Markus Lanz (ZDF): Das sind die Gäste am 15. September

Von: Moritz Serif

Gastgeber Markus Lanz im ZDF. © Markus Hertrich/dpa/picture alliance

Markus Lanz unterhält sich im ZDF am heutigen Donnerstag mit seinen Gästen. Wir verraten Ihnen, welche Menschen dieses Mal in der Sendung sind.

Hamburg – Markus Lanz hat am heutigen Donnerstag (15. September) Menschen zu Gast, mit denen der ZDF-Moderator über politische oder gesellschaftliche Themen sprechen wird. Vergangene Sendung sprach Lanz unter anderem mit Friedrich Merz. Dieses Mal sind es insgesamt vier Menschen, mit denen sich der Talkmaster in der Show unterhalten wird.

Alexander Graf Lambsdorff, Politiker

Der FDP-Außenpolitiker äußert sich zum Krieg in Osteuropa und den jüngsten Militärerfolgen der ukrainischen Armee. Er appelliert: „Die Unterstützung für die Ukraine muss verstärkt werden.“

Diana Zimmermann, Journalistin

Die langjährige Leiterin des ZDF-Studios London spricht über die Lage in England nach dem Tod der Queen und nach den ersten Regierungstagen von Liz Truss als neue Premierministerin.

Liana Fix, Politologin

Die Russland- und Osteuropa-Expertin äußert sich zu möglichen Reaktionen Moskaus auf die ukrainische Gegenoffensive sowie zur Haltung der russischen Bevölkerung zum Krieg.

Ralf Stegner, Politiker

Der SPD-Politiker ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. „Am Ende muss eine diplomatische Lösung stehen“, sagt er, und erläutert seine außenpolitische Strategie zum Erreichen dieses Ziels.

Die Sendung ist im ZDF von 23.15 bis 0.30 Uhr zu sehen. Wer die Show verpasst, kann sich die Sendung anschließend in der Mediathek zu Gemüte führen. Dienstag bis Donnerstag wird die Sendung am späten Abend ausgestrahlt. Eine feste Sendezeit gibt es nicht, der Beginn der Talkshow schwankt zwischen 22.45 Uhr und Mitternacht.

Markus Land: ZDF-Sendung gibt es in diesem Format seit 2010

Die ZDF-Fernsehsendung „Markus Lanz“ existiert in diesem Format seit dem Jahr 2010, zuvor vertrat Markus Lanz mit seiner Sendung den Moderator Johannes B. Kerner. Geladen sind meist vier Gäste, denen Markus Lanz sich in der 75-minütigen Sendung widmet.

Die Menschen, die zu Markus Lanz in die Sendung kommen, sind zumeist aus der Politik, der Unterhaltungsbranche und dem Sport. Vor allem in Sendungen im Anschluss an Fußball-Übertragungen lädt der Moderator gerne Gäste aus dem Sport ein. Lanz polarisiert bisweilen mit seinem Moderationsstil, da er dafür bekannt ist, seinen Gästen ins Wort zu fallen. Seit der Corona-Pandemie gibt es keine Zuschauer mehr im ZDF-Studio. (mse)