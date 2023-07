Hitzige Debatte bei Lanz im ZDF: „Höcke symbolisiert den faschistoiden Teil der AfD“

Von: Michael Meyns

Teilen

Markus Lanz und seine Gäste am 5. Juli 2023 © Screenshot ZDF

Inwieweit der Aufschwung der AfD auch mit Russland und dem Ukraine-Krieg zusammenhängt, diskutiert Markus Lanz mit seinen Gästen.

Hamburg – „Es sind Risse im System Putin erkennbar“, behauptete die Russland-Expertin Sarah Pagung bei Markus Lanz im ZDF. Die Politikwissenschaftlerin der Körber-Stiftung analysierte die Situation in Russland nach dem Putschversuch von Wagner-Chef Prigoschin und meinte: „Das Machtsystem Putin hat die Kontrolle über die Nachrichten verloren“. Und weiter: „Prigoschin wurde als Verräter gebrandmarkt, ist aber dennoch zumindest zunächst davongekommen.“

Doch was genau das für die Zukunft Russlands und vor allem Putins bedeutet, konnte natürlich auch Pagung nicht beantworten. Die entscheidende Frage ist dabei, was nach Putin kommt oder kommen könnte, ob es nur einen Austausch an der Spitze gibt, das von Putin etablierte Machtsystem jedoch erhalten bleibt oder ob das ganze System zusammenbricht. „Es wird keine Transformation in eine demokratische Zukunft geben“, war sich der SPD-Politiker Michael Roth sicher, der mit scharfen, aber auch etwas einfachen Meinungen später noch glänzen sollte.

Russland ist Teil ostdeutscher Identität

Einigkeit bei Markus Lanz: Wagner schließt die Lücke in Afrika

Das System Wagner existiert jedenfalls vorläufig weiter. Inwieweit es auseinandergebrochen werden soll, ist noch völlig offen, ebenso wie es mit dem Einsatz der Söldner in Afrika weitergeht. In Mali etwa: Dort ziehen sich deutsche Truppen zurück, eine Lücke, die von Wagner Truppen gefüllt werden wird, wie Pagung bei Markus Lanz ausführte. Nicht zuletzt deswegen, weil sie keine Fragen nach Menschenrechten aufwirft, sondern sich einfach in den Dienst der Machthaber stellt und sich an den Schürfrechten freut, mit denen sie bezahlt werden. Das deutsche, bzw. westliche Interesse an Afrika ist gering, wodurch erst recht die Möglichkeit für Truppen wie die Wagner-Kämpfer groß wird, sich einzubringen.

Zur Sendung „Markus Lanz“ im ZDF: Der Talk vom 5. Juli 2023 – Über das Erstarken der AfD, die Entwicklung des Kriegs in der Ukraine und die Lage nach dem Putschversuch von „Wagner“-Chef Prigoschin. Die ganze Sendung in der ZDF-Mediathek.

Markus Lanz: Frage nach den Gründen für den Aufschwung der AfD

Ob das Verhältnis des Westens zu Russland auch ein Grund für den Aufschwung der AfD ist, fragte Markus Lanz Pagung. Die meinte: „Russland ist Teil ostdeutscher Identität“, eine Aussage, der Anne Hähnig nicht zustimmen wollte. Die Leiterin des „Zeit“-Büros in Leipzig wies darauf hin, dass in der DDR zwar jahrzehntelang russische Truppen stationiert waren, was aber nicht automatisch heißt, dass alle DDR-Bürger Sympathien für russische Soldaten oder Russland hatten.

„Den“ Ostdeutschen gibt es bekanntermaßen genauso wenig wie den Westdeutschen, unterschiedliche politische wie gesellschaftliche Haltungen gibt es hier wie da. Dennoch muss man konstatieren, dass gerade im Osten die AfD besonders stark ist. Eine Ursache sah Werner Henning, der dienstälteste CDU-Landrat des thüringischen Landkreises Eichsfeld, in einer zunehmend instabilen Stimmung, wirtschaftlichen Problemen, auch dem Ukraine-Krieg, die ein Gefühl der Unsicherheit entstehen lässt, das wiederum besonders einer Protestpartei wie der AfD nutzt.

„Es gibt eine Verachtung der Demokratie“: Bei Markus Lanz wird sich echauffiert

Viel zu entschuldigend und defensiv gegenüber der AfD fand Michael Roth diese Haltung und echauffierte sich fürchterlich über den Versuch, konkrete Ursachen für den Aufschwung der AfD zu finden, Erklärungen, vielleicht auch Entschuldigungen: „Es gibt eine Verachtung der Demokratie, eine Geringschätzung der Freiheit“ meinte er bei Markus Lanz im ZDF und weiter: „Herr Höcke symbolisiert den faschistoiden Teil der AfD.“

Anne Hähning sah in dieser Tirade die Angriffe auf AfD-Wähler, die es seit Jahren gibt; „Eine gewisse AfD Wählerbeschimpfung gibt es, seit es die AfD gibt. Aber das Schwächen der AfD gelingt eher nicht, wenn man nur seine Enttäuschung kundtut und sagt: Wie könnt ihr nur?“ Ein Angriff, der besonders gern von Westdeutschen an Ostdeutsche gemacht wird. Interessanterweise spiegelte die Runde bei Markus-Lanz diese Haltung wider: Abgesehen von Roth waren alle anderen drei Gäste Ostdeutsche, die vom Westdeutschen recht drastisch angegangen wurden.

Markus Lanz im ZDF Die Gäste der Sendung vom 5. Juli 2023 Michael Roth SPD-Außenpolitiker Werner Henning CDU-Landrat in Thüringen Anne Hähnig Journalistin Sarah Pagung Russland-Expertin

Doch die Frage Roths, warum Bürger eine zumindest teilweise offen rechtsextreme Partei wie die AfD wählen, bleibt relevant. Gerade auch der in Sonneberg gewählte Landrat Robert Sesselmann bediente bei Auftritten oft rechtspopulistische Verschwörungstheorien, sprach vom „Great Reset“, der angeblich bevorsteht und beschwor die Gefahr von Massenarbeitslosigkeit, was gerade in Sonneberg mit nahezu Vollbeschäftigung besonders absurd anmutet.

Hähning wies jedoch darauf hin, dass die AfD im Wahlkampf deutlich moderatere Töne anschlägt und vor allem keine reine Protestpartei sei: „Rechtspopulisten haben ja einen Inhalt, sie sind nicht nur dagegen. Sie sind eine Reaktion auf die Globalisierung, sie versuchen den Nationalstaat zu stärken, Make America Great Again, Deutschland zuerst, deswegen Migration beschränken, deswegen sich in der Ukraine zurückhalten“.

Die Frage ist nun: Wie kann man Menschen erreichen, die so denken? Ob einschneidende Änderungen der Migrationspolitik eine Wirkung haben würden, wie Markus Lanz mit Hinweis auf andere europäische Länder meinte, ist eine Spekulation, die zunehmend Aufwind erlebt. „Ich kann Menschen verstehen, die die Globalisierung als Bedrohung auffassen“ meinte der Moderator im ZDF, der erstaunlich viel Verständnis für ein irgendwie geartetes Bedrohungsgefühl des sprichwörtlichen „kleinen Mannes“ entwickelte. Ob er damit recht hat, dürfte sich spätestens im nächsten Jahr zeigen, wenn in Brandenburg und vor allem in Sachsen und Thüringen gewählt wird. (Michael Meyns)