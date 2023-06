„Medusa Deluxe“ kommt ins Kino: Um Haaresbreite

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

„Medusa Deluxe“: Anita-Joy Uwajeh mit Haarkunst auf dem Kopf. © Ambhur Burghall/Mubi

Neu im Kino: In einer Einstellung bietet die mörderische Farce „Medusa Deluxe“ hohes Friseurs- und Filmhandwerk.

Wissenschaftlich betrachtet, ist es nur ein langer Hornfaden, der auf der Haut von Säugetieren wächst. „Lass es leben / Gott hat’s mir gegeben“ verteidigte einst das Musical „Hair“ das menschliche Haupthaar vor dem schneidenden Handwerk.

Auch beim Film sind Haare stets ein Thema, keine Produktion ist komplett ohne eine eigene Frisurenabteilung. Dennoch bleiben ihre Leistungen meist unauffällig – abgesehen von den Oscars, die oft Kostümfilme mit besonders vielen Perücken bekommen.

In „Medusa Deluxe“, dem Debüt des Briten Thomas Hardiman, spielen Frisuren seltene Hauptrollen. Angesiedelt in den Schmink- und Hinterzimmern einer britischen Festhalle, erzählt die Krimi-Groteske von einem rätselhaften Mordfall am Rande einer Friseur:innen-Meisterschaft. Das Mordopfer selbst bleibt unsichtbar, und da kann man vermutlich froh sein: Brutal skalpiert wird der Favorit des Wettbewerbs vom Veranstalter aufgefunden, einem seiner früheren Liebhaber.

Noch bevor er die schreckliche Nachricht dessen Ehemann überbringen kann, macht sie die Runde: Zwei rivalisierende Friseurinnen überbieten sich in Mutmaßungen, während ein Model so verängstigt ist, dass es versehentlich das Haarkunstwerk auf seinem Kopf mit seiner Zigarette abfackelt. Agatha Christie hätte einiges anfangen können mit dem interessanten Schauplatz und den skurrilen Verdächtigen, doch hier geht es um etwas anderes.

In einer nicht nur für ein Erstlingswerk atemberaubenden Perfektion verbeugt sich Hardiman vor dem Handwerk, in dem er selbst eine kunsthandwerkliche Meisterprüfung auferlegt. „Medusa Deluxe“ ist ein sogenanntes One Shot Movie, das eine komplexe Dramaturgie scheinbar in eine einzige Einstellung packt. Ein paar unauffällige Schnitte gibt es dann schon darin, ganz in der Tradition von Alfred Hitchcocks Pionierwerk in dieser Technik, „Cocktail für eine Leiche“. Dafür aber auch aufwendig choreografierte „Takes“ von bis zu 40 Minuten.

Ein Höhepunkt ist die Szene in der die aufwendigste der irren Frisuren, ein stürmisches Meer aus Haaren mit eingebautem Segelschiff aus Plastik, erst entsteht und dann vergeht. Kurz vor dem tragischen Desaster mit der Zigarette folgt die Kamera dem Model durch dunkle Gänge, in denen allein der schimmernde Kopfputz die Szene beleuchtet. Immer wieder gelingen solche Meisterszenen förmlich um Haaresbreite.

Dieser Ehrgeiz gewinnt seine besondere Ironie dadurch, dass der Schnitt, also das, was meist als die Essenz des filmischen Handwerks gilt, vermieden wird – so viele Scheren man auch auf der Leinwand klappern sieht. Allerdings versteht man auch, warum Hitchcock selbst seine Pionierarbeit später für gescheitert erklärte: Ohne die Kunst der Montage kommt in Thrillern nun einmal selten Spannung auf.

Und auch emotional gelingen dem erstklassigen Ensemble selten Zwischentöne. Das liegt auch daran, dass Robbie Ryans Kamera die Theatralik weiter Einstellungen vermeidet und stattdessen einzelne Figuren im eng gefassten Rahmen des 4:3-Formats begleitet. Auf langen Wegen verfolgt sie die Kamera dann zwischen den Spielorten, bis die nächste Figur zum Handlungsträger wird.

Leider wirkt – von einem niedlichen Baby einmal abgesehen – niemand so richtig sympathisch. Auch das ist keineswegs den wunderbaren Charakterdarsteller:innen anzulasten, darunter Clare Perkins aus der Fernsehserie „EastEnders“ und Kayla Meikle, die sich als rivalisierende Friseurinnen buchstäblich in den Haaren liegen. Sie machen das Beste aus einem nicht wirklich guten Drehbuch.

Es fehlt nicht an Überzeichnungen, wie sie vielleicht auf der Hand liegen, wenn die Klischees schwuler Friseure ausgebreitet werden. Doch dies ist dann doch nicht Roger Waters’ „Hairspray“, und bei aller Handwerkskunst bleibt der Humor leider auf der Strecke. Es wirkt alles doch auch recht angestrengt. Überraschungen allerdings gibt es durchaus, insbesondere wenn Hardiman im letzten Akt doch noch einmal die Richtung ändert und so etwas wie seine eigene Version des „Hair“-Musicals entwirft.

Seit seiner Premiere auf dem vergangenen Locarno-Festival ist „Medusa Deluxe“ ein Festival-Favorit, und man kann gespannt sein, ob seine Wunder auch im normalen Kinobetrieb gleichermaßen bestaunt werden. Es ist ein Wunderwerk von einem Film, aber er macht es einem auch nicht leicht, ihn ins Herz zu schließen.

Medusa Deluxe. UK 2022. Regie: Thomas Hardiman. 100 Min.