des Wachstums erkennen ließ. Die große Serienrenaissance mit weltweit bewunderten Produktionen wie „Mad Men“ oder „Breaking Bad“ war ein Ergebnis des Wettstreits qualitätsbewusster Networks und Kabelkanäle wie ABC und HBO gewesen, die seit Anfang der 2000er Jahre um zahlungskräftige Kunden buhlten.

Doch diese ruhmreiche Epoche ist wohl zu Ende: Der durch das Streaming geschaffene, enorme Bedarf von Netflix, Amazon & Co. wurde abgesehen von einigen Leuchtturmproduktionen eher durch Masse als durch Qualität gestillt. Es wurden enorme Summen für Verfilmungsrechte gezahlt – wie die mehr als 500 Millionen Pfund, die Netflix an die Erben des umstrittenen Autors Roald Dahl überwies. Das zahlungsfreudige Streamingpublikum beschenkte viele Medienschaffende trotz der allgemeinen Wirtschaftskrise mit goldenen Jahren.

Der rasante Anstieg der Honorare und Gehälter ist bis Deutschland spürbar. Erst am 5. Juli stellte die hoch angesehene Berliner Produktionsfirma zero one film, bekannt für Regiearbeiten von Dominik Graf, Doris Dörrie, Andres Veiel oder Lars Kraume, Insolvenzantrag – begründet wurde er unter anderem mit gestiegenen Honoraren.

Nun sehen auch die großen Hollywoodstudios ihre Grenzen. Der Versuch von Disney+, durch den enormen Produktionsaufwand seiner „Star Wars“- und Marvel-Titel eine Art von Blockbusterstreaming zu etablieren, zahlte sich wirtschaftlich nicht aus – der Dienst schreibt Verluste. Der Disney-Konzern, zu dem auch der Sender ABC gehört, verlor an der Wall Street seit Februar rund 20 Prozent seines Börsenwerts. Am vergangenen Donnerstag kündigte der erst jüngst aus dem Ruhestand zurückberufene langjährige Konzernchef Bob Iger neue Massenentlassungen an. Und nun streiken auch noch die Schauspieler und Schauspielerinnen.

Hollywood erlebt gerade eine paradoxe Lage. Kinokrise und Serienboom sind eng miteinander verwoben. Es scheint unvermeidlich, dass trotz des massenhaften Kinosterbens auch große Streamingdienste wieder abtreten werden. Wer kann sich in Zeiten hoher Inflation noch drei oder mehr Abonnements leisten? Und dann ist da auch noch eine andere digitale Neuerung, welche die Filmindustrie im Sturm zu erobern droht – und schon jetzt gehörig durcheinanderwirbelt: künstliche Intelligenz.

Ein digital um 40 Jahre verjüngter Harrison Ford überzeugte zuletzt in einer ansonsten durchwachsenen „Indiana Jones“-Fortsetzung. Nun sollen Hollywoodstudios bereits versucht haben, sich im Kleingedruckten ihrer Verträge die unbegrenzte Nutzung der Ähnlichkeit von Schauspielern zu sichern. Die lässt sich zwar in den USA schon lange auch über den Tod hinaus schützen, etwa wenn mit den Konterfeis Marilyn Monroes oder Humphrey Bogarts Produkte beworben werden. Aber natürlich öffnet sich hier gerade ein gespenstischer Markt für Filmgesichter, die dann von unsichtbaren Mimen stellvertretend bewegt werden. Die Ergebnisse sind verblüffend.

In der EU, wo Urheber- und Persönlichkeitsrechte unveräußerlich sind, hält sich die Sorge in Grenzen, in den USA wären entsprechende Buy-out-Verträge durchaus denkbar. Als Robin Wright 2013 in Ari Folmans Film „Der Kongress“ einen Star spielte, der das Digitalisat seines Körpers an ein Studio verkauft hatte, schien noch Science Fiction, was heute bereits Realität ist.

Vor allem geht es aber beim aktuellen Disput darum, sich gegen die radikalen Sparmaßnahmen der Filmstudios abzusichern, wie sie Disney-Chef Iger bereits ankündigte. Im Interview mit dem amerikanischen Wirtschafts-TV-Sender CNBC erklärte er Ende vergangener Woche die Vorstellungen der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA für unrealistisch. Deren Vorsitzende, die aus der Serie „The Nanny“ bekannte Schauspielerin Fran Drescher, konterte im Branchenblatt „Variety“ in Bezug auf Disney: „Wäre ich diese Firma, würde ich ihn hinter verschlossenen Türen halten und mit niemandem mehr darüber reden lassen, weil er offensichtlich keine Ahnung von dem hat, was auf dem Boden los ist bei den hart arbeitenden Schauspielern, die weit entfernt sind von seinem Millionengehalt.“ Solchen Managern sei es völlig egal, wenn sie mit derartigen Äußerungen wie mittelalterliche Barone rüberkämen.

Tatsächlich haben US-Filmstudios wenig Erfahrung mit derart umfassenden Streiks. Das letzte Mal streikten Schauspieler- und Autorengewerkschaften gleichzeitig 1960, als die Filmindustrie einen Großteil ihres Publikums an das Fernsehen verlor. In der Disney-Geschichte spielt der Studiostreik von 1941 eine wichtige Rolle. In der Folge entließ der Studiogründer einige seiner besten Zeichner, weil sie sich am Arbeitskampf beteiligt hatten. Vor dem Untersuchungsausschuss des Senators McCarthy denunzierte Disney später einige Streikführer als Kommunisten.

Im Jahr des 100. Firmenjubiläums wäre Iger gut beraten, sich mit Kritik an den Gewerkschaften zurückzuhalten. Der während seiner ersten Amtszeit äußerst erfolgreiche Konzernchef genoss bislang bei großen Teilen der Belegschaft hohes Ansehen.

Die Situation ist schwierig; einerseits sind durch den Konkurrenzkampf im Streaming viele Gagen enorm gestiegen, anderseits gibt es in der amerikanischen Filmindustrie ein großes Gefälle zwischen der Gruppe mit den Spitzenverdiensten und dem Prekariat. Während bei Blockbuster-Produktionen Kosten kaum eine Rolle zu spielen scheinen, brachte der Fall Alec Baldwin die problematischen Arbeitsbedingungen bei Billigproduktionen an die Öffentlichkeit. Der Schauspieler und Produzent hatte 2021 während der Dreharbeiten des Films „Rust“ versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins mit einer von der Requisite falsch präparierten Waffe erschossen. Eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen Baldwin wurde inzwischen fallengelassen.

In den ersten Tagen des Streiks eint indes die Solidarität alle Gehaltsklassen. 97,91 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder hatten sich für den Streik ausgesprochen. In London blieben am vergangenen Donnerstag die Stars Matt Damon, Emily Blunt, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. und Florence Pugh der Premiere von Christopher Nolans Biopic „Oppenheimer“ fern, das in dieser Woche auch in die deutschen Kinos kommt. „Man muss stark bleiben, bis ein fairer Deal kommt“, erklärte Damon in London.

Bob Iger (l.) und Marketing-Frau Veronica Smiley bei der Sun-Valley-Konferenz 2023, auch „Sommercamp der Milliardäre“ genannt. © afp