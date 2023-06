„Wir werden abgehängt“: Sigmar Gabriel warnt bei Markus Lanz

Von: Michael Meyns

TV-Talk bei Markus Lanz im ZDF über die Arbeit der Bundesregierung und die Situation im Iran.

Hamburg – Allzu oft sind die politischen Gäste bei Markus Lanz von der Tagespolitik geleitet, von der nahenden nächsten Wahl in ihren Aussagen und Einschätzungen gehemmt. Ganz anders Sigmar Gabriel, Politiker im Ruhestand, der frei von der Leber über Wärmewende, Russlandpolitik und Iran-Politik redete, auch wenn deswegen kaum ein anderer Gast bei Lanz im ZDF zu Wort kam.

Wehmütig blickt der ehemalige Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel nicht auf seine Zeit an der Macht zurück. Der Polit-Ruhestand tut ihm gut, gelassen und ein paar Pfunde schlanker sitzt Gabriel bei Lanz im Studio und analysiert staatsmännisch die Tagespolitik seiner Nachfolger. Die aktuelle Regierung hat es mit einem Maß an Krisen zu tun hat, das außergewöhnlich ist, konstatierte Gabriel bei Markus Lanz im ZDF. Dass man angesichts dessen so viel über Wärmepumpen oder Gebäudeenergiegesetze redet, erscheint absurd, die Notwendigkeit dieses Themas liegt jedoch auch laut Gabriel auf der Hand. An ein Scheitern der Koalition glaubt Gabriel jedoch nicht, keine der drei Regierungsparteien würde es riskieren wollen, nach einer Neuwahl in der Opposition zu landen.

„Markus Lanz“ im ZDF: Die AfD profitiert

„Wir sind in einer Regierungskrise“, behauptete dagegen die Journalistin Kristina Dunz vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Eine Krise, von der momentan vor allem die AfD profitiert. Ein Machtwort müsste der Kanzler sprechen, meinte Kamran Safiarian, Journalist beim heute journal, was dem Ex-Politiker Gabriel nur ein müdes Lächeln entlockte. Seit fünf Jahren ist Sigmar Gabriel im Ruhestand, verdient mit Pöstchen und Auftritten gutes Geld, hat sich aber offensichtlich weit vom profanen tagespolitischen Geschäft entfernt. Was ihm bei Markus Lanz im ZDF ermöglichte, auf sehr entspannte Weise über den Dingen zu stehen und zu betonen, dass doch alles nicht so wild ist. „Zeitenwende ist, wenn Politiker das Gegenteil davon machen, was sie eigentlich wollen“, sagte Gabriel treffender Weise und verteidigte dann doch die Politik der Regierung. Die Art und Weise, wie Konflikte in dieser Koalition gelöst werden, damit zeigte sich Gabriel jedoch nicht zufrieden, gerade weil die deutschen Probleme mit dem Blick aufs große Ganze gleich viel banaler wirken.

Seit Gabriels Gang in den Ruhestand hat sich an den wichtigen Themen wenig geändert: Energieversorgung, Klimawandel, Krieg in der Ukraine und nicht zuletzt die Lage im Iran. Fast schon unter dem Radar laufen die Proteste gegen das Mullah-Regime inzwischen ab. Welche Folgen die gewalttätige Niederschlagung von Demonstrationen haben kann, davon berichtete der iranische Oppositionelle Erfan Ramizipour. Im November 2022 wurde er in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas durch Schüsse der Miliz schwerverletzt. Gezielt lässt das Regime mit Schrottkugeln auf Regimegegner schießen, um diese Demonstranten quasi zu markieren. Aufgrund seiner deutlich sichtbaren Augenverletzung wurde so auch Ramizipour erkannt und bedroht und musste das Land verlassen. Bei Markus Lanz kam er leider kaum zu Wort, mehr über als mit dem Iraner wurde gesprochen, von der schlimmen Lage, denen die Demonstranten sich dennoch seit Monaten Tag für Tag stellen, bekam man dennoch einen interessanten Eindruck aus erster Hand.

Sigmar Gabriel bei „Markus Lanz“: „Wir diskutieren wie immer nur über uns selbst“

Dass die internen Probleme des Irans auch eine globale Bedeutung haben, betonte Gabriel bei Markus Lanz im ZDF: „Rund ums Schwarze Meer entsteht eine Dynamik, die wir viel zu wenig im Blick haben.“ Der sukzessive Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Region sorgt für verstärkte Einflussnahme anderer Nationen, nicht zuletzt Saudi-Arabiens. Aber auch China bekommt immer mehr Einfluss in der Region, auch Russland treibt trotz aller Sanktionen zum Trotz munter Handel mit dem Iran.

„Markus Lanz“ im ZDF Die Gäste der Sendung vom 31. Mai 2023 Sigmar Gabriel Politiker, Ex-Vizekanzler (SPD) Kristina Dunz Journalistin Kamran Safiarian Journalist Erfan Ramizipour Iranischer Oppositioneller

Warum? „Der Rest der Welt fliegt uns gerade um die Ohren, aber wir diskutieren wie immer nur über uns selbst“, schimpfte Gabriel. Dessen Mitgliedschaft bei der pro-amerikanischen Organisation „Atlantik-Brücke“ man bei seinen Aussagen über die amerikanische Außenpolitik stets im Hinterkopf haben sollte. Recht hatte er aber sicher mit seiner Aussage „Wenn wir nicht pragmatischer werden, werden wir abgehängt.“

Gebracht hat eine von der Sorge um Menschenrechte geprägte Außenpolitik kaum etwas. Der Iran ist so nahe daran, eine funktionstüchtige Atombombe zu entwickeln, wie noch nie zuvor. Verhandeln muss man mit einem solchen Regime dennoch, meinte Gabriel, denn was wäre die Alternative? Wie das damit zusammenpasst, dass Deutschland der wichtigste europäische Handelspartner des Irans ist, konnte allerdings auch Gabriel nicht erklären. Der Zwiespalt zwischen notwendiger Kritik an der Innenpolitik eines autokratischen Regimes und ebenfalls notwendigen wirtschaftlichen Interessen ist kaum zu lösen, auch nach diesem Sigmar Gabriel-Spezial bei Markus Lanz nicht. (Michael Meyns)