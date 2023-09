Martial-Arts-Meisterwerk „Furies“: Im (Großstadt-)Dschungel überlebt nur die Stärkste

Von: Marc Hairapetian

„Furies“ mit Rima Thanh Vy, Dong Anh Quynh, Toc Tien (von links). © Imago

Der Club der „Wilden Gänseblümchen“: „Furies“, Veronica Ngôs erfrischend feministisches Kampfkunst-Spektakel mit Tiefgang, brach in Vietnam Ende des Jahres Kassenrekorde und entwickelt sich nun bei Netflix zum weltweiten Kult-Film.

Frankfurt - „Wenn der Weg in die Sackgasse führt, wird die Dunkelheit der sicherste Ort“, sinniert die nach zahlreichen Martial-Arts-Kämpfen mit der Unterwelt Saigons halbtote Thanh Sói (Đồng Ánh Quỳnh) aus dem Off am Ende der 109 Filmminuten von „Furies“ (vietnamesischer Originaltitel „Thanh Sói - Cúc dại trong đêm“), bei denen das Prädikat „atemberaubend“ wahrlich nicht zu hochgegriffen ist, „Der einzige Ausweg ist für mich, mich der Dunkelheit zu stellen.“ Nach einem Schnitt zoomt die Kamera auf eine Gefängniszelle, in der sie sich 15 Jahre älter (und inzwischen von Trần Thanh Hoa gespielt) befindet. Sie bereitet sich auf einen Ausbruch vor, der in die Ereignisse des vier Jahre zuvor realisierten Vorläufers „Furie“ („Hai Phượng“, Regie: Le-Van Kiet) münden wird, der zeitlich betrachtet eigentlich der Nachfolger ist.

Manchmal sind Fortsetzungen besser als Erstverfilmungen: So war es bei James Camerons „Aliens - Die Rückkehr“ (1985), der Ridley Scotts „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) in Sachen Spannung und Action in den Schatten stellte. So verhielt es sich auch mit dem vom Waliser Gareth Evans inszenierten indonesischen Pencak-Siltat-Meisterwerk „The Raid 2“ (2014), der den klaustrophobischen „The Raid“ (2011) formal wie inhaltlich übertraf und als bester moderner Martial-Arts-Film galt, bis er nun eben von „Furies“ abgelöst wird. Dieser spinnt - wie oben bereits erwähnt - nicht die Geschichte von „Furie“ fort, dem ersten großen vietnamesischen Action-Kracher, der 2019 in seinem Heimatland in den Kinos alle Kassenrekorde brach und allein in den USA das Fünffache seiner Produktionskosten von einer Million US-Dollar einspielte, sondern erzählt die Vorgeschichte. Regie führt diesmal Veronica Ngô, die aus Hollywood-Filmen wie „Star Wars: Die letzten Jedi“ (2017) und „The Old Guard“ (2020) bekannte Titelhelden des ersten Teils, der sie in dem Kinder-Organraub-Thriller als „Mutter und Heldin“ Hai Phượng im Kampf mit der Antagonistin Thanh Sói (Stuntfrau und Fischhändlerin Trần Thanh Hoa in ihrer mit dem Blue Star Award gekrönten ersten Rolle überhaupt) zeigte.

Martial-Arts-Meisterwerk „Furies“ entwickelt sich bei Netflix zum Kultfilm

Die Handlung des Prequels, das Ende 2022 die vietnamesischen Kinostarts stürmte und sich nach der US-Premiere am 12. März 2023 beim SXSW Film and Television Festival im texanischen Austin bei Netflix weltweit gestreamt zu einen Kult-Film entwickelt, ist so atemberaubend wie komplex. Schon die Vorspann-Sequenz lässt sich an Drastik kaum übertreffen: Bi lebt mit ihrer Mutter Lai zusammen, die als Prostituierte arbeitet. Eines Tages kommt ein betrunkener Kunde zum Boot, auf dem sie leben, während Lai einkaufen geht, und beschließt, Bi zu vergewaltigen, anstatt zu warten. Lai kehrt während der Vergewaltigung zurück und zerrt ihn wütend von ihrer Tochter. Während des darauffolgenden Kampfes wird Bi‘s Mutter vom Freier getötet und im Gegenzug ersticht Bi den Mann. Allerdings wurde das Boot während ihres Kampfes in Brand gesteckt, wodurch sie obdachlos wird und noch in der Nacht nach Hồ -Chi-Minh-Stadt flieht.

Nachdem die nun vom völlig ungeschminkt agierenden vietnamesischen Supermodel Đồng Ánh Quỳnh verkörperte Bi Ende der 1990er Jahre auf der Straße gelebt und mit Gelegenheitsjobs und Taschendiebstahl Geld verdient hat, wird sie vor einer versuchten Vergewaltigung von der mysteriösen Jacqueline Hoang, alias „Tante Lin“ (Veronica Ngô), gerettet. Diese hat zwei weitere Überlebende sexueller Übergriffe zum Schutz von Frauen zur Bürgerwehrtruppe „Wild Daisies“ ausgebildet. Thanh (Tóc Tiên) und Hong (Rima Thanh Vy) werden nach anfänglichen Auseinandersetzungen zu Bis besten Freundinnen. Die „Wild Daisies“ haben es auf den Bandenführer „Mad Dog“ Hai (Thuận Nguyễn) abgesehen, der dafür berüchtigt ist, Frauen und minderjährige Mädchen in seinen Bordellen auszubeuten. Hai, der zur Tarnung auch ein Casino leitet, hat drei Hauptgeschäftsführer: Einer dient als grausamer Leibwächter („Half-Blood“ Son: Gi A Nguyễn ) und die anderen beiden verdienen Geld für ihn, indem sie einen illegalen Drogenhandel („The Dealer“ Long: Song Luân) und einen Prostitutionsring („Scarface“ Teo: Phan Thanh Hiền) verwalten.

„Furies“ auf Netflix: Das grandiose Spiel um Doppelmoral besticht in vielfacher Hinsicht

Während sich die „Wild Daisies“ zum Schein Hai anschließen und als Go-go-Girls für ihn tätig sind, um schließlich gegen ihn zu kämpfen, erfahren sie, dass Lins Motive nicht so reinen Herzens sind, wie sie es ursprünglich vorgegeben hat: Sie sucht auch nach Rache für den Mord an ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn während eines von Hai angeordneten Angriffs. Im wendungsreichen Finale überschlagen sich dann die Ereignisse: Nachdem Hong bei einem fehlgeschlagenen Überfall getötet und ihr Versteck aufgedeckt wird, gelingt es den „Wild Daisies“, Lin zu Hai zu bringen, nachdem sie sich mit Hilfe eines Maulwurfs innerhalb von Hais Organisation einen Weg durch das Casino gekämpft haben. Nachdem Lin Hai getötet hat, enthüllt sie, dass ihr Mann ein Bandenführer war, der von Hai verraten wurde, und sie die „Wilden Gänseblümchen“ nur benutzt hat, um sein Territorium zu übernehmen. Lin befiehlt kaltblütig Thanh, Bi hinzurichten, und erschießt Thanh, als diese sich weigert. Nachdem Bi Lin getötet hat, wird sie bewusstlos verhaftet und verbringt die nächsten 15 Jahre im Gefängnis. Nach ihrer Freilassung nimmt sie den Straßennamen Thanh Sói an.

Das grandiose Spiel um Doppelmoral besticht in vielfacher Hinsicht: Zuerst natürlich durch seine Kampfszenen im vietnamesischen Vovinam-Stil. Vovinam, eigentlich Viêt Võ Dao, wird ohne und mit Waffen ausgeübt. Es basiert auf dem Prinzip der Harmonie zwischen hart und weich und umfasst das Training des gesamten Körpers, wobei Kraft und Reaktion des Gegners genutzt werden. Das weibliche Trio der „Wild Daisies“ absolvierte vor Beginn der Dreharbeiten ein einjähriges Kampfsporttraining, was Regisseurin und „Tante Lin“-Darstellerin Veronica Ngô (eigentlich Ngô Thanh Vân) nicht mehr nötig hatte, ist sie doch seit Jahren in dieser speziellen Martial-Arts-Technik geschult, was sie bereits an der Seite von Action-Star Dusty Nguyen in „Once Upon A Time in Vietnam“ („Lửa Phật“, 2013) unter Beweis gestellt hat. Es ist wirklich bewundernswert, wie das einstige „Teen Idol“, die äußerst zarte Sängerin Tóc Tiên, und die nicht minder elfenhafte Rima Thanh Vy in den handgemachten Fights ihre Frauen stehen. Model Đồng Ánh Quỳnh ist von herber Schönheit und verzichtet zunächst auf jeglichen Liebreiz. Erst als sie sich mit den anderen beiden „Wild Daisies“ anfreundet, in denen sie ihre Schwestern im Geiste sieht, huscht dem durch den harten Überlebenskampf stets misstrauisch in „Habachtstellung“ verharrenden Straßenkind ein erstes Lächeln über das Gesicht.

Auch formal ist „Furies“ erstklassig gemacht

Veronica Ngô wiederum überzeugt in ihrer äußerst ambivalenten Rolle mit Coolness und Intelligenz. Bei der geballten Frauen-Power werden nicht alle Männer aus dem kriminellen Milieu in Hồ-Chi-Minh-Stadt, die der ungebrochenen Verehrung in der Bevölkerung für den liebevoll Bác Hồ (Onkel Hồ) genannten kommunistischen Revolutionsführer zum Trotz meist noch Saigon genannt wird, als „Charakter-Schweine“ bloßgestellt. Song Luan hat als Drogendealer, der in Rima Thanh Vy verliebt ist und nach der Enttarnung ihre Ermordung tatenlos hinnehmen muss, bis er sich heimlich den „Wilden Gänseblümchen“ anschließt, sogar ein Gewissen, das er am Ende mit dem Leben bezahlen muss. Thuận Nguyễn gibt als „verrückter Hund“ solchen als geldgieriges und skrupelloses Banden-Oberhaupt, das sich fast ständig mit Kokain zugedröhnt, Frauen einfach nimmt, wenn er sie braucht. Gi A Nguyễn ist sein ihm blind ergebener, bestialische Auftragsmörder.

Die Dialoge haben bei aller Direktheit Tiefe, wenn die Frauen untereinander sprechen. So wird auch der Begriff der „Wild Daisies“ in fast schon poetischer Form erläutert: „Gänseblümchen sind widerstandsfähig und leben in der Dunkelheit. Selbst wenn sie im Sturm verwelken, kann sie ein Lichtstrahl in einer neuen Form wider zum Leben erwecken.“ Auch formal ist „Furies“ erstklassig gemacht. Die Hauptdreharbeiten dauerten 74 Tage zwischen Dezember 2020 und April 2021. Ngôs erster Schnitt des Films war etwa drei Stunden lang, wurde jedoch für die endgültige Veröffentlichung auf 109 Minuten gekürzt. Dabei wurde der ursprüngliche Veröffentlichungstermin verschoben, da sie mit den visuellen Effekten unzufrieden war. Aufgrund der langen Bearbeitungszeit lagen die Gesamtkosten schätzungsweise bei etwa 50 - 60 Milliarden VND (Vietnamesischer Đồng), was umgerechnet 2,3 Millionen Euro entspricht.

„Furies“ ist wie das vietnamesische Volk heute: jung, dynamisch und zielstrebig

Die harte Arbeit hat sich gelohnt: Die Kameraarbeit von Phunam taucht die Szenerie in poppige Neonfarben der Tanz-Clubs und des Spielcasinos, die im Gegensatz zu den dunklen und engen Gassen von Saigon stehen. Es gibt eine vierminütige, nächtliche Verfolgungsjagd der auf dem Motorrad flüchtenden Tóc Tiên und Đồng Ánh Quỳnh, die alles in den Schatten stellt, was man in diesem Bereich bisher gesehen hat. Auf dem Bock sitzend, müssen sich die beiden der Attacken anderer Biker erwehren. Stanley Kubricks „Uhrwerk Orange“ und William Friedkins „Brennpunkt Brooklyn“ (beide 1971) lassen grüßen, aber on speed! Auch der Soundtrack von Nguyen Hoang Anh, gespickt mit vielen V-Pop-Songs der 1990er Jahre, ist exzellent. So erklingt „Hôn Môi Xa“ (1999), interpretiert von Đan Trường während der 19. Geburtstagsfeier der lieblichen Hong, die Rima Thanh Vy sehr lebensbejahend spielt. Allerdings wird auch ein neuer Song („Hoa Cúc Dại“), gesungen von Tóc Tiên, während der mittels Kosmetik und kürzerem Haarschnitt herbeigeführten Verjüngungsszene von Bi eingespielt.

„Furies“ ist wie das vietnamesische Volk heute: jung, dynamisch und zielstrebig. Die Tagline des ersten Teils - „Zuerst war sie Mutter, dann Heldin und sie gibt niemals auf“ charakterisiert auch die Nation, die im von 1955 bis 1975 währenden Vietnamkrieg trotz flächendeckenden Bombardements Supermächten wie den USA die Stirn geboten hat, zur von Nordvietnam samt „Vietcong“ bezeichneten „Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams“. Die Erinnerungen an diese eigene Geschichte ist allerdings bei der jetzigen Jugend im lang gestreckten südostasiatischen Küstenstaat, in dem der realexistierende Sozialismus mit seiner Öffnung zum Westen - die Korruption in der Politik ausgeklammert - erstaunlich gut funktioniert, weitgehend verblasst. Der Glaube an Solidarität, auch in der Auseinandersetzung mit schier übermächtigen Gegnern, wird aber in Filmen wie „Furies“ hochgehalten. Erfrischender Weise nun auch aus feministischer Sicht. Im Gesetz des (Großstadt)Dschungels überlebt eben nur die Stärkste. Hollywood sollte sich davon eine Scheibe abschneiden. Eine Fortsetzung scheint ausgeschlossen, denn im ersten Teil stirbt Thanh Sói im Kampf mit Hai Phượng. Aber vielleicht lassen sich das Saigoner Studio 68 und Veronica Ngô, die auch am Drehbuch zu „Furies“ mitschrieb, wieder etwas ebenso Überraschendes wie Plausibles einfallen. (Marc Hairapetian)