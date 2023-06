Dürre, Trockenheit und Wassermangel: Debatte über apokalyptische Zukunft bei Lanz

Von: Michael Meyns

Teilen

TV-Talk mit Markus Lanz am 15. Juni 2023. © Screenshot ZDF

Dürre, Trockenheit und Wassermangel: Ein geradezu apokalyptisches Thema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert.

Hamburg – Pünktlich zum Sommer hat es die Ampelkoalition dann doch geschafft, ein Heizungsgesetz zu beschließen. Die nächste Heizperiode kommt bestimmt, bis dahin ist ein anderes Problem viel akuter: Dürre, Trockenheit und Wassermangel. Ein geradezu apokalyptisches Thema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutierte.

In den letzten Wochen gab es Bilder aus New York, in denen die Metropole an der amerikanischen Ostküste wirkte wie aus dem Endzeitfilm „Blade Runner.“ Der Himmel erstrahlt rötlich, Atemwegerkrankungen schossen in die Höhe, auf der 5th Avenue rieselte der Sand. Ursache sind massive Waldbrände, die zwar andere Dimensionen haben, als Brände in Europa und Deutschland, die aber auch hierzulande zunehmen. Der Hydrologe Dietrich Borchardt, Professor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Magdeburg, untersucht die wachsenden Wetterextreme und ihre Auswirkungen auf die Wasserqualität und -versorgung und sagte bei Markus Lanz im ZDF „Wir reden über eine seit 2017 herrschende Dürreperiode, nicht über einzelne Dürrejahre.“ Borchardt führte aus, dass in manchen Regionen Deutschlands anderthalb Jahre Regen fehlen, anders gesagt: Es müsste anderthalb Jahre regnen, um das Grundwasser wieder aufzufüllen. Die Folgen sind vielfältig: „Wir haben Dürren im Winter, wir haben 500.000 Hektar Wald verloren, wir haben Ernten, die um ein Drittel geringer ausfallen, aber vor allem sinkt die Qualität des Trinkwassers.“

Klimatalk bei Markus Lanz: Die Probleme werden akuter

Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Fotojournalist Daniel Etter berichtete bei Markus Lanz im ZDF von einer Reise nach Irak, wo der Klimawandel bereits jetzt dramatische Auswirkungen auf Lebensbedingungen und Ökosysteme hat. Temperaturen von über 40 Grad herrschten bei Etters Besuch im Süden des Irak, Tiere verendeten, Landwirtschaft zu betreiben war praktisch unmöglich. Die Ursachen sind vielfältig, beschrieb Etter. Der Klimawandel natürlich, aber auch neu gebaute Dämme in Nachbarländern, und der Einsatz von Wasser bzw. dessen Mangel als Waffe. 600 Millionen Menschen leiden momentan schon unter akutem Wassermangel, in nur acht Jahren könnten es schon zwei Milliarden sein, so zumindest ein Worst-Case-Szenario der Weltbank.

10 Fotos, die zeigen, wie es gerade in New York aussieht Fotostrecke ansehen

So trocken wie im Irak sind die Böden in Deutschland zwar noch nicht, die Probleme werden jedoch akuter. Momentan müssen nur zwei Prozent der landwirtschaftlichen Flächen bewässert werden, erklärt Dietrich Borchardt bei Markus Lanz im ZDF, aber das könnte sich in den nächsten Jahren drastisch ändern. Was aber auch bedeutet: Eine völlig neue Konkurrenz um Wasser wird entstehen und die Frage akut werden lassen, wo dieses zusätzliche Wasser herkommen soll, wenn Wasser ohnehin knapper wird? Dabei nimmt die jährliche Regenmenge kaum ab. Das Problem ist jedoch, dass die Verteilung sich verschoben hat: Sowohl lange Passagen ohne Regen, als auch Starkregen nehmen zu, beides Wetterextreme, die dazu beitragen, dass das Grundwasser immer weiter sinkt.

Kevin Kühnert bei Markus Lanz: Erklärungsversuche

Angesichts dieser apokalyptischen Aussichten, die Katastrophenfilme bald schon wie Dokumentarfilme wirken lassen könnten, mutet der gerade zu Ende gegangene Knatsch um das Heizungsgesetz umso absurder an. Pünktlich zum Beginn des Sommers, hat es die Ampelkoalition doch noch geschafft, sich zu einigen. Ein Kompromiss, den Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, zu erklären versuchte. Dass sich nur in Deutschland und Großbritannien so intensiv über Wärmepumpen gestritten wird, wie Markus Lanz in seiner ZDF-Sendung behauptete, wollte Kühnert so nicht stehen lassen. Das Gesetz sei kompliziert, aber nun habe man zu einer guten Lösung, mit ausreichenden Überbrückungsfristen gefunden.

Markus Lanz im ZDF Die Gäste der Sendung vom 15. Juni 2023 Kevin Kühnert SPD-Generalsekretär Hannah Bethke Journalistin Dietrich Borchardt Hydrologe Daniel Etter Fotojournalist

Dass es an der Kommunikation mangelte, wollte auch Kühnert nicht abstreiten „die letzten Wochen waren nicht ruhmreich“ gab er zu, wollte aber auch die pauschale Kritik der „Welt“-Journalistin Hannah Bethke nicht einfach stehen lassen. Als Kühnert dann jedoch versuchte, in Details des Gesetztes zu gehen, wurde es schnell kompliziert und kleinteilig. Was allerdings auch in der Natur der Sache liegt, die „Wärmewende“ betrifft schließlich praktisch jeden der circa 80 Millionen Bundesbürger und 40 Millionen Haushalte.

Nun ist das Gesetz aber beschlossen, nun könnte es vielleicht auch gut sein, in den letzten Monaten wurde schließlich sowohl in der Politik, als auch in der Öffentlichkeit und nicht zuletzt in den Talkshows in aller Ausführlichkeit über das Thema Heizungsgesetz und Wärmepumpen diskutiert. Was das Duo Lanz und Bethke allerdings nicht so sah: immer und immer wieder sprachen sie die mangelnde Kommunikation der Regierung an, betonten, wie ernst die Lage sei – Stichwort Aufschwung der AfD – und wie schlecht die Ampel doch regiere. So penetrant wurde auf diesen Aspekten herumgeritten und Kühnert zu gebetsmühlenartigen Wiederholungen seiner Antworten und Erklärungen genötigt, dass das Ende der Sendung geradezu eine Erlösung darstellte, denn ansonsten würden Lanz und Bethke wohl immer noch über mangelnde Kommunikation reden. (Michael Meyns)