Markus Lanz gegen Letzte Generation: Zu schlecht zum Moderieren

Von: Moritz Post

Markus Lanz nervt. Das ist nicht neu. Im Streit mit einem Klimaaktivisten wird jetzt deutlich, was der ZDF-Moderator wirklich vorhat. Die FR-Kolumne.

Der Oberkörper ist bedeutungsschwanger nach vorne gebeugt. Die rechte Hand liegt auf dem rechten Oberschenkel, während der Zeigefinger mahnend, vielleicht sogar drohend gen Himmel ragt. ZDF-Moderator Markus Lanz adressiert Theodor Schnarr von der Klimaprotest-Gruppe „Letzte Generation“ und zieht dabei die rechte Augenbraue hoch, was auf seiner Stirn zu Falten führt und seine Aufgebrachtheit nochmals unterstreicht.

„Aber ist das Dialog?“, unterbricht Moderator Markus Lanz den Klima-Aktivisten Schnorr bei dessen eingehender Einlassung in der Talkrunde. Und während dieser seinen Standpunkt zu den Interventionen der „Letzten Generation“ versucht dazulegen, schaut Markus Lanz gequält drein, ja beinahe Hilfe suchend zu seinen weiteren Gästen, der Ethikratvorsitzenden Alena Buyx, Publizist Michel Friedman und dem Theologen Manfred Lütz. Doch die hören zu Lanz‘ Leidwesen dem Aktivisten Schnorr zu, der gerade seine Vision von einem auf Dialog basierenden Gesellschaftsrat darlegt. „Nochmal. Dialog.“, stammelt der Moderator in den Beitrag von Schnorr hinein.

Markus Lanz diskutiert mit Gästen seiner ZDF-Sendung über die Proteste der „Letzten Generation“. © Screenshot ZDF

Moderator Markus Lanz erreicht einen neuen Tiefpunkt

Markus Lanz nervt. Das ist nichts Neues. Doch in der letzten ZDF-Sendung vor der Sommerpause erreicht sein Moderationsstil ein bisher unerreichtes Niveau im negativen Sinne. Augenscheinlich in Ermangelung eigenen inhaltlichen Vorwissens und im Rahmen seiner Aufgebrachtheit sich offenbarender rhetorischer Defizite, nutzt Lanz seine Machtstellung als Moderator zuungunsten von Theodor Schnorr aus. Während er Schnorr wie einen Studenten des ersten Semesters auf eine Redereihenfolge hinweist, arbeitet der Moderator diese nur halbherzig ab, unterbricht seine Gäste immer wieder, wenn er einzelne Aspekte herauspickt und stark machen möchte.

Die Gäste bei Markus Lanz

Alena Buyx , Vorsitzende des Ethikrats

, Vorsitzende des Ethikrats Theodor Schnarr , Klimaaktivist bei der Gruppierung „Letzte Generation“

, Klimaaktivist bei der Gruppierung „Letzte Generation“ Manfred Lütz , Theologe

, Theologe Michel Friedman, Publizist und ehemaliger Moderator

Die Standpunkte und die Herangehensweise der „Letzten Generation“ sind nicht zu Unrecht höchst umstritten. Und vielen Menschen geht nachvollziehbarerweise die sakrosankte Art und Weise, wie die Klimaaktivist:innen ihren Standpunkt darlegen, auf den Zeiger. Doch die Diskussion unter den Teilnehmer:innen der Lanz-Runde schaffen es ohne den Moderator durchaus eine Debatte um einerseits Inhalte und andererseits differenzierte ethische Erwägungen zu moralischen Problemen, die die Protestform Schnorrs und seiner Mitsteiter:innen, ins Laufen zu bringen.

Markus Lanz stört den Dialog über Klimaprotest

Markus Lanz braucht es dafür nicht. Stattdessen stört der Gastgeber der Runde im ZDF den von ihm eingangs eingeforderten Dialog, indem er seine Gäste immer wieder unterbricht und die Geduld mit Theodor Schnorr verliert: Statt Themen einzuordnen, die Debatte zu strukturieren, ist Lanz vielmehr daran interessiert, seine eigene, die Gruppierung „Letzte Generation“ verurteilende Überzeugung in den Aussagen der anderen Personen in der Runde zu finden.

Er nennt das „ernsthaftes und emotionales Streiten“ und fährt Alena Buyx in die Parade, die eigentlich dazu ansetzen wollte, die Debatte in einen klaren gesamtgesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Markus Lanz lässt damit den für eine solch aufgeladene Debatte notwendigen Grad an Professionalität sausen. Der Moderator bastelt sich lieber ein eigenes eklektisches Narrativ aus den Aussagen seiner Umwelt zusammen und verpackt das Ganze in seine eigenen Empfindungen. Frei nach dem Motto: Wieso gute Argumente suchen, wenn man auch direkt mit Emotionen und gefühlten Meinungen argumentieren kann? Es ist ein kläglicher Versuch einer Moderation. Die Sommerpause scheint für Markus Lanz genau rechtzeitig zu kommen. (Moritz Post)