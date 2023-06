Spahn attackiert bei Lanz den Kanzler: „Von diesem Scholz siehst du gar nichts“

Von: Marc Hairapetian

TV-Talk bei Markus Lanz im ZDF am 27. Juni 2023. © Screenshot ZDF

Meuterei der Wagner Gruppe, AfD-Erfolg in Sonneberg, die Erwärmung der Ozeane und der „Sound of Kulturkampf“: Zu viele Themen verderben diesmal den Brei der ZDF-Talkshow.

Hamburg – Wozu werden eigentlich noch Journalisten bei Markus Lanz eingeladen? Diese Frage stellt man sich zwangsläufig am späten Dienstagabend. Julia Löhr, die geschätzte Wirtschaftskorrespondentin der FAZ, erfüllt in der Sendung des ZDF allenfalls eine Alibi-Funktion. Es ist aber nicht ihre Schuld, sondern die des Moderators, der ihren Job der kritischen Durchdringung übernimmt und sie, nachdem er selbst viel gesagt hat, erst nach sage und schreibe über einer halben Stunde zu Wort kommen lässt.

Der renommierte Hamburger Klimaforscher Mojib Latif ist in der in Altona produzierten Sendung gar in den letzten 20 Minuten erst wirklich am Zug. Vorher gibt nämlich der smarte Südtiroler mit der stets bewusst nach außen getragenen, eigenen Meinung in seinem Club der ewig gleichen Gesichter seinen prominenteren Gesprächsteilnehmern Gelegenheit, sich ausführlich über wichtige und nicht ganz so bedeutende Themen auszulassen. Während sich der ehemalige Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn (CDU) in seiner jetzigen Rolle als Oppositioneller berechtigter Weise darüber echauffiert, dass ihn Lanz in den „Sound of Kulturkampf“ verstricken will, analysiert Militärexperte und Dauergast Carlo Masala messerscharf die bis vor kurzem noch nicht für möglich gehaltene Meuterei der (Söldner-)Gruppe Wagner, die am Wochenende gegen ihren eigenen russischen Auftraggeber von der Ukraine bis vor die Tore Moskaus aufmarschierte, bevor sie von ihrem Chef Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin unvermittelt wieder zurückgepfiffen wurde. Der vermeintliche Grund für letztere Aktion: Die Vermeidung eines Blutbads.

Markus Lanz im ZDF: Prigoschin plötzlich als Pazifist?

Dazu werden Einspieler gezeigt, in denen ein gemütlich Tee trinkender Prigoschin geradezu unglaubliche Vorwürfe macht: Am Freitag schuf er nach monatelangen verbalen Beschimpfungen Fakten gegen den russischen Verteidigungsminister Sergei Kuschugetowitsch Schoigu und dessen Generalstabschef Waleri Wassiljewitsch Gerassimow, die er unfähig, korrupt, betrügerisch und bürokratisch nannte: „Sie starteten Raketenangriffe auf unser rückwärtiges Lager. Eine große Anzahl unserer Kämpfer ist gestorben“ In dem Video hinterfragt er sogar den Sinn des Krieges gegen die „eigenen“ Leute, denn „fast alle Ukraine hätten russische Gene“. Prigoschin, der Schlächter von Bachmut, plötzlich als Pazifist?

Wohl kaum, obwohl Lanz, als er diese Bilder das erste Mal gesehen und deren Worte vernommen hatte, zuerst dachte, wie er in seiner Talkshow freimütig gesteht, der russische Angriffskrieg in der Ukraine wäre vielleicht vorzeitig beendet. Auch Masala kann eine „Faszination im negativen Sinn über die Entwicklung nicht leugnen“. Um dies zu unterstreichen, werden Aufnahmen einer Fernsehansprache vom Wladimir Putin, dem Präsidenten der russischen Föderation, vorgeführt: „Jeder, der bewusst den Weg des Verrats eingeschlagen hat, der eine bewaffnete Meuterei vorbereitet hat, der den Weg der Erpressung und terroristischer Methoden eingeschlagen hat, wird eine unvermeidliche Strafe erleiden.“ Und dann warnt er seinen langjährigen Vertrauten Prigoschin: „Er wird sowohl vor dem Gesetz als auch vor unserem Volk zur Rechenschaft gezogen.“

Taten sind nach diesen Worten nicht erfolgt. Prigoschin und seinen Getreuen hat man vielmehr Straffreiheit zugesichert. Sie sind angeblich nach Belarus abgetaucht.

Masala bei Lanz: Russland „im Inneren nicht mehr verteidigungsfähig“

Masala sieht in dem Ganzen einen „tiefliegenden Konflikt“. Laut einem Dekret Putins sollen ab 1. Juli alle privaten Militärfirmen in die russische Armee eingegliedert werden. Doch das wird schwierig. Großteile der Gruppe Wagner sind in Afrika im Einsatz. Außerdem habe Gazprom und viele Oligarchen eigene Armeen. Im Grunde genommen sei Russland „im Inneren nicht mehr verteidigungsfähig“. Und dies, obwohl 25.000 „Wagnerianern“ 1,1 Millionen Mannen der russischen Armee gegenüberstehen!

Erstaunlich also, dass Putin nach seiner „überdramatisierten Rede“ nun die Wagner-Streitkräfte fast beschwört, „keine falschen Entscheidungen zu treffen“. Doch trotz Amnesie kann sich laut Masala deren Boss nicht in Sicherheit wiegen: „An Prigoschins Stelle würde ich nicht mehr ruhig schlafen, und zwar für die nächsten Jahre!“ Anscheinend frisst nicht nur die Revolution, sondern auch die Meuterei ihre eigenen Kinder.

Markus Lanz im Duell mit Jens Spahn

Lanz schafft nun einen Übergang, indem er Spahn mit ins Boot holt, wenn er von Russlands inneren Querelen zum Wahlerfolg der AfD im thüringischen Sonneberg kommt, wo erstmals mit Robert Sesselmann ein Mitglied der rechtspopulistischen Partei zum Landrat gewählt worden ist. Der CDU-Politiker findet es verständlicherweise „unmöglich“, dass die AfD einem Kriegstreiber wie Putin, der „Folter“, „Vergewaltigungen“ und „Kinderverschleppungen“ in Kauf nehmen würde, „nach dem Mund redet“. Die Ereignisse von Sonneberg, wo „28.000 Menschen gewählt“ hätten (faktisch leben dort allerdings nur 23.097), versucht er, kühl zu analysieren und eben nicht zu sehr zu emotionalisieren: „Muss uns das umtreiben? Ja. Gerät deshalb die Republik ins Wanken? Nein.“ Er plädiert für eine politische Auseinandersetzung in der Sache und rät davon ab, alles gleich moralisch infrage zu stellen.

Die Menschen seien durch die Beschlüsse der Ampel-Regierung wie den „Heizhammer“ frustriert, wobei er gleich klarstellt, dass das Thema „Heizung“ kein Kulturkampf sei, in den ihn Lanz fast schon notorisch hineinziehen will. Nicht alle AfD-Wähler könne man zum rechtsradikalen Lager zählen. Menschen, die beispielsweise nur an zwei biologischen Geschlechtern festhalten wollten, würden dann wohl als Denkzettel AfD wählen. Wie aufs Stichwort hält dem offen schwul lebenden Spahn nun Lanz wiederholt sein eigenes transfeindliches Statement von letzter Woche vor. Auf die Frage, wo die Ampel den Leuten diktiere, dass ihre Einstellungen falsch seien, hat er nämlich gesagt: „Selbst die Ansicht, ein Mann hat einen Penis und eine Frau nicht, gilt inzwischen in Teilen der Ampel-Koalition als problematisch.“

Spahn kontert und findet, dass Lanz auf seinen „Penis“-Satz regelrecht fixiert sei.

„Sie haben das Wort fünfmal indem Mund genommen, nicht ich.“ Nicht unberechtigt wirft er dem Talkmaster vor, gleich zehn Themen auf einmal anzureißen. Er gibt ihm sogar einen guten Rat: Lanz solle nicht eine Sendung über die AfD nach der anderen bringen. Das mache sie nur noch stärker. Und in Richtung Ampel-Koalition bläst er zur Attacke: „Die Regierung überfordert Menschen und parlamentarisches Verfahren.“ Vor allem bei den Themen „Migration“, „Inflation“ und „Einbau von Wärmepumpen“ könne man „auf Dauer keine Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung“ machen.

„Markus Lanz“ im ZDF Die Gäste der Sendung vom 27. Juni 2023 Jens Spahn CDU-Politiker Julia Löhr Journalistin Mojib Latif Klimaforscher Carlo Masala Politikwissenschaftler

Löhr, die um 23.18 Uhr erstmals in die Diskussion einbezogen wird, findet, dass die CDU „ähnlich wie die Grünen Flügelkämpfe hat“. Für sie tendiere Spahn zwar in der Sache selbst zur bürgerlichen Mitte, für welche die Union immer gestanden hätte, sprachlich würde er sich aber mehr und mehr dem „robusten“ Sprachduktus des Vorsitzenden des CDU/CDU-Bundestagsfraktion anpassen. Die konservative Volkspartei habe nicht mehr viele Machtoptionen, allenfalls schwarz Grün, auch wenn Die Grünen „einen Hang zum Mikromanagement vorgeben“, was nicht im Sinne von Spahn und Co. sei.

Spahn bei Lanz wenig einsichtig

Dessen unbeirrt befindet sich dieser nun ganz im Oppositionsmodus und greift die SPD mit ihrem oftmals als zögerlich agierend wahrgenommen Kanzler an: „Von diesem Scholz siehst du gar nichts!“ Im Gegensatz dazu würde sich die CDU weiterhin als Partei der sozialen Marktwirtschaft und des starken Rechtsstaates mit einer gesteuerten Migration positionieren. Dass jahrelange Misswirtschaft der Union, wie Lanz schlau anfügt, zur Stärkung der AfD geführt habe, sieht Spahn nicht ein. Der Gastgeber zitiert ihn in dem Zusammenhang aus einem Interview, wo er der Regierung vorwarf, die Lebensentwürfe der deutschen Bürger nicht zu respektieren: „Den Leuten wird gesagt: ‚Ihr fahrt das falsche Auto. Ihr habt das falsche Haus, die falsche Heizung! Ja, Ihr habt überhaupt noch ein Haus! Ihr esst das falsche Essen. Ihr habt die falsche Einstellung‘.“

Klimaforscher Mojib Latif schaltet sich nun auch ein und kritisiert, dass Spahn, „in die gleiche Kerbe“ haue wie die AfD. „Wie kann es angehen, dass Sie die Narrative der AfD wiederholen?“ Schlagwörter wie „Heizhammer“ oder „Heizungs-Stasi“ seien doch „völlig inakzeptabel“, da sie zu einer unnötigen Spaltung der Gesellschaft führten. Latif plädiert dafür, dass die CDU besser als „Gegenpol“ dienen soll und nicht als indirekter Unterstützer der AfD. Das kann und will Spahn natürlich nicht auf sich sitzen lassen: „Die Leute haben nicht nur Angst vor Wohlstandsverlust, sondern die haben Wohlstandsverlust.“ Diese Unsicherheit führe unter anderem auch zu dem bedenklichen Aufschwung der Rechtspopulisten. Lanz, dem es „um mehr Aufrichtigkeit geht“, daraufhin: „Das lassen wir jetzt so stehen.“

Jens Spahn wird am Ende kleinlaut

Um 23.41 Uhr, also 19 Minuten vor dem Ende der Sendung, darf Ozeanograf Latif noch ein anderes, viel globaleres Schreckensszenario skizzieren. Die Meeresverschmutzung und vor allem Erwärmung des Nordatlantiks auf 23,1 Grad Celsius, also 1,1 Grad mehr als im Mittel der letzten 40 Jahre, bei gleichzeitigem CO₂-Anstieg. Die „marinen Hitzewellen“ würde unter anderem zu einem Massensterben von Fischen und Korallen führen. Die Weltmeere würden regelrecht „versauern“. Latif sieht darin „eine Dramatik ohne Ende“. Löhr, Masala und Spahn, der vorher noch von der CDU als „beste Klimaschutz-Partei“ geschwärmt hat, nun aber kleinlaut zugibt, es hier „nicht in den Griff bekommen zu haben“, hören andächtig zu, während Lanz, dem Flora und Fauna von je her am Herzen liegen, gelegentlich kurze Zwischenfragen stellt. Auch Deutschland habe die Ziele deshalb mitunterzeichneten Pariser Klimaabkommens bisher klar verfehlt. Wenn wir nicht schnell etwas gegen den „stillen Tod“ unternehmen, so Latif, „sind wir auch nicht besser als Trump“. So viel also zu mehr „Aufrichtigkeit“ und „Glaubwürdigkeit“. (Marc Hairapetian)