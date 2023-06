„Markus Lanz“ im ZDF: Lukaschenko war nie „nur Putins Mann“

Von: Michael Meyns

Teilen

Markus Lanz im ZDF. (Archivfoto) © Markus Hertrich/dpa

Markus Lanz bewegt sich in der Diskussion zwischen Moskau und Castrop-Rauxel – diesmal auf bemerkenswert nüchterne, spannende Art.

Hamburg – Selbsternannte Stammesführer, die zur Vergeltung aufrufen, Straßenschlachten in Castrop-Rauxel und dazu: Besorgte Verwandte, die aus Damaskus anrufen und sich wundern, was denn da in Deutschland los ist. Was mit dem umstrittenen Begriff Clankriminalität gemeint ist, versuchte der Islamwissenschaftler Ralph Ghadban bei Markus Lanz im ZDF zu erklären.

Der Anfang der 1970er Jahre aus dem Libanon nach Deutschland gekommene Ghadban hatte in den 1980er Jahren in Berlin als Sozialarbeiter gearbeitet und schon damals von zunehmender Gewalt in manchen migrantischen Milieus gewarnt. „Schon in den 90er Jahren gab es gewaltbereite Strukturen, aber diese Forschungen waren nicht interessant für die Politik.“ Ähnlich argumentierte die freie Journalistin Ursula Weidenfeld, die bei Markus Lanz im ZDF sagte: „Das Erstaunliche ist, dass das Entsetzen immer wieder aufs Neue da ist.“ Nach jedem Ereignis wird aktionistisch gehandelt, es gibt Allianzen, Konferenzen, man betont „dass man das jetzt aber wirklich beenden“ will und muss – und dann passiert wieder nichts.

Thema Clankriminalität bei Markus Lanz im ZDF

Woher die Strukturen der Clans kamen, erklärte Ghadban: nur indirekt aus dem Libanon, ursprünglich aus der südöstlichen Türkei. Wo Mitglieder der arabischsprachigen Bevölkerungsgruppe Mhallami, die in den 60er und 70er Jahren aus wirtschaftlichen Gründen in den Libanon migrierten, dort aber am Rande der Gesellschaft lebten und somit gezwungen waren, sich in Familienstrukturen zu organisieren.

Diese Strukturen überlebten dann auch den nächsten Schritt der Migration, der die Mhallami nach West-Berlin führte, wo sich in den letzten Jahrzehnten immer stärkere Strukturen jenseits der Mehrheitsgesellschaft entwickelten. Oft als Boulevardthema banalisiert, etwa im Kontext des Gangster-Rappers Bushido und seines ehemaligen Freundes und Beschützers Arafat Abou Chakar oder einer gestohlenen Riesengoldmünze. Tatsächlich aber eine zunehmende Bedrohung, die längst auch über die Hauptstadt hinaus zu spüren ist, wie die Massenschlägereien in Nordrhein-Westfalen zeigen.

„Mich überrascht das gar nicht“ meinte zu dieser Entwicklung der SPD-Politiker Sebastian Fiedler, hauptberuflicher Kriminalhauptkommissar und Beobachter der Clan-Kriminalität, der zudem auf einen wichtigen Aspekt hinwies: Das fehlende Geld, das es der Polizei unmöglich mache, in notwendiger Stärke gegen kriminelle Strukturen zu ermitteln.

„Markus Lanz“ im ZDF Die Gäste der Sendung vom 28. Juni Sebastian Fiedler SPD-Politiker Alice Bota Journalistin Ursula Weidenfeld Journalistin Ralph Ghadban Politologe

Bis zu 50.000 Mitglieder kann so ein einzelner Clan groß sein, meinte Ghadban. Was die Frage aufwirft, wie locker zukünftig der Familiennachzug gehandhabt werden sollte. „Wann ist uns das so aus dem Ruder gelaufen?“, fragte Markus Lanz in seiner Sendung, in den 70er Jahren habe es schließlich auch Polizei und öffentliche Ordnung gegeben. Laut Sebastian Fiedler war die Silvesternacht 2015/16 eine Wasserscheide in der öffentlichen Wahrnehmung.

Seitdem werden in der Debatte auch Dinge angesprochen, die vorher ein wenig unter den Tisch gekehrt wurden. Für allzu häufige Berichte über migrantische Kriminalität wurden Journalisten schon mal mit der „Goldenen Kartoffel“ ausgezeichnet, von der aktuellen Ausländerbeauftragten, wie Ralph Ghadban spitz anmerkte. Vielleicht muss es ein Migrant sein, der darauf hinweist, dass allzu naive Multikulturalität auch nach hinten losgehen kann.

Ähnlich schwierig wie eine Lösung der Clankriminalität wirkt auch die Situation in Osteuropa.

Auch Markus Lanz kann nicht klären, was genau in Russland passiert

Was genau am Wochenende in Russland passiert ist, darüber zerbrechen sich die Experten die Köpfe: Eine davon ist die Zeit-Autorin Alice Bota, die bei Markus Lanz im ZDF zugeben musste: „Ich sehe noch nicht, dass sich der Nebel lichtet.“ Sie beschrieb aber auch die mysteriöse Verbindung zwischen dem russischen General Surowikin, wegen seiner Verantwortung für den Vernichtungskrieg in Syrien „Armageddon“ genannt und Jewgeni Prigoschin, dem Anführer der Wagner-Söldner.

Ein gutes Verhältnis scheinen diese beiden gehabt zu haben, doch genaues weiß man nicht, genaues wusste auch Bota nicht zu berichten. Mehr als ein Gerücht gegen ein anderes Gerücht abzuwägen scheint momentan noch nicht möglich. Auch was die Rolle des belorussischen Diktators Lukaschenko angeht, den Bota für mehr hält, als eine bloße Marionette Putins. Kein anderer Herrscher in Osteuropa hält sich länger an der Macht als er, selbst Wladimir Putin nicht. „Er war nie nur Putins Mann“, meinte Bota. Lukaschenko habe etwa die Annexion der Krim nicht unterstützt, sich danach zwar durchaus zum Vasallen Putins entwickelt, der nun aber wieder eigene Wege zu gehen scheint. Wohin diese führen werden, bleibt einstweilen offen. Selbst wo sich Prigoschin aufhält, ist immer noch ein Rätsel.

Eine Zukunft in Afrika könnte er haben, meinte Bota am Ende. Angesichts der Grausamkeiten und Kriegsverbrechen, für die er verantwortlich ist, muss man allerdings wohl hoffen, dass ihm diese Ausflucht verwehrt bleiben wird. Wohin sich allerdings die russische Gesellschaft entwickelt, die in den letzten Jahren zunehmend verrohte und auch in häuslicher Gewalt versinkt, das ist eine ganz andere Frage. (Michael Meyns)