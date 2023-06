Lanz zu Thema China: Peking hält Russland am Leben

Von: Michael Meyns

Talkrunde bei Markus Lanz am 21. Juni 2023. © Screenshot ZDF

TV-Talk bei Markus Lanz zum Verhältnis Deutschlands zu China und den USA und über den Besuch von US-Außenministers Blinken in China.

Hamburg – Gerade erst hat sich Deutschland aus dem allzu engen wirtschaftlichen Verhältnis zu Russland gelöst, da droht eine Verflechtung, die noch viel problematischer werden könnte: Die zu China, einem Land, das immer mehr zum Rivalen des Westens wird.

Die Welt befinden sich im Wandel wie lange nicht. Das Selbstverständnis des Westens in politischer, moralischer, aber auch wirtschaftlicher Hinsicht führend, um nicht zu sagen, überlegen zu sein, gerät immer mehr ins Wanken. Auch wenn das gerade in Deutschland noch gerne verdrängt wird. In diesen Tagen war der chinesische Ministerpräsident Li Qiang zu Gast in Deutschland, traf den Bundespräsidenten und den Kanzler. Anlass für Markus Lanz in seiner ZDF-Sendung über das deutsch-chinesische Verhältnis zu sprechen, das man auch als deutsche Abhängigkeit von China bezeichnen könnte.

Das deutsch-chinesische Verhältnis ändert sich

Der Politologe Mikko Huotari, Direktor des „Mercator Institute for China Studies“ sprach bei Markus Lanz über die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen und äußert sich zur Geostrategie der asiatischen Volksrepublik, besonders in Bezug auf Russland. Das Verhältnis zwischen China und Russland beschrieb Huotari als komplementäre Partnerschaft, die durch intensive Gespräche zwischen Xi und Wladimir Putin gewachsen ist. Waffenlieferungen von schwerem militärischem Gerät gibt es zwar noch nicht, aber China hält durch Ankauf von Öl und Lieferung, etwa von Halbleitern, Russland am Leben.

Wir sollten keine Angst vor China haben.

Das deutsch-chinesische Verhältnis ändert sich, das Handelsdefizit gegenüber China steigt, die Exporte sinken, besonders in der für Deutschland so lebensnotwendigen Autoindustrie. Gerade die Defizite im Bereich Elektroautos, wo China längst Marktführer ist und zunehmend auch im Westen verkauft, macht den deutschen Autobauern und damit der gesamten Volkswirtschaft zu schaffen.

Der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin wies bei Markus Lanz im ZDF darauf hin, dass die jüngste diplomatische Initiative Chinas auch ein Zeichen dafür ist, dass die heimische Wirtschaft schwächelt. Die Bevölkerung beginnt zu schrumpfen, die Wachstumsraten sinken, Millionen Wohnungen stehen leer. Auf tönernen Füßen stehe die chinesische Wirtschaft, ergänzte Huotari, die gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen sind enorm, die Arbeitslosigkeit unter Uniabgängern steigt, die Verschuldung ebenfalls. Freuen über chinesische Schwäche sollte man sich jedoch nicht, schließlich hängt ein erheblicher Teil des weltweiten Wirtschaftswachstums an China, auch wenn die Verflechtung der Globalisierung sich ein wenig löst: Die Abhängigkeiten bleiben.

Dennoch: „Wir sollten keine Angst vor China haben, sondern realistisch auf China blicken“ betonte Trittin. Heißt das aber, dass man vor dem wichtigen Handelspartner in die Knie gehen muss?

Kerstin Münstermann, Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post, kritisierte diesbezüglich die Entscheidung der Bundesregierung, bei der gemeinsamen Pressekonferenz zwischen Scholz und Li keine Fragen zuzulassen – offenbar auf Wunsch bzw. Druck der chinesischen Seite. Ein Eintreten für Meinungsfreiheit und Demokratie war das gewiss nicht, viel eher ein Zeichen für Pragmatismus, den man Olaf Scholz unterstellen darf. Während Außenministerin Annalena Baerbock sich um eine feministische, von moralischen Werten geleitete Außenpolitik bemüht, hat der Bundeskanzler offensichtlich keine Bedenken, das Verhältnis mit China zu intensivieren und Handelsverträge abzuschließen.

Blinken in China: Markus Lanz sieht Historisches

Aus Washington zugeschaltet war Elmar Theveßen, der vom ersten Besuch eines amerikanischen Außenministers in China seit fünf Jahren berichtete. Nicht unbedingt so ein historisches Ereignis, wie Markus Lanz behauptete, aber angesichts der Spannungen zwischen den Weltmächten doch ein wichtiges Signal. Nicht nur die über den USA abgeschossenen Spionagesatelliten oder die Taiwan-Situation haben das chinesisch-amerikanische Verhältnis in den letzten Jahren belastet, sondern vor allem die ständig wachsende Rivalität um die globale Führungsposition.

„Was für ein Spiel, spielen die Amerikaner?“, fragte Lanz Theveßen: Einerseits finden Konsultationen statt, andererseits nennt Biden Xi ganz offen einen Diktator, was offenbar nicht einer von den üblichen Biden-Aussetzern war, sondern eine bewusste Breitseite. Das Handelsvolumen beider Länder beläuft sich auf über 400 Milliarden Dollar, was laut Theveßen eigentlich Grund genug wäre, sich in Fragen wie dem Klimawandel oder dem Ukraine-Krieg besser zu verständigen. Doch stattdessen rüsten beide auf, schließen Verträge mit Kleinstaaten zwecks Truppenstationierung und scheinen sich zunehmend auf einen bewaffneten Konflikt zuzubewegen. Dass da ein inzwischen 80-jähriger Mann an der Macht ist, der immer wieder physische und psychische Aussetzer hat, beruhigt da nicht unbedingt.

Zum Abschluss versuchte Jürgen Trittin noch den europäischen Asylkompromiss zu erklären, der versucht, die Flüchtlingsströme zu lenken und „bessere“, will sagen, für die Wirtschaft wichtige Flüchtlinge nach Europa und nicht zuletzt Deutschland zu lenken. Wirklich zufrieden schien Trittin nicht mit dem, was ausgehandelt wurde, als erfahrener Politiker sind ihm die Zwänge des Systems allerdings bewusst und so sagte er bei Markus Lanz den bemerkenswerten Satz: „Wir haben den Versuch gemacht, ein gescheitertes System ein bisschen zu reparieren – und dieser Versuch war nicht besonders erfolgreich.“ So ehrlich wünschte man sich Politiker häufiger. Auch wenn Trittin damit das Rumlavieren der Politik in einem so wichtigen Bereich, wie das die Gesellschaft spaltende Thema Flüchtlingspolitik, auf einen fast schon tragischen Punkt brachte. (Michael Meyns)