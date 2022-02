Markus Lanz (ZDF): Cem Özdemir entschuldigt sich bei TV-Moderator

Markus Lanz (ZDF): In der Sendung vom 02.02.2022 sind Machtmissbräuche in der katholischen Kirche und in der Landwirtschaft das Thema.

TV-Talk

Von Tina Waldeck schließen

Bei Markus Lanz (ZDF) wird über die Skandale in der katholischen Kirche debattiert. Im Fokus: der Machtmissbrauch.

Hamburg – Zwei „pervertierte Systeme“: Bei Markus Lanz (ZDF) diskutieren Dr. Christiane Florin (Redakteurin für Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk) mit Manfred Lütz (Psychiater und Theologe) über Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche sowie Anne Kunze (Journalistin der „Zeit“) mit Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft) über den Bio-Missbrauch der ökologischen Landwirtschaft.

Cem Özdemir entschuldigt sich zunächst bei Markus Lanz (ZDF): Ihm tun die Leute leid, die in der Kirche aktiv sind. Er selbst kommt aus einer muslimischen Familie, auch im Islam gibt es genug aufzuarbeiten, was Machtmissbrauch angeht. „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“, zitiert er aus dem Evangelium nach Matthäus. Das sollte seiner Meinung nach für jede Religion gelten. Wenn er da sieht, wie viele über jene hinweg gehen, die schwächer sind, wünscht er sich, dass einmal ehrlich und mit Konsequenzen die Sachverhalte aufgearbeitet werden.

Hat die Kirche absichtlich weggeschaut? Gäste diskutieren über Missbrauchsfälle bei Markus Lanz (ZDF)

„Die Betroffenen übersehen zu haben“, wird Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, in seiner Ansprache eingespielt, „das ist unverzeihlich.“ Am Beispiel von Peter H., einem Priester, der versetzt wurde, um eine Therapie aufgrund seiner Pädophilie zu beginnen, werden bei Markus Lanz (ZDF) die Sachverhalte näher beleuchtet. Obwohl der Therapeut die Kirche warnte, dieser Mann dürfe nie mehr mit Kindern zusammen arbeiten, setzt diese ihn wieder ein. Schon 1986 wird er wegen zwölf Missbrauchsfälle verurteilt. Mit dem Ergebnis, dass er erneut versetzt wird – und weitermachen darf.

Besonders im Blickfeld steht hier Josef Ratzinger, welcher in dieser Zeit erst Erzbischof, dann Papst war. Manfred Lütz wird im weiteren Verlauf des Streitgesprächs bei Markus Lanz (ZDF) oft ein unfreiwilliger Verteidiger gegenüber Dr. Christiane Florin, die einen unerschütterlichen Standpunkt hat: Alle konnten klar sehen, „wie Josef Ratzinger reagiert hat, wenn er Kritik ausgesetzt war: Er war es nicht, er war nicht zuständig, er war schlecht beraten, er war schlecht informiert.“ Aber der damalige Erzbischof war in jedem Fall verantwortlich.

Markus Lanz (ZDF): Sendung vom 03. Februar 2022 – die Gäste

TV-Talk mit Markus Lanz am 02.02.2022 im ZDF Die Gäste Cem Özdemir Landwirtschaftsminister (Grüne) Anne Kunze Journalistin (Die Zeit) Christiane Florin Journalistin (DLF) Manfred Lütz Theologe und Psychiater

„Keine handfesten Beweise“ - Theologe verteidigt katholische Kirche bei Markus Lanz (ZDF)

Die katholische Kirche ist und war eine hierarchische Ordnung: Alles stand unter seiner Verantwortung, egal welche Entscheidungen getroffen wurden. In dem belastenden Dokument heißt es ganz klar, der Priester darf nicht bei Kindern eingesetzt! Warum hat sich niemand darum gekümmert, in welche Gefahr die Kinder gebracht werden? Besonders innerhalb einer moralischen Instanz, die die Kirche ja sein möchte.

Da reckt Manfred Lütz bei Markus Lanz (ZDF) nun seinerseits den moralischen Zeigefinger in Richtung Dr. Christiane Florin, die etwas genervt die Augen verdreht. „Es gibt keine handfesten Beweise“, dass Josef Ratzinger wirklich von dem Missbrauch gewusst hatte. Leider verhält er sich „medial ungeschickt.“ Man hätte sich einen Tag nach der offiziellen Pressekonferenz ein Statement von ihm gewünscht. Aber er ist halt ein Professor, verteidigt ihn Manfred Lütz: Er liest erst einmal das ganze Gutachten und dann wird er in einigen Tagen reagieren. Und vielleicht werden aus diesen Tagen wieder Jahre, in denen nichts passiert.

