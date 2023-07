„Mein fabelhaftes Verbrechen“ im Kino – Drei Frauen und ein Mord

Von: Daniel Kothenschulte

„Mein fabelhaftes Verbrechen“ mit Nadia Tereszkiewicz als Madeleine Verdier, Rebecca Marder als Pauline Mauléon und Isabelle Huppert als Odette Chaumette. © epd

François Ozon inszeniert eine vergessene Boulevard-Komödie von 1934 als Vorahnung von MeToo: „Mein fabelhaftes Verbrechen“.

Verbrechen zahlt sich nicht aus? Wer sollte das jemals glauben, wenn allein im deutschen Fernsehen jährlich rund zweihundert Krimis um 20.15 Uhr laufen. Im deutschen Kino sind sie entsprechend seltener, schließlich braucht es da Alternativen; es wäre auch etwas viel des Guten. In Frankreich gilt der Kriminalfilm dagegen noch immer als klassisches Kinogenre. Der französische Vielfilmer François Ozon hat sich für seinen dreiundzwanzigsten Film in zweiundzwanzig Jahren eine vergessene Krimikomödie aus den 30er Jahren zur Vorlage genommen.

Tatsächlich ist das aktuelle Thema des Bühnenstücks von Georges Berr und Louis Verneuil das größte Pfund von „Mon Crime“ („Mein fabelhaftes Verbrechen“): Madeleine, eine junge Schauspielerin (Nadia Tereskiewicz), gesteht den Mord an einem Produzenten, der sie sexuell belästigt hat. Den hat sie zwar gar nicht begangen, doch gemeinsam mit einer jungen Anwältin, mit der sie zusammenlebt, erobert sie die öffentliche Meinung. Die Presse, die Geschworenen und tout Paris sind bald auf ihrer Seite – und die Unterdrückung der Frauen ist plötzlich ein Thema.

Eine Kollegin fühlt sich sogar berufen, ihren Mann zu erschießen, nur weil sie dieser offensichtlich langweilt. Auf Madeleines Freispruch folgt für sie eine phänomenale Karriere. Bis schließlich mit der Stummfilm-Diva Odette Chaumette (Isabelle Huppert) eine Erpresserin vor ihrer Tür steht, die behauptet, die wahre Mörderin zu sein.

Natürlich könnte diese Männerfantasie über eine vermeintlich feministisch inspirierte Erfolgsstrategie dann doch kein Stück von heute sein, dafür ist die Hauptfigur zu oberflächlich gezeichnet und allzu sehr karrieristisch motiviert.

Aber die historische Perspektive verzeiht vieles; so wie derzeit die (mitunter weit komplexeren) Frauenbilder im Weimarer Kino wiederentdeckt werden (zum Beispiel gerade in einer sehenswerten Ausstellung im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt), ist auch die Blütezeit der französischen Boulevardkomödie immer eine Reise wert. Theaternostalgiker erinnern sich noch, welches Feingefühl der Regisseur Luc Bondy Einaktern von Sacha Guitry entlockte. Emotionale Zwischentöne allerdings hat Ozon hier nicht freilegen können.

Der Filmemacher, der schon in seinem vorangegangenen Film, der Fassbinder-Hommage „Peter von Kant“, mit theatralen Mitteln spielte, tut zunächst gut daran, eine Zwischenform zwischen Bühne und Kino zu betreten. Abgesehen von der Farbe, könnte man diese Vorlage schon zur Entstehungszeit 1934 in ähnlicher Form auf die Leinwand gebracht haben. Nur auf die eingestreuten Stummfilmparodien, die Madeleines falsche Geständnisse illustrieren, wäre man wohl noch nicht gekommen. Aber es sind auch schlechte Parodien, die wenig Kenntnis von dieser hochentwickelten Kunstform verraten.

Das laute, boulevardeske Spiel hingegen wirkt historisch stimmig und gibt den überzeichneten Charakteren ihren Platz. Wie immer in Ozons smartem, beziehungsreichen Kino hat alles seinen Platz und ist für sich genommen geschmackssicher. Doch es ist auch eine Lizenz zur Unterforderung des Publikums. Die Verkürzungen machen es ersten Rezensentinnen und Rezensenten leicht, die Frauen als „moderne Heldinnen“ zu feiern, während sich das „männliche Geschlecht ebenso kläglich und jämmerlich“ erweise wie „urkomisch“.

Bemerkt man eigentlich gar nicht den Sexismus, der in einem solchen Eindruck steckt? Und, kann man den männlich-satirischen Blick auf die historischen Errungenschaften der Pionierinnen der Frauenrechtsbewegung wirklich für modern erklären? Wird die Realität von sexuellem Missbrauch nicht so schamlos banalisiert, wie es in den 1930er Jahren eben auch in Theater und Kino Standard war?

Hier muss man François Ozon sogar verteidigen. Indem er für seine Adaption bewusst Stilmuster der historischen Boulevardkomödie und des frühen Tonfilms aufgreift, vermeidet er eine naive Aktualisierung. Nur so, als ästhetische Zeitreise, macht das Ganze Sinn und so viel Spaß, wie eine mittelmäßige Boulevardkomödie eben machen kann.

Auch der bis zum letzten Akt aufgesparte Auftritt von Isabelle Huppert als eitle Stummfilmdiva ist natürlich eine Bühnenkonvention: das Warten auf die Diva des Ensembles. Die angesehenste Schauspielerin des französischen Kinos genießt es hemmungslos, die vielleicht anspruchsloseste Rolle ihrer Karriere über die Bühne zu bringen.

„Mon crime“, mein Verbrechen, heißt der Film im Original, „Mon ciné“, „Mein Kino“, hieß zur Entstehungszeit des Stücks eine der populärsten Filmzeitschriften. Huppert macht dieses obskure Gastspiel fraglos zu ihrem Kino – und dann doch zu einem lohnenden Besuch.

Mein fabelhaftes Verbrechen . F 2023. Regie: François Ozon. Mit: Nadia Tereskiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini. 102 Min.