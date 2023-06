Streit über Heizungsgesetz: FDP-Fraktionsvize Kuhle kontert Vorwürfe bei „Lanz“

Von: Marc Hairapetian

Teilen

Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Talk am 13. Juni. © Screenshot ZDF

In der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ diskutiert man lang und breit über den Kompromiss der drei Regierungsparteien in Sachen Heizungsgesetz.

Hamburg - Kennen Sie das „Gelassenheitsgebet“ des US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr (1892 - 1971)? Es lautet: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Markus Lanz muss das verinnerlicht haben. Während die Boulevard-Medien geradezu schadenfroh verkünden, dass seine Ex-Frau Angela einen neuen Partner hat, der zwar 20 Jahre jünger als der Talkmaster ist, dem smartem Südtiroler aber „verdammt ähnlich sieht“, konzentriert sich dieser in seiner ZDF-Sendung am späten Dienstagabend in selten zuvor gezeigter Souveränität auf das Geschehen eines „politisch spannenden Tages“.

Schon bei seiner Anmoderation stellt er Fragen an seine Gäste, die diese gleich oder im Verlauf der folgenden 75 Minuten beantworten dürfen. „Wie wichtig ist es, als Tiger gegen die Wärmepumpe zu starten?“, möchte er beispielsweise von FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle wissen. Dieser antwortet so prägnant wie schlagfertig: „Die Menschen können sich sicher sein: Das Gesetz von Robert Habeck wird nicht kommen.“ Dann wendet er sich Neurowissenschaftlerin Maren Urner zu: „Was macht Panik in unseren Köpfen?“ Und bevor diese auch nur ein Wort sagen kann, zitiert er sie salopp: „Diese Panik macht uns doof!“ Dazu passt, wenn Journalist Veit Medick ergänzt: „Jedes negative Wort hilft, die Aufmerksamkeit der Leser zu erreichen.“ Der Mann ist wohlgemerkt Leiter des Stern-Politik-Ressorts, nicht der Bild …!

Die Gäste im ZDF-Talk bei „Markus Lanz“

Konstantin Kuhle, Politiker (FDP-Fraktionsvize)

Carlo Masala, Militärexperte

Veit Medick, Journalist (Leiter des „Stern“-Politik-Ressorts)

Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und FR-Kolumnistin

„Markus Lanz“: Gäste im ZDF-Talk sprechen über Heizungsgesetz

Bevor sich Militärexperte Carlo Masala zu seiner von Lanz in die Runde geworfenen Steilvorlage „Wir driften gerade in eine der gefährlichsten Phasen der Menschheit“ bezüglich der allgemeinen Nuklearaufrüstung und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine äußern kann, widmet sich der TV-Präsentator dem Kompromiss der Ampel-Koalition beim Heizungsgesetz. Der Erstentwurf von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, wurde von der FDP schon zwei Mal im Parlament abgelehnt. Nun wundert er sich, wie überraschend „in der Sache weißer Rauch aufgegangen ist“. Kuhle cool: Der Bundestag und vor allem die FDP seien nicht die „Abnick-Institution“ der Regierung. Eine Einigung habe man dennoch mit den beiden Koalitionspartnern SPD und Bündnis 90/Die Grünen erzielt: Erst müsse die kommunale Gebäude-Planung vorangetrieben werden, dann das neue Energiegesetz. Beim Klimaschutz im Gebäudesektor habe Habeck aber recht.

Medick sieht das als Journalist ganz anders: Die FDP als einer der drei Koalitionspartner habe zuvor eine „Vertrauensvernichtungsmaschine“ in Gang gesetzt. So als ein unfertiger Gesetzesentwurf an die Medien geraten sei und „Ihre Partei mit einer Kampagne dagegen“ am Ende ungewollt eine andere Partei davon „profitieren“ ließ, nämlich die AfD.

Kuhle wehrt sich bei „Markus Lanz“ im Namen aller Liberalen

In der Ampel gebe es „Hunderte Frühkoordinierungsprozesse“, wehrt sich Kuhle im Namen aller Liberalen. Dass diese in ihren Reihen allerdings Mitglieder habe, die die „Vertauensvernichtungsmaschine“ tüchtig ölen, ist sich Urner hingegen sicher: „Herr Schäffler und seine Truppe haben das Gesetz als Atombombe für unser Land bezeichnet“. Bezogen auf den derzeitigen politischen Prozess hierzulande „hat der Volksmund recht“, denn „Angst ist ein schlechter Berater vor allem in Kombination mit Unsicherheit“. Die Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln doziert: Durch das Schüren von Angst in Live-Tickern im Online-Zeitalter würde laut wissenschaftlichen Studien für diejenigen, die sich davon beeinflussen lassen, der IQ auf Dauer gesenkt. „Ernsthaft?“, hakt Lanz ungläubig nach. „Ja“, meint sie. Durch Angst gefällte Entscheidungen seien immer kurzfristig orientiert. Beim Thema Klimaschutz benötige man aber langfristige Problemlösungen.

Ein Einspieler vom Wochenende aus Erding wird gezeigt, wo sich 13.000 Menschen bei einer Mega-Demo gegen das Heizungsgesetz gewendet hatten, darunter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, aber auch Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der durch drastische Äußerungen gegen die von ihm als „Berliner Chaoten“ titulierte Regierungskoalition bundesweite Berühmtheit erlangte. Kostprobe gefällig? Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagt: Ihr habt’s wohl den Arsch offen da oben!“

„Markus Lanz“: Was Masala an Aiwanger stört

An dem letzten Satz von Aiwanger stört sich Masala nicht, wohl aber an der Formulierung, dass „die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss“. Damit „delegitimiere“ er die demokratisch gewählte Regierung als jemand, der selbst demokratisch gewählt worden sei. Man kann nach Masalas Ansicht die Ampel durchaus „grottenschlecht“ finden, aber nicht in dieser Wortwahl: „Die AfD hatte mal den Slogan: ‚Wir holen uns unser Land zurück!‘“ Daran erinnere ihn Aiwangers Wutrede in fataler Weise.

Lanz haut in dieselbe Kerbe, als er einen Ausschnitt einer Rede von Martin Hagen, dem FDP-Chef in Bayern zeigt, der neben einem Transparent posiert, auf dem geschrieben steht: „Stoppt die Heizungsideologie!“ Er beugt sich zu dem ihm im Altonaer Studio am nächsten sitzenden Gesprächsteilnehmer vor: „Herr Kuhle, wie finden sie diesen Sound?“ Dieser hätte das selbst so nicht gesagt, aber „Heizideologie ist ein Begriff aus dem politischen Meinungskampf, den benutzt man halt.“ Lanz bezeichnet Kuhle nun als „exzellenten Juristen“, der sich aber hier widersprechen würde.

Und dann zitiert er nochmals den FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler, der im Bild-Interview markig von sich gegeben hatte „Der Heiz-Hammer ist eine Atombombe für unser Land!“, bevor er fragt: „Braucht man so einen, der einen raushaut?“ Und dann gibt Kuhle ein bemerkenswertes Statement von sich: So ein Satz wie von Schäffler sei eine „krasse Übertreibung“, von der er sich distanziere. Man könne mit dem Partei-Kollegen allerdings hinter den Kulissen ganz vernünftig reden. Und dann haut er selbst einen gegen alle Populisten am Beispiel seines FDP-Bundesvorsitzenden, der zugleich Deutschlands Finanzminister ist, heraus: „Vorne herum sagen die Leute: Christian Lindner ist der Leibhaftige. Hinten herum setzen sie sich mit ihm zusammen und wollen Geld.“ Die eindeutige Distanzierung von der eingangs zitierten Formulierung Schäfflers ringt sogar Medick, dem es sehr auf das „Wording“ ankommt, Respekt ab: „Der Opportunismus wird durchschaut. Das ist die gute Nachricht.“

Was den Gästen bei „Markus Lanz“ Angst macht

Und dann stellt Wissenschaftlerin Urner mal zur Abwechslung die Fragen: „Worum geht es wirklich? Wozu ist Politik gut?“ Die Antworten liefert sie gleich selbst. Politik solle unser Zusammenleben besser organisieren: „Dafür brauche ich doch keinen Kulturkampf!“ Sie findet die allgemeine „Schwarzweiß-Diskussion“ in der letzten Zeit bedenklich, plädiert vehement auch fürs Zulassen von Grautönen. Im Anschluss schlägt sie allerdings selbst Alarm: Nur noch sechs Jahre, einen Monat und neun Tage, zählt sie auf, könne man den „Kuchen an CO₂-Ausstoß zulassen, wenn wir uns wirklich an das Klimalimit halten“ wollten. „Das macht uns auch Angst“, stößt Lanz ins Horn.

„Eine Quatsch-Diskussion über Gendern und die Islamisierung des Abendlandes braucht man nicht“, gibt sich Kuhle erstaunlich politisch unkorrekt, sehr wohl aber eine über Klimaschutz. Masala wiederum führt nach eigener Aussage manchmal selbst eine scharfe Klinge mit Verwendung einer „harten Sprache“, aber Begriffe wie „Erziehungsdiktatur“ bezogen auf die Ampelkoalition gehen ihm entschieden zu weit.

„Wir leben von solchen Überschriften“, gibt Medick zu. Heute sei der Konkurrenz-Kampf innerhalb des aufgefächerten Zeitungs- und Zeitschriftenmarkts viel größer als noch in den 1960er bis 1980er Jahren. Die sogenannte „Aggressionsberichterstattung“ bei „Machtpolitik“ mit Neigung zu Übertreibung, habe es schon damals - vor allem beim Spiegel - gegeben. „Nun hat sich allerdings die Geschwindigkeit verändert: Das Digitale geht intravenös ein“, da man die Medien heutzutage weitgehend auf dem Handy konsumiere.

Urner liefert passend eine Medien-Datenanalyse, die zutage gebracht hat, dass von 2000 bis 2019 bei Headlines ein Anstieg von 314 Prozent beim Begriff „Negativität“ im Verbund mit Wut und Ekel zu verzeichnen ist. Durch Corona und Krieg sind diese unerfreulichen Werte sicher noch höher, möchte man an dieser Stelle ergänzen. „Bitte, wir schießen uns nicht auf den Spiegel ein!“, hebt Lanz mahnend die Hände, um gleich darauf ein aktuelles Titelbild einzublenden, auf dem ein überforderter Robert Habeck in Handwerker-Kluft vor einer Heizung kniet: „Operation Wärmepumpe. Teuer und umstritten. Mit grünem Übereifer ins Chaos.“ Wie finden die Talkshow-Gäste die Überschrift des Nachrichtenmagazins? Für Urner wirkt es so, als wenn Robert Habeck bei einem persönlich vorbeikommt. Medick hat die Assoziation: „Habeck scheitert“. Kuhle nimmt’s mit Humor: „Die politische Karikatur hat bei uns Tradition. Das muss man abkönnen.“

Zur Sendung Der TV-Talk „Markus Lanz“ vom 13. Juni in der ZDF-Mediathek

Und dann wird auch noch der Ukraine-Krieg Thema bei „Markus Lanz“

Eine Viertelstunde nach Mitternacht und somit im Wortsinn zu spät erfolgt ein Themenwechsel, auch wenn das Schüren mit der Angst bleibt. Die russische Propaganda, die mit einem Nuklearkrieg droht, versetzt weltweit viele Menschen in Schrecken. Masala bleibt im Angesicht einer „hysterische Gesellschaft“ gelassen: In den 1980er Jahren habe man auch dank der Berichterstattung gefühlt kurz vor einem Dritten Weltkrieg gestanden. Putin sei heute aber ein viel zu „rationaler Akteur“, als dass er sich einen nuklearen Krieg mit der Ukraine leisten könne, wo es noch weitaus mehr verheerende Verluste auf allen Seiten geben würde. Er mache sich eher Sorgen darüber, dass Nordkorea mit seinen Atomwaffen protze und auch China plane, sein kleines nukleares Kontingent auf 1000 Sprengköpfe zu erweitern. „Jetzt kriege ich doch Angst“, wiederholt Lanz und bedient genau damit die Maschinerie, gegen die er sich vorher gewendet hat.

Bei der vermeintlich kontrollierten Staudamm-Sprengung in der Ukraine, wie man aus seismografischen Aufzeichnungen der Norweger wisse, sei etwas gehörig schiefgelaufen, berichtet Masala. Durch die Gegenoffensiven versuche die Ukrainer, die russischen Kräfte zu binden. Deswegen müsse man sich leider auf weitere, langwierige Kampfhandlungen einstellen, auch weil die berüchtigte Söldner-Gruppe Wagner fortan in die russische Armee eingegliedert werden soll. Der Einsatz von Drohnen habe Putins Aggressoren allerdings bislang keinen Vorteil verschafft, weil die ukrainische Luftabwehr auf dem neuesten technischen Erkennungsstand sei und fast alles abfangen würde. Im Gegensatz zu Armenien, das wegen ungenügendem „Air Defending“ den Krieg gegen Aserbaidschan verloren habe. Dennoch würde es im Russland-Ukraine-Krieg weiterhin „blutig“, ja, „noch blutiger“ zugehen. Da ist es wieder, das Schüren mit der Angst, das nicht nur hohe Auflagenzahlen, sondern auch Fernseheinschaltquoten verspricht … (Marc Hairapetian)