Markus Lanz (ZDF): Wo bleibt die Verantwortung? Journalistin attackiert katholische Kirche

Fast platzt Dr. Christiane Florin bei Markus Lanz (ZDF) da die imaginäre Hutschnur: Denn es kann keine Entschuldigung sein, dass Josef Ratzinger Professor und damit weltfremd ist. Wenn es jetzt wieder heißt, er wusste es nicht, er war nicht dafür zuständig, da fragt sie sich umgekehrt: Wofür war denn der Erzbischof zuständig? „Der eine schiebt dem anderen die Verantwortung zu, sodass am Ende niemand mehr Verantwortung übernehmen muss.“ Und das, obwohl in der Hierarchie der Kirche eigentlich klar sein müsste, wer die Verantwortung trägt.

Dr. Christiane Florin kommt auf das eingeworfene Zitat von Cem Özdemir zurück: Der Erzbischof wäre verpflichtet gewesen, die Geringsten zu schützen und nicht die Kleriker. „Das scheint damals, – um es vorsichtig auszudrücken, – nicht gelungen zu sein.“ Und jetzt kommen nur wenige oder lapidare Worte der Entschuldigung?

Bio-Missbrauch in der Landwirtschaft: Özdemir verweist auf „System, mit sehr viel Geld“

Ein würdevolles Auftreten ist das, was der Kirche schon länger fehlt. Noch mehr Abgründe über die Legionäre Christi werden angeführt. Der Begründer, ein „wirklich perverser Verbrecher“, schimpft Manfred Lütz bei Markus Lanz (ZDF). Die Leute laufen dem Christentum weg, weil sie anhand solcher Geschichten ihr Vertrauen verlieren. Er zitiert Gregor Gysi, der gesagt hat, „er sei Atheist, aber habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, weil der die Solidarität abhandenkommen könne“. Das Christentum ist die Basis, auch mal uneigennützig zu handeln. Es ist das Werte-Fundament der Gesellschaft, das mit solchen Vorfällen untergraben wird. Dr. Christiane Florin bringt es auf den Punkt: Die Gutgläubigkeit der kleinen Menschen, die sich in und für die Kirche engagieren, wird auf eine zynische Art ausgenutzt.

Etwas verzweifelt versucht Markus Lanz nach den Sünden der Kirche überzuleiten zu seinen anderen beiden Gesprächspartner, die fast in Vergessenheit geraten sind. Und es steht die Frage im Raum, warum es die Sendung nicht bei einem inhaltlichen Thema belassen hat, und doch sind die zu ziehenden Vergleiche offensichtlich: Auch bei den Tieren betreibt der Mensch per se oft einen Machtmissbrauch. Cem Özdemir zieht nicht umsonst seine Augenbraue kritisch zusammen. Auch hier steht hinter allem ein „System, das mit sehr viel Geld unterwegs ist“, erklärt er. Es sagt schon alles, wenn der größte Biohändler ALDI und der größte Bio-Schlachter die Firma Tönnies ist.

Özdemir fordert bei Markus Lanz (ZDF) eine Weiterentwicklung des Mast-Systems

Das Motto: Höher, schneller, weiter, „wachse oder weiche.“ In den letzten Jahren wurden „die Ställe nicht mehr an die Tiere, sondern die Tiere an die Ställe angepasst“ und es gab nur noch die Hälfte an Schweinehaltern, aber die Menge an Schweinen ist gleichgeblieben, zählt Cem Özdemir bei Markus Lanz (ZDF) auf. Auch hier müsse sich das System unbedingt einmal neu auf die Beine stellen und sich weiterentwickeln von der menschen- und umweltverachtenden Systematik, die wir geerbt haben.

ZDF-Talk Markus Lanz Die Sendung vom 2. Februar 2022 in der ZDF-Mediathek online abrufbar.

Aber mit wirklichkeitsnahem Blick: Anne Kunze belegt fachlich kundig bei Markus Lanz (ZDF), dass wir dazu neigen, so manche Begrifflichkeit wie auch das Wort „Bio“ aufzuladen: hier mit Vorstellungen von angeblich moralischen Menschen, von glücklichen Tieren und gesunder Ernährung. Dinge werden hineinprojiziert, an die wir gerne glauben möchten. Doch vielleicht sollten wir alle Dinge einmal „völlig frei von moralischer Überlegenheit“ sehen, denn das, woran wir glauben möchten und die tatsächliche Realität sind oft zwei unterschiedliche Welten. Solche verblendeten Vorstellungen können nur beendet werden, wenn der Druck für Veränderungen innerhalb der Bevölkerung zunimmt. Denn diese ganze Gesellschaftsordnung ist nach (nicht nur) Cem Özdemir eigentlich „eine Granaten-Schweinerei.“ (Tina Waldeck)