Britische Krönungszeremonie: „Auf‘s Schafott damit!“

Von: Moritz Post

Teilen

Regelmäßig werden dem Fernsehpublikum Ketten angelegt. Zum Beispiel dann, wenn das TV-Programm daraus besteht, wie die britische Adelsfamilie Firlefanz mit großem Pomp und Prunk zelebriert.

Frankfurt am Main – In der liberalen Demokratie wähnt sich der Mensch in der Wahl seines TV-Senders frei. Doch zu gewissen Ereignissen scheint Jean-Jacques Rousseaus Ausdruck „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“ neue Aktualität zu erlangen. Regelmäßig werden dem Fernsehpublikum Ketten angelegt, wenn das Fernsehprogramm aus Sendemarathons darüber besteht, wie die britische Adelsfamilie irgendeinen Firlefanz mit großem Pomp und Prunk zelebriert. Jedes Mal ein Unfall aus mittelalterlichen Kostümen, Männern in Strumpfhosen, absurd großen Hüten, wallenden Schleppen und militärischen Helmen der Royal Guards, deren Trageband den Soldaten im Mund zu sitzen scheint (achten Sie mal drauf!), von dem man den Blick einfach nicht abwenden kann.

Krönung von Charles III: Auch Fernsehdeutschland sitzt vor der Glotze

Nun wird Fernsehdeutschland am Samstag vor den Fernseher gezwungen, wenn König Charles und seine Ehefrau Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt werden. Die Zeremonie ist wochenlang geplant und diverse Male zuvor geprobt worden. Die perfekte Inszenierung eines machtvollen Familienclans. Fun fact: Die ganze Chose wird auch noch durch Unsummen an Steuergelder subventioniert. Dennoch zieht die Veranstaltung die Brit:innen scheinbar magisch an. Und das alles, um irgendeinem zufälligen Erstgeborenen feierlich die Treue zu schwören?

Regentropfen sitzen auf einem Zelt mit einer Krone und Union Jacks, während Fans der Royals entlang der Krönungsroute des Königs an der Mall im Zentrum Londons zelten. © Peter Dejong/dpa

Auch in Deutschland ist die royale Zirkusaufführung das Opium für das doch eigentlich mündige Fernsehvolk. Schon Tage zuvor starren die Menschen in die Flimmerkiste, in der sich ein absurdes Schauspiel um das absurde Schauspiel der Krönung abspielt. In der ARD ergötzt sich das Publikum an einer eigens produzierten Dokumentation über König Charles III. Bei „RTL Exclusiv“ moderiert Frauke Ludowig routiniert jede noch so unbedeutende Entwicklung rund um den Buckingham Palace weg. Und in den Morgenmagazinen der TV- und Radiosender sieht und hört man die Fankurve von Celtic Glasgow in Dauerschleife „You can shove your coronation up your ass!“ grölen. Trotzdem stellen sich die wenigsten Zuschauer:innen die Frage, welche Berechtigung diese anachronistische Regierungsform der parlamentarischen Monarchie zum Vorteil eines Familienclans eigentlich noch hat.

Krönung in Großbritannien: Die TV-Sender unter Strom

Denn dass wir hier von einer schrecklich netten Familie aus Großbritannien mit höchst problematischer politischer und privater Vergangenheit sprechen, die allein am Tag der Krönung in der ARD stolze sechseinhalb Stunden Sendezeit (zugegebener Maßen unterbrochen von zwei verkürzten „Tagesschau“-Ausgaben) geschenkt bekommt, muss allen Zuschauer:innen klar sein. Doch der zweifelhafte Hintergrund der Familie Windsor hindert die TV-Sender offensichtlich nicht daran, über diese winzige Gruppe von Kolonialismus-Profiteur:innen (darunter ein mutmaßlich pädophiler Königsbruder) ausführlichst zu berichten.

Die Redaktionen der TV-Sender sind vielmehr elektrisiert. Denn es sind die mittlerweile rar gesäten Tage, an denen in den Fernsehstudios von ARD und ZDF das Rauchverbot aufgehoben wird, weil Marie Gräfin von Waldburg mit ihrer rauen Raucherkneipen-Stimme der Güteklasse Rothändle (ohne Filter) nicht nachvollziehbare und belanglose Anekdoten über Begegnungen mit Mitgliedern des britischen Königshaus von sich geben darf. Das ist Qualitätsjournalismus! (Moritz Post